Η Novo Nordisk θα περικόψει 9.000 θέσεις εργασίας

Η Novo Nordisk (NVO) σκοπεύει να μειώσει το παγκόσμιο εργατικό δυναμικό της κατά περίπου 9.000 από τις 78.400 θέσεις εργασίας. Περίπου 5.000 μειώσεις αναμένονται στη Δανία, ανακοίνωσε την Τετάρτη η φαρμακευτική εταιρεία.

Η μείωση του εργατικού δυναμικού αναμένεται σε ολόκληρη την εταιρεία, συμπεριλαμβανομένων των χώρων προσωπικού και των λειτουργιών των κεντρικών γραφείων, και αναμένεται να αποφέρει συνολική ετήσια εξοικονόμηση περίπου 8 δισεκατομμυρίων DKK (1,25 δισεκατομμύρια δολάρια) μέχρι το τέλος του 2026, ανέφερε η εταιρεία.

Το τρίτο τρίμηνο του 2025 θα προκύψουν έξοδα αναδιάρθρωσης ύψους περίπου 9 δισεκατομμυρίων DKK, τα οποία θα αντισταθμιστούν από εξοικονομήσεις περίπου 1 δισεκατομμυρίου DKK στο τέταρτο τρίμηνο.

Κατά συνέπεια, η Novo Nordisk αναμένει μια εκτιμώμενη εφάπαξ αρνητική επίδραση περίπου 6 ποσοστιαίων μονάδων στην αύξηση των λειτουργικών κερδών ολόκληρου του έτους στο CER το 2025 σε σύγκριση με τις προβλέψεις για τα λειτουργικά κέρδη που δημοσιεύθηκαν τον Αύγουστο.

Η Novo Nordisk (NVO) επιδιώκει να ανακατευθύνει τις εξοικονομήσεις σε ευκαιρίες ανάπτυξης στον διαβήτη και την παχυσαρκία, συμπεριλαμβανομένων πρωτοβουλιών εμπορικής εκτέλεσης και προγραμμάτων Έρευνας και Ανάπτυξης.