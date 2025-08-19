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Στους 13 οι νεκροί από τις καταστροφικές καταιγίδες στη βόρεια Κίνα – Πέντε αγνοούμενοι
Ειδήσεις
12:02 - 19 Αυγ 2025

Στους 13 οι νεκροί από τις καταστροφικές καταιγίδες στη βόρεια Κίνα – Πέντε αγνοούμενοι

Reporter.gr Newsroom
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Ο αριθμός των θυμάτων από τις πρόσφατες καταιγίδες στη βόρεια Κίνα ανήλθε σε 13, καθώς τρεις ακόμη άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης. Παράλληλα, πέντε άτομα εξακολουθούν να αγνοούνται, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στις πληγείσες περιοχές.

Ισχυρές και παρατεταμένες βροχοπτώσεις πλήττουν τμήματα της Κίνας από τον Ιούλιο, καθώς οι μουσώνες της Ανατολικής Ασίας έφτασαν με καθυστέρηση στο βόρειο και νότιο τμήμα της χώρας, προκαλώντας ακραία καιρικά φαινόμενα.

Στην πόλη Ορντός, τρία πτώματα ανασύρθηκαν από τα πλημμυρισμένα νερά, ενώ άλλα τρία άτομα αγνοούνται περίπου 70 χιλιόμετρα μακριά, κοντά στις όχθες του Κίτρινου Ποταμού, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Xinhua. Η βροχόπτωση της Δευτέρας (18/8) ήταν η πρώτη από τις τρεις που αναμένονται τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με τις μετεωρολογικές αρχές.

Μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες έπεσαν στην περιοχή πάνω από 204 χιλιοστά βροχής, ποσότητα που υπερβαίνει υπερδιπλάσια τον μέσο όρο του Αυγούστου.

Μόλις το περασμένο Σάββατο (16/8), ξαφνική πλημμύρα από υπερχείλιση ποταμού στις λιβάδες της Bayannur, περίπου 350 χλμ. βορειοδυτικά του Ορντός, στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 10 ανθρώπους, παρασύροντας 13 κατασκηνωτές.

Στην περιοχή Ορντός, που βρίσκεται κοντά στην πόλη Μπαοτού – γνωστή για τα σπάνια κοιτάσματα σπάνιων γαιών – οι διασώστες συνεχίζουν τις επιχειρήσεις αναζήτησης για τους τρεις αγνοούμενους.

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