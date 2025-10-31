ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ifo: Η έλλειψη συνεκτικής πολιτικής αυξάνει την αβεβαιότητα στις γερμανικές επιχειρήσεις
Επιχειρήσεις
09:08 - 31 Οκτ 2025

ifo: Η έλλειψη συνεκτικής πολιτικής αυξάνει την αβεβαιότητα στις γερμανικές επιχειρήσεις

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Οι γερμανικές επιχειρήσεις δυσκολεύονται ολοένα και περισσότερο να προβλέψουν τη μελλοντική τους πορεία.

Αυτό προκύπτει από πρόσφατη έρευνα του Ινστιτούτου ifo, η οποία διεξήχθη στο πλαίσιο της Έρευνας Επιχειρηματικού Κλίματος του ifo. Τον Οκτώβριο, το 77,8 % των επιχειρήσεων δήλωσε ότι θεωρεί δύσκολο ή μάλλον δύσκολο να προβλέψει την εξέλιξη της δραστηριότητάς του. Το ποσοστό αυτό ήταν 75,4 % τον Σεπτέμβριο και 72,2 % τον Ιούνιο. Οι απαντήσεις αυτές θεωρούνται δείκτης οικονομικής αβεβαιότητας και βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο δεύτερο υψηλότερο επίπεδο από την περίοδο της πανδημίας του κορωνοϊού.

«Οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν πλήθος γεωπολιτικών κινδύνων», δήλωσε ο Klaus Wohlrabe, επικεφαλής ερευνών του ifo. «Επιπλέον, από την πλευρά των υπευθύνων χάραξης πολιτικής δεν εκπέμπονται προς το παρόν σαφή μηνύματα, παρά τις εξαγγελίες για ένα “φθινόπωρο μεταρρυθμίσεων”.»

Η αβεβαιότητα είναι ιδιαίτερα αυξημένη στη μεταποίηση. Το ποσοστό των επιχειρήσεων που δηλώνουν δυσκολίες στον προγραμματισμό της μελλοντικής τους πορείας ανέρχεται σε σχεδόν 90 %, ποσοστό που καλύπτει ουσιαστικά όλους τους επιμέρους κλάδους χωρίς εξαίρεση.

Τον Οκτώβριο, το 85,3 % των επιχειρήσεων του εμπορίου ήταν αβέβαιο για την πορεία των δραστηριοτήτων του. Το αντίστοιχο ποσοστό στις υπηρεσίες είναι σημαντικά χαμηλότερο, λίγο κάτω από 70 %. Στον κατασκευαστικό κλάδο ανέρχεται σε 72,7 %. Αν το προαναγγελθέν πακέτο υποδομών υλοποιηθεί, η αβεβαιότητα αυτή αναμένεται να μειωθεί.

Γενικά, η αβεβαιότητα παραμένει σε υψηλά επίπεδα από την εποχή της πανδημίας του κορωνοϊού. Ιστορικά χαμηλά είχαν καταγραφεί πριν από το 2020, με ποσοστά 74,1 % στη μεταποίηση, 46,2 % στις υπηρεσίες, 67,5 % στο εμπόριο και 32,6 % στις κατασκευές.

Η αβεβαιότητα καταγράφεται στο πλαίσιο της μηνιαίας επιχειρηματικής έρευνας του Ινστιτούτου ifo. Οι επιχειρήσεις καλούνται να δηλώσουν πόσο εύκολο ή δύσκολο θεωρούν να προβλέψουν την εξέλιξη της επιχειρηματικής τους κατάστασης. Υπάρχουν τέσσερις δυνατές απαντήσεις: «εύκολο», «μάλλον εύκολο», «μάλλον δύσκολο» ή «δύσκολο». Το ποσοστό των επιχειρήσεων που απαντούν «δύσκολο» ή «μάλλον δύσκολο» ερμηνεύεται ως δείκτης της αντιλαμβανόμενης αβεβαιότητας. Με αυτόν τον τρόπο, η ερώτηση προσεγγίζει το ζήτημα της αβεβαιότητας έμμεσα.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Εύρυτος: Η ΕΥΔΑΠ θωρακίζει την Αττική για τα επόμενα 30 έτη - Όλες οι παρεμβάσεις
ΥΔΡΕΥΣΗ

Εύρυτος: Η ΕΥΔΑΠ θωρακίζει την Αττική για τα επόμενα 30 έτη - Όλες οι παρεμβάσεις

Για το δημογραφικό φταίει το κράτος
Γρηγόρης Νικολόπουλος

Για το δημογραφικό φταίει το κράτος

ΟΠΕΚΑ: Ημέρα επιδομάτων η Παρασκευή (31/10) - Δείτε ποιοι πληρώνονται
Οικονομία

ΟΠΕΚΑ: Ημέρα επιδομάτων η Παρασκευή (31/10) - Δείτε ποιοι πληρώνονται

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Γερμανία: Μικρή βελτίωση στο κλίμα της κατοικίας, αλλά η ανάκαμψη παραμένει εύθραυστη
Ειδήσεις

Γερμανία: Μικρή βελτίωση στο κλίμα της κατοικίας, αλλά η ανάκαμψη παραμένει εύθραυστη

ifo: Το πλαφόν στα ενοίκια και η συζήτηση για απαλλοτριώσεις επιδεινώνουν τη στεγαστική κρίση στο Βερολίνο
Ειδήσεις

ifo: Το πλαφόν στα ενοίκια και η συζήτηση για απαλλοτριώσεις επιδεινώνουν τη στεγαστική κρίση στο Βερολίνο

65 χρόνια από την ανέγερση του Τείχους του Βερολίνου
Ειδήσεις

65 χρόνια από την ανέγερση του Τείχους του Βερολίνου

Γερμανία: Φορολογική μεταρρύθμιση χωρίς αναπτυξιακή ανάσα – «Δεν φέρνει πραγματική ελάφρυνση»
Ειδήσεις

Γερμανία: Φορολογική μεταρρύθμιση χωρίς αναπτυξιακή ανάσα – «Δεν φέρνει πραγματική ελάφρυνση»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
17/08/2026 - 19:19

Ο Κωνσταντέλιας στην Ντόρτμουντ έναντι 26+6 εκατ. ευρώ

Ειδήσεις
17/08/2026 - 19:05

Έφυγε από τη ζωή ο Σωτήρης Τριανταφυλλόπουλος, αδερφός του Μάκη

Ειδήσεις
17/08/2026 - 19:00

Έπεσε ιδιωτικό ελικόπτερο στη Σίφνο – Έξι νεκροί

Ειδήσεις
17/08/2026 - 18:55

Το Σύμφωνο της Μέκκας αλλάζει τις ισορροπίες στη Μέση Ανατολή – Γιατί η Αίγυπτος κρατά αποστάσεις

Πολιτική
17/08/2026 - 18:20

Εισβολή στο Α.Τ. Γαστούνης: Πολιτική ευθύνη Χρυσοχοΐδη καταγγέλλει το ΠΑΣΟΚ

Οικονομία
17/08/2026 - 18:00

R&I: Σε τροχιά νέας αναβάθμισης η Ελλάδα – Τι βλέπει για ανάπτυξη, χρέος και τράπεζες

Σχόλια Αγοράς
17/08/2026 - 17:44

Χρηματιστήριο: Νέα υψηλά 17 ετών για τον ΓΔ – Ποιες μετοχές ξεχώρισαν

Πολιτική
17/08/2026 - 17:34

Δύο θαλάσσια πάρκα με άρωμα «Γαλάζιας Πατρίδας» – Η νέα τουρκική κίνηση, η απάντηση της Αθήνας και τα επόμενα βήματα

Πολιτική
17/08/2026 - 17:08

Σαμαράς: Διεθνής πειρατεία η τουρκική απόφαση για θαλάσσια πάρκα στην ελληνική υφαλοκρηπίδα

Ειδήσεις
17/08/2026 - 16:58

Έφυγε από τη ζωή στα 36 της η Hayden Panettiere – Η σταρ των «Heroes» και «Nashville»

Χρηματιστήρια
17/08/2026 - 16:50

Wall Street: Στάση αναμονής με φόντο την τεχνητή νοημοσύνη και τις εντάσεις στη Μέση Ανατολή

Χρηματιστήρια
17/08/2026 - 16:24

ΕΚΤ: Γιατί η φούσκα της ΤΝ μπορεί να ταρακουνήσει τις αγορές

Πολιτική
17/08/2026 - 16:00

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση να δώσει απαντήσεις για την πυρκαγιά της Σαλαμίνας

Ειδήσεις
17/08/2026 - 15:50

ΕΕ: Κινητοποιεί τους μηχανισμούς υποστήριξης καθώς οι πυρκαγιές εξαπλώνονται στην Ευρώπη

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
17/08/2026 - 15:43

Ενεργειακή ασφάλεια: Η Κομισιόν ανοίγει παράθυρο δημοσιονομικής ευελιξίας

Οικονομία
17/08/2026 - 15:20

Η Ελλάδα «ροκανίζει» το χρέος με νέα πρόωρη αποπληρωμή ύψους €13 δισ.

Ειδήσεις
17/08/2026 - 15:10

Έκρηξη Τραμπ: «Θα βομβαρδίσουμε το Ομάν αν μπει στον δρόμο μας»

ΥΔΡΕΥΣΗ
17/08/2026 - 15:00

EΥΔΑΠ: Βήμα για την επόμενη φάση ανάπτυξης και αναβάθμισης της Ψυττάλειας

Ανεμοδείκτης
17/08/2026 - 14:40

Το ΠΑΣΟΚ «οχυρώνεται» στο Ηράκλειο

Ανεμοδείκτης
17/08/2026 - 14:03

Οι δημοσκοπήσεις του Σεπτεμβρίου και οι εκπλήξεις

Magazino
17/08/2026 - 14:03

10 μικρές αλλαγές στο σπίτι που θα κάνουν το ξεκίνημα της σχολικής χρονιάς πολύ πιο εύκολο

Πολιτική
17/08/2026 - 13:39

ΠΑΣΟΚ: «Ήρεμα νερά» θα έπρεπε να σημαίνουν αμοιβαία ειλικρίνεια και σεβασμό του διεθνούς δικαίου

Ειδήσεις
17/08/2026 - 13:20

Handelsblatt: Πολιτικά δύσκολη η ένταξη της Κύπρου στη Σένγκεν

Ναυτιλία
17/08/2026 - 13:04

Στενεύει ο κλοιός στα Στενά του Ορμούζ: Στο μηδέν η ναυσιπλοΐα

Ειδήσεις
17/08/2026 - 13:00

Η δίκη που μπορεί να αλλάξει για πάντα το Instagram και το Facebook

Νομίσματα
17/08/2026 - 12:20

Bitcoin: Τι σημαίνουν οι επόμενες κινήσεις της Fed για την αγορά crypto

Ειδήσεις
17/08/2026 - 12:04

Τραμπ: Χαιρετίζει τη συμφωνία της Μέκκας

Ειδήσεις
17/08/2026 - 11:44

Η Συμφωνία της Μέκκας και ο «πόλεμος» των διαδρόμων – Πώς επηρεάζεται ο IMEC

Οικονομία
17/08/2026 - 11:21

Πρωτογενές πλεόνασμα €5,725 δισ. στο επτάμηνο - Αυξημένα τα έσοδα από φόρους

Ειδήσεις
17/08/2026 - 11:19

Γερμανία: Μικρή βελτίωση στο κλίμα της κατοικίας, αλλά η ανάκαμψη παραμένει εύθραυστη

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ