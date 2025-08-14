ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Lenovo: Αυξήθηκαν κατά 108% τα καθαρά έσοδα το α&#039; τρίμηνο - Στα $505 εκατ.
Επιχειρήσεις
20:51 - 14 Αυγ 2025

Lenovo: Αυξήθηκαν κατά 108% τα καθαρά έσοδα το α' τρίμηνο - Στα $505 εκατ.

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο Όμιλος Lenovo ανακοίνωσε ένα δυναμικό ξεκίνημα για το οικονομικό έτος 2025/26, επιτυγχάνοντας διψήφια αύξηση τόσο στα έσοδα όσο και στα κέρδη. Τα αποτελέσματα αυτά οφείλονται στην υβριδική στρατηγική τεχνητής νοημοσύνης, στις αυξημένες επενδύσεις στην καινοτομία και στην επιχειρησιακή αποδοτικότητα σε όλες τις παγκόσμιες αγορές.

Για το τρίμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου, τα έσοδα της Lenovo αυξήθηκαν κατά 22% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 18,83 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ τα καθαρά έσοδα αυξήθηκαν κατά 108% στα 505 εκατομμύρια δολάρια. Σε βάση μη HKFRS, η οποία εξαιρεί ορισμένα μη ταμειακά στοιχεία, τα καθαρά έσοδα αυξήθηκαν κατά 22% στα 389 εκατομμύρια δολάρια. Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή αυξήθηκαν στα 4,12 σεντς.

Όλοι οι κύριοι επιχειρηματικοί τομείς σημείωσαν διψήφια αύξηση των εσόδων. Ο τομέας των υπολογιστών σημείωσε την υψηλότερη ετήσια αύξηση εσόδων σε 15 τρίμηνα και πέτυχε ρεκόρ παγκόσμιου μεριδίου αγοράς 24,6%. Τα έσοδα από μη υπολογιστές αντιπροσώπευαν το 47% των συνολικών εσόδων, σημειώνοντας ελαφρά αύξηση σε σχέση με πέρυσι.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος, Yuanqing Yang, δήλωσε ότι τα αποτελέσματα αποδεικνύουν την ανθεκτικότητα της εταιρείας παρά την αστάθεια των δασμών και τις γεωπολιτικές προκλήσεις. «Κοιτώντας μπροστά, θα συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε με αποφασιστικότητα την υβριδική στρατηγική μας για την τεχνητή νοημοσύνη με στόχο το όραμα της πιο έξυπνης τεχνητής νοημοσύνης για όλους, θα προωθούμε αδιάκοπα την καινοτομία στα προϊόντα και τις λύσεις τεχνητής νοημοσύνης για ιδιώτες και επιχειρήσεις και θα ενισχύουμε συνεχώς την ανταγωνιστικότητά μας, ώστε να επιτύχουμε βιώσιμη ανάπτυξη και βελτίωση των κερδών».

Η Intelligent Devices Group (IDG) κατέγραψε έσοδα 13,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σημειώνοντας αύξηση σχεδόν 18% σε ετήσια βάση. Οι υπολογιστές και οι έξυπνες συσκευές σημείωσαν αύξηση 19%, υποστηριζόμενες από την ισχυρή ζήτηση σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές και τα τμήματα με υψηλά περιθώρια κέρδους, αποφέροντας λειτουργικό κέρδος άνω του 8%. Οι υπολογιστές AI αντιπροσώπευσαν περισσότερο από το 30% των συνολικών αποστολών, με τη Lenovo να κατέχει μερίδιο 31% στην παγκόσμια αγορά υπολογιστών Windows AI. Τα έσοδα από τα smartphone αυξήθηκαν κατά 14% σε 2,2 δισεκατομμύρια δολάρια, με τη Motorola να καταλαμβάνει την πρώτη θέση στην παγκόσμια αγορά αναδιπλούμενων τηλεφώνων εκτός Κίνας.

Η Infrastructure Solutions Group (ISG) σημείωσε αύξηση 36% στα έσοδα, φτάνοντας τα 4,3 δισεκατομμύρια δολάρια, χάρη στη διπλή στρατηγική της που στοχεύει σε παρόχους υπηρεσιών cloud και πελάτες επιχειρήσεων/μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Τα έσοδα από την υποδομή AI υπερδιπλασιάστηκαν, ενώ οι λύσεις υγρής ψύξης σημείωσαν αύξηση 30%. Αν και η βραχυπρόθεσμη κερδοφορία επηρεάστηκε από τις επενδύσεις, η ISG στοχεύει στην επέκταση της αγοράς, στην ενίσχυση του επιχειρηματικού μοντέλου για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στη συνέχιση της καινοτομίας με έμφαση στην τεχνητή νοημοσύνη.

Τέλος, η Solutions and Services Group (SSG) κατέγραψε το 17ο συνεχόμενο τρίμηνο με αύξηση σε σχέση με το προηγούμενο έτος, με τα έσοδα να αυξάνονται κατά 20% στα 2,3 δισεκατομμύρια δολάρια και το λειτουργικό περιθώριο να υπερβαίνει το 22%. Οι διαχειριζόμενες υπηρεσίες και οι προσφορές «as-a-Service» είχαν ισχυρή απόδοση, με τις συμβάσεις TruScale Infrastructure-as-a-Service να σημειώνουν τριψήφια αύξηση.

Τελευταία τροποποίηση στις 14/08/2025 - 21:16
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πυρκαγιά στην Αχαΐα: Προθεσμία για την Κυριακή (17/8) έλαβαν οι δύο συλληφθέντες
Ειδήσεις

Πυρκαγιά στην Αχαΐα: Προθεσμία για την Κυριακή (17/8) έλαβαν οι δύο συλληφθέντες

Πάτρα: Καλύτερη η εικόνα από την αναζωπύρωση της φωτιάς στην περιοχή του Μπάλα
Ειδήσεις

Πάτρα: Καλύτερη η εικόνα από την αναζωπύρωση της φωτιάς στην περιοχή του Μπάλα

Ουκρανία: Επέστρεψαν 84 αιχμάλωτοι πολέμου από τη Ρωσία
Ειδήσεις

Ουκρανία: Επέστρεψαν 84 αιχμάλωτοι πολέμου από τη Ρωσία

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Eurohold: Τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 11,5% το α&#039; τρίμηνο του 2026
Επιχειρήσεις

Eurohold: Τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 11,5% το α' τρίμηνο του 2026

Motor Oil: Ανθεκτική κερδοφορία και ισχυρή ζήτηση εν μέσω αναταράξεων στην αγορά πετρελαίου
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Motor Oil: Ανθεκτική κερδοφορία και ισχυρή ζήτηση εν μέσω αναταράξεων στην αγορά πετρελαίου

METRO ΑΕΒΕ: Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε €26,5 εκατ., αυξημένα κατά 14,7%
Ανακοινώσεις

METRO ΑΕΒΕ: Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε €26,5 εκατ., αυξημένα κατά 14,7%

ΚΡΙ - ΚΡΙ: Αύξηση εργασιών κατά 35.4% στο πρώτο τρίμηνο του 2026
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ

ΚΡΙ - ΚΡΙ: Αύξηση εργασιών κατά 35.4% στο πρώτο τρίμηνο του 2026

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Χρηματιστήρια
01/06/2026 - 23:22

Νέα ιστορικά υψηλά στη Wall Street με ώθηση από την Nvidia παρά την άνοδο στο πετρέλαιο

Ειδήσεις
01/06/2026 - 22:40

Νέες «παλινωδίες» Τραμπ: Δε θα υπάρξει επέμβαση ισραηλινών στρατευμάτων στο Λίβανο - Οι συνομιλίες συνεχίζονται

Πολιτική
01/06/2026 - 22:00

Μητσοτάκης στα Ποσειδώνια: Η ναυτιλία στο επίκεντρο της αναπτυξιακής και γεωπολιτικής στρατηγικής της χώρας

Πολιτική
01/06/2026 - 21:33

Τσουκαλάς: Όχι στα πειράματα, όχι στη χαμένη ψήφο που κρατά ζωντανή τη ΝΔ

Επιχειρήσεις
01/06/2026 - 20:51

THEON: Ανακοίνωσε την εξασφάλιση νέων παραγγελιών ύψους €42 εκατ., με επιπλέον δικαιώματα αγοράς περίπου €27 εκατ.

Πολιτική
01/06/2026 - 20:31

Θεοδωρικάκος: Ενίσχυση της συνεργασίας με τη Βουλγαρία σε επενδύσεις, βιομηχανία, καινοτομία

Πολιτική
01/06/2026 - 20:06

Opinion Poll: Στο 30,5% η ΝΔ - Τσίπρας και Καρυστιανού ανατρέπουν το «σκηνικό» στην αντιπολίτευση

Πολιτική
01/06/2026 - 19:38

Μητσοτάκης: Η ελληνόκτητη ναυτιλία αποτελεί πολύτιμο εθνικό και ευρωπαϊκό κεφάλαιο που πρέπει να προστατευθεί

Χρηματιστήρια
01/06/2026 - 19:24

Πτώση στις ευρωαγορές μετά τη νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή

Ειδήσεις
01/06/2026 - 19:00

Politico: Η Κύπρος ζητά εγγυήσεις για τις βρετανικές βάσεις – Ο παράγοντας Φάρατζ

Πολιτική
01/06/2026 - 18:55

Βολές Ράμα κατά ΥΠΕΞ και Τσίπρα για το Ζβέρνετς – «Μισές αλήθειες» και αιχμές για την ελληνική μειονότητα

Υγεία
01/06/2026 - 18:28

Γιατί ο καρκίνος στους νέους αυξήθηκε κατά 80% – Ο ρόλος του ύπνου

Πολιτική
01/06/2026 - 18:05

ΠΑΣΟΚ: Νέο εσωκομματικό αγκάθι για τον Ανδρουλάκη το «φλερτ» Δούκα με Τσίπρα

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
01/06/2026 - 17:43

Zeekr: Πέντε χρόνια τεχνολογικής καινοτομίας και δυναμικής παγκόσμιας ανάπτυξης

Ειδήσεις
01/06/2026 - 17:25

Ευρωπαϊκή άμυνα: Η Κύπρος εντάσσεται στο πρόγραμμα SAFE

Ειδήσεις
01/06/2026 - 16:56

Ιράν: Διακόπτει τις επαφές με ΗΠΑ και απειλεί με πλήρες κλείσιμο του Ορμούζ

Χρηματιστήρια
01/06/2026 - 16:44

Απώλειες στη Wall Street – Τα βλέμματα στραμμένα στη Μέση Ανατολή

Ειδήσεις
01/06/2026 - 16:37

Τραμπ για Ιράν: Καθίστε, χαλαρώστε και στο τέλος όλα θα πάνε… καλά

Ειδήσεις
01/06/2026 - 16:30

ΕΕ: Στο τραπέζι το «πάγωμα» του πλαφόν στο ρωσικό πετρέλαιο

Ειδήσεις
01/06/2026 - 16:08

Θρήνος στο ελληνικό ποδόσφαιρο: Πέθανε ο Μάριος Οικονόμου

Ειδήσεις
01/06/2026 - 16:08

Μανιάτης για τα επεισόδια στην Αλβανία: Να προστατευτούν οι ελληνικές μειονοτικές περιουσίες

Ναυτιλία
01/06/2026 - 15:57

Από την Ελλάδα στην Times Square: Το μήνυμα στον NASDAQ Tower για τα «Ποσειδώνια»

Ειδήσεις
01/06/2026 - 15:55

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι πρώτοι 7 κατηγορούμενοι στη Θεσσαλονίκη

Πολιτική
01/06/2026 - 15:45

 Κικίλιας: Η Ελλάδα συνδιαμορφώνει τις αποφάσεις στην παγκόσμια ναυτιλία

Ειδήσεις
01/06/2026 - 15:37

Ερώτηση Μανιάτη στην Κομισιόν για τα ενεργειακά έργα στη Δυτική Μακεδονία

Οικονομία
01/06/2026 - 15:33

ΑΑΔΕ: Στοχευμένοι έλεγχοι στην Αθηναϊκή Ριβιέρα – 110 παραβάσεις σε επιχειρήσεις εστίασης

Ειδήσεις
01/06/2026 - 15:24

Ιράν προς Τραμπ: Κάθε επιλογή έχει το τίμημά της – Αιχμές για παραβίαση της εκεχειρίας

Νομίσματα
01/06/2026 - 14:58

Ο Ιούνιος μπήκε με απώλειες στα crypto – Σενάρια και προκλήσεις για το Bitcoin

Ειδήσεις
01/06/2026 - 14:45

Γερμανία: Πάνω από τους μισούς εργαζομένους ζητούν λιγότερες ώρες εργασίας

Ειδήσεις
01/06/2026 - 14:13

Τουριστικό σκάφος εμβόλισε αλιευτικό έξω από τη Μαρίνα Ζέας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ