Lenovo: Αυξήθηκαν κατά 108% τα καθαρά έσοδα το α' τρίμηνο - Στα $505 εκατ.

Ο Όμιλος Lenovo ανακοίνωσε ένα δυναμικό ξεκίνημα για το οικονομικό έτος 2025/26, επιτυγχάνοντας διψήφια αύξηση τόσο στα έσοδα όσο και στα κέρδη. Τα αποτελέσματα αυτά οφείλονται στην υβριδική στρατηγική τεχνητής νοημοσύνης, στις αυξημένες επενδύσεις στην καινοτομία και στην επιχειρησιακή αποδοτικότητα σε όλες τις παγκόσμιες αγορές.

Για το τρίμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου, τα έσοδα της Lenovo αυξήθηκαν κατά 22% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 18,83 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ τα καθαρά έσοδα αυξήθηκαν κατά 108% στα 505 εκατομμύρια δολάρια. Σε βάση μη HKFRS, η οποία εξαιρεί ορισμένα μη ταμειακά στοιχεία, τα καθαρά έσοδα αυξήθηκαν κατά 22% στα 389 εκατομμύρια δολάρια. Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή αυξήθηκαν στα 4,12 σεντς.

Όλοι οι κύριοι επιχειρηματικοί τομείς σημείωσαν διψήφια αύξηση των εσόδων. Ο τομέας των υπολογιστών σημείωσε την υψηλότερη ετήσια αύξηση εσόδων σε 15 τρίμηνα και πέτυχε ρεκόρ παγκόσμιου μεριδίου αγοράς 24,6%. Τα έσοδα από μη υπολογιστές αντιπροσώπευαν το 47% των συνολικών εσόδων, σημειώνοντας ελαφρά αύξηση σε σχέση με πέρυσι.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος, Yuanqing Yang, δήλωσε ότι τα αποτελέσματα αποδεικνύουν την ανθεκτικότητα της εταιρείας παρά την αστάθεια των δασμών και τις γεωπολιτικές προκλήσεις. «Κοιτώντας μπροστά, θα συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε με αποφασιστικότητα την υβριδική στρατηγική μας για την τεχνητή νοημοσύνη με στόχο το όραμα της πιο έξυπνης τεχνητής νοημοσύνης για όλους, θα προωθούμε αδιάκοπα την καινοτομία στα προϊόντα και τις λύσεις τεχνητής νοημοσύνης για ιδιώτες και επιχειρήσεις και θα ενισχύουμε συνεχώς την ανταγωνιστικότητά μας, ώστε να επιτύχουμε βιώσιμη ανάπτυξη και βελτίωση των κερδών».

Η Intelligent Devices Group (IDG) κατέγραψε έσοδα 13,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σημειώνοντας αύξηση σχεδόν 18% σε ετήσια βάση. Οι υπολογιστές και οι έξυπνες συσκευές σημείωσαν αύξηση 19%, υποστηριζόμενες από την ισχυρή ζήτηση σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές και τα τμήματα με υψηλά περιθώρια κέρδους, αποφέροντας λειτουργικό κέρδος άνω του 8%. Οι υπολογιστές AI αντιπροσώπευσαν περισσότερο από το 30% των συνολικών αποστολών, με τη Lenovo να κατέχει μερίδιο 31% στην παγκόσμια αγορά υπολογιστών Windows AI. Τα έσοδα από τα smartphone αυξήθηκαν κατά 14% σε 2,2 δισεκατομμύρια δολάρια, με τη Motorola να καταλαμβάνει την πρώτη θέση στην παγκόσμια αγορά αναδιπλούμενων τηλεφώνων εκτός Κίνας.

Η Infrastructure Solutions Group (ISG) σημείωσε αύξηση 36% στα έσοδα, φτάνοντας τα 4,3 δισεκατομμύρια δολάρια, χάρη στη διπλή στρατηγική της που στοχεύει σε παρόχους υπηρεσιών cloud και πελάτες επιχειρήσεων/μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Τα έσοδα από την υποδομή AI υπερδιπλασιάστηκαν, ενώ οι λύσεις υγρής ψύξης σημείωσαν αύξηση 30%. Αν και η βραχυπρόθεσμη κερδοφορία επηρεάστηκε από τις επενδύσεις, η ISG στοχεύει στην επέκταση της αγοράς, στην ενίσχυση του επιχειρηματικού μοντέλου για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στη συνέχιση της καινοτομίας με έμφαση στην τεχνητή νοημοσύνη.

Τέλος, η Solutions and Services Group (SSG) κατέγραψε το 17ο συνεχόμενο τρίμηνο με αύξηση σε σχέση με το προηγούμενο έτος, με τα έσοδα να αυξάνονται κατά 20% στα 2,3 δισεκατομμύρια δολάρια και το λειτουργικό περιθώριο να υπερβαίνει το 22%. Οι διαχειριζόμενες υπηρεσίες και οι προσφορές «as-a-Service» είχαν ισχυρή απόδοση, με τις συμβάσεις TruScale Infrastructure-as-a-Service να σημειώνουν τριψήφια αύξηση.