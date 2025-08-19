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OpenAI: Λανσάρει οικονομική συνδρομή για το ChatGPT στην Ινδία
Επιχειρήσεις
12:30 - 19 Αυγ 2025

OpenAI: Λανσάρει οικονομική συνδρομή για το ChatGPT στην Ινδία

Reporter.gr Newsroom
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Η OpenAI ξεκίνησε την Τρίτη (19/8) ένα πρόγραμμα συνδρομής στην Ινδία με τιμή 4,57 δολάρια το μήνα, την πιο προσιτή προσφορά του κατασκευαστή ChatGPT μέχρι στιγμής, καθώς επιδιώκει να αναπτυχθεί στη δεύτερη μεγαλύτερη αγορά από άποψη χρηστών.

Το νέο πρόγραμμα, που ονομάζεται ChatGPT Go, παρέχει διευρυμένη πρόσβαση στο τελευταίο μοντέλο GPT-5 και σε άλλες λειτουργίες με χαμηλότερο κόστος, σύμφωνα με δήλωση της εταιρείας που υποστηρίζεται από τη Microsoft στον ιστότοπό της.

Ο Nick Turley, επικεφαλής του ChatGPT, δήλωσε σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι το πρόγραμμα παρέχει 10 φορές μεγαλύτερο όριο μηνυμάτων, δημιουργίες εικόνων και μεταφορτώσεις αρχείων, καθώς και διπλάσια μνήμη σε σύγκριση με το δωρεάν επίπεδο.

«Το να κάνουμε το ChatGPT πιο προσιτό ήταν ένα βασικό αίτημα των χρηστών! Ξεκινάμε πρώτα με το Go στην Ινδία και θα μάθουμε από τα σχόλια πριν επεκταθούμε σε άλλες χώρες», πρόσθεσε ο Turley. Η OpenAI διαθέτει άλλα δύο προγράμματα επί πληρωμή: το ChatGPT Plus, το οποίο κοστίζει 20 δολάρια διεθνώς, και το κορυφαίο ChatGPT Pro, με τιμή 200 δολάρια διεθνώς.

Το Φεβρουάριο, ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, Sam Altman, συναντήθηκε με τον Ινδό υπουργό Πληροφορικής, Ashwini Vaishnaw και συζήτησαν το σχέδιο της χώρας για τη δημιουργία ενός συστήματος τεχνητής νοημοσύνης χαμηλού κόστους. Ο Altman εξήρε την ταχεία υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης από την Ινδία, χαρακτηρίζοντάς την ως μια σημαντική αγορά για την εταιρεία.

Το τελευταίο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης της εταιρείας, το GPT-5, κυκλοφόρησε νωρίτερα αυτόν το μήνα με μεικτές κριτικές, με αρνητικά σχόλια που οδήγησαν την εταιρεία να επαναφέρει τελικά την πρόσβαση στα παλαιότερα μοντέλα GPT-4 για τους πελάτες που πληρώνουν.

Η στροφή των εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης στην Ινδία

Άλλοι ανταγωνιστές της OpenAI έχουν, επίσης, στραφεί προς την Ινδία και την αυξανόμενη βάση της με πάνω από 800 εκατομμύρια χρήστες του διαδικτύου, ελπίζοντας να αποκτήσουν ισχυρή θέση στην αγορά.

Τον περασμένο μήνα, η πλατφόρμα αναζήτησης με τεχνητή νοημοσύνη Perplexity συνεργάστηκε με την ινδική πολυεθνική εταιρεία τηλεπικοινωνιών Bharti Airtel για να προσφέρει σε όλους τους πελάτες της Airtel δωρεάν συνδρομή 12 μηνών στο Perplexity Pro.

Τον ίδιο μήνα, η Google ανακοίνωσε δωρεάν συνδρομές ενός έτους στο πρόγραμμα Google AI Pro για Ινδούς φοιτητές ηλικίας 18 ετών και άνω.

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