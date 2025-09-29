Lufthansa: Κατάργηση 4.000 θέσεων εργασίας και απειλή απεργιών

Η Lufthansa ανακοίνωσε την περικοπή περίπου 4.000 θέσεων εργασίας έως το 2030, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες που είχαν διαρρεύσει τις προηγούμενες ημέρες. Το σχέδιο αναδιάρθρωσης περιλαμβάνει ακόμη συγχωνεύσεις υπηρεσιών και εκτεταμένη ψηφιοποίηση διαδικασιών, με στόχο τη μείωση του κόστους και την ενίσχυση της αποδοτικότητας.

Ο γερμανικός αεροπορικός όμιλος, στον οποίο ανήκουν οι Swiss, Austrian, Brussels Airlines, Eurowings και Ita, στοχεύει σε λειτουργικά κέρδη που θα αντιστοιχούν στο 8-10% των εσόδων, επίπεδα που δεν είχε επιτύχει στο παρελθόν. Για το 2025, η Lufthansa εκτιμά ότι τα λειτουργικά κέρδη θα ξεπεράσουν σημαντικά το 1,6 δισ. ευρώ του 2024. Παράλληλα, διαβεβαιώνει τους μετόχους της ότι θα συνεχίσουν να λαμβάνουν μέρισμα ύψους 20-40% επί των κερδών.

Οι περικοπές προσωπικού θα επηρεάσουν κυρίως τον διοικητικό τομέα, όπου προβλέπεται μείωση κατά 20%. Υπενθυμίζεται ότι μετά την πανδημία, η Lufthansa έχει ήδη περικόψει 20.000 θέσεις εργασίας, καθώς δεν έχει ακόμη επιστρέψει στα επίπεδα πληρότητας των αεροσκαφών του 2019.

Την ίδια ώρα, η διοίκηση καλείται να διαχειριστεί μια νέα πρόκληση: την πιθανότητα απεργίας των πιλότων. Οι διαπραγματεύσεις για τις νέες εταιρικές συμβάσεις με το σωματείο Vereinigung Cockpit δεν έχουν αποδώσει καρπούς, με αποτέλεσμα να διεξάγεται ψηφοφορία για απεργιακή κινητοποίηση τόσο στη βασική Lufthansa όσο και στη Lufthansa Cargo.

Η εργοδοσία έχει χαρακτηρίσει τα αιτήματα των πιλότων «αβάσιμα», ενώ οι εργαζόμενοι επιμένουν σε βελτιώσεις των όρων απασχόλησης. Η έκβαση της ψηφοφορίας αναμένεται να κρίνει τις επόμενες κινήσεις, σε μια περίοδο που η Lufthansa επιχειρεί να χαράξει νέα στρατηγική για την κερδοφορία και τη βιωσιμότητά της.