ifo: Η έλλειψη συνεκτικής πολιτικής αυξάνει την αβεβαιότητα στις γερμανικές επιχειρήσεις

Οι γερμανικές επιχειρήσεις δυσκολεύονται ολοένα και περισσότερο να προβλέψουν τη μελλοντική τους πορεία.

Αυτό προκύπτει από πρόσφατη έρευνα του Ινστιτούτου ifo, η οποία διεξήχθη στο πλαίσιο της Έρευνας Επιχειρηματικού Κλίματος του ifo. Τον Οκτώβριο, το 77,8 % των επιχειρήσεων δήλωσε ότι θεωρεί δύσκολο ή μάλλον δύσκολο να προβλέψει την εξέλιξη της δραστηριότητάς του. Το ποσοστό αυτό ήταν 75,4 % τον Σεπτέμβριο και 72,2 % τον Ιούνιο. Οι απαντήσεις αυτές θεωρούνται δείκτης οικονομικής αβεβαιότητας και βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο δεύτερο υψηλότερο επίπεδο από την περίοδο της πανδημίας του κορωνοϊού.

«Οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν πλήθος γεωπολιτικών κινδύνων», δήλωσε ο Klaus Wohlrabe, επικεφαλής ερευνών του ifo. «Επιπλέον, από την πλευρά των υπευθύνων χάραξης πολιτικής δεν εκπέμπονται προς το παρόν σαφή μηνύματα, παρά τις εξαγγελίες για ένα “φθινόπωρο μεταρρυθμίσεων”.»

Η αβεβαιότητα είναι ιδιαίτερα αυξημένη στη μεταποίηση. Το ποσοστό των επιχειρήσεων που δηλώνουν δυσκολίες στον προγραμματισμό της μελλοντικής τους πορείας ανέρχεται σε σχεδόν 90 %, ποσοστό που καλύπτει ουσιαστικά όλους τους επιμέρους κλάδους χωρίς εξαίρεση.

Τον Οκτώβριο, το 85,3 % των επιχειρήσεων του εμπορίου ήταν αβέβαιο για την πορεία των δραστηριοτήτων του. Το αντίστοιχο ποσοστό στις υπηρεσίες είναι σημαντικά χαμηλότερο, λίγο κάτω από 70 %. Στον κατασκευαστικό κλάδο ανέρχεται σε 72,7 %. Αν το προαναγγελθέν πακέτο υποδομών υλοποιηθεί, η αβεβαιότητα αυτή αναμένεται να μειωθεί.

Γενικά, η αβεβαιότητα παραμένει σε υψηλά επίπεδα από την εποχή της πανδημίας του κορωνοϊού. Ιστορικά χαμηλά είχαν καταγραφεί πριν από το 2020, με ποσοστά 74,1 % στη μεταποίηση, 46,2 % στις υπηρεσίες, 67,5 % στο εμπόριο και 32,6 % στις κατασκευές.

Η αβεβαιότητα καταγράφεται στο πλαίσιο της μηνιαίας επιχειρηματικής έρευνας του Ινστιτούτου ifo. Οι επιχειρήσεις καλούνται να δηλώσουν πόσο εύκολο ή δύσκολο θεωρούν να προβλέψουν την εξέλιξη της επιχειρηματικής τους κατάστασης. Υπάρχουν τέσσερις δυνατές απαντήσεις: «εύκολο», «μάλλον εύκολο», «μάλλον δύσκολο» ή «δύσκολο». Το ποσοστό των επιχειρήσεων που απαντούν «δύσκολο» ή «μάλλον δύσκολο» ερμηνεύεται ως δείκτης της αντιλαμβανόμενης αβεβαιότητας. Με αυτόν τον τρόπο, η ερώτηση προσεγγίζει το ζήτημα της αβεβαιότητας έμμεσα.