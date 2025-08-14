Πυρκαγιά στην Αχαΐα: Προθεσμία για την Κυριακή (17/8) έλαβαν οι δύο συλληφθέντες

Δύο από τους τρεις συλληφθέντες για εμπρησμό στην Αχαΐα έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Κυριακή (17/8). Οι δύο άνδρες πέρασαν γύρω στις 17:00 το απόγευμα την πόρτα του Δικαστικού Μεγάρου Πατρών.

Πρόκειται για έναν 19χρονο και έναν 27χρονο, οι οποίοι συνελήφθησαν για τη φωτιά που ξέσπασε το βράδυ της Τρίτης (12/8) στην περιοχή Συχαινά Αχαΐας. Ο 19χρονος ομολόγησε την πράξη του, δείχνοντας μάλιστα το σημείο όπου έβαλε φωτιά, ενώ ο 27χρονος αρνείται τις κατηγορίες, επικαλούμενος κενά μνήμης λόγω κατανάλωσης αλκοόλ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι προκλήθηκε μεγάλη ένταση κατά την έξοδό τους, όταν πλήθος συγκεντρωμένων τους προπηλάκισε και τους εξύβρισε φωνάζοντας «κάψατε όλη την Πάτρα».

Οι δύο συλληφθέντες ταυτοποιήθηκαν μέσω βίντεο που τους έδειχνε να κινούνται με δίκυκλο και αυτοκίνητο κοντά στο σημείο της πυρκαγιάς, καθώς και από μαρτυρίες κατοίκων. Μία γυναίκα, μάλιστα, ανέφερε την πινακίδα της μοτοσικλέτας στην αστυνομία.

Λίγο αργότερα, στο Δικαστικό Μέγαρο οδηγήθηκε και ο τρίτος συλληφθείς, κατηγορούμενος για εμπρησμό στην περιοχή του Γηροκομείου. Ο νεαρός αρνείται κατηγορηματικά τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι βρέθηκε στο σημείο για να βοηθήσει στην κατάσβεση της φωτιάς.