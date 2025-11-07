Μασκ: Άνοιξε ο δρόμος για να γίνει ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος CEO στην ιστορία
08:49 - 07 Νοε 2025

Οι μέτοχοι της Tesla ενέκριναν πακέτο αποζημίωσης ύψους 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων για τον διευθύνοντα σύμβουλο Ίλον Μασκ· το μεγαλύτερο ποσό που έχει αποδοθεί ποτέ σε επικεφαλής εταιρείας.

Σύμφωνα με το Bloomberg, περισσότερο από το 75% των ψήφων υποστήριξε το πρωτοφανές αυτό σχέδιο αμοιβών, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία την Πέμπτη (6/11), κατά τη διάρκεια της ετήσιας γενικής συνέλευσης.

Το αποτέλεσμα ήρθε ύστερα από μια εβδομάδα έντονης εκστρατείας του διοικητικού συμβουλίου της Tesla, του ίδιου του Μασκ και σημαντικών ιδιωτών επενδυτών, με στόχο τη διασφάλιση της έγκρισης του σχεδίου.

Η συμφωνία αυτή ανοίγει τον δρόμο ώστε ο Μασκ να γίνει ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος και να αυξήσει τη συμμετοχή του στην Tesla σε ποσοστό 25% ή και περισσότερο μέσα στην επόμενη δεκαετία.

Για να λάβει το σύνολο της αποζημίωσης, ο Μασκ θα πρέπει να επιτύχει φιλόδοξους στόχους που αφορούν την εκτόξευση της χρηματιστηριακής αξίας της Tesla, την αναζωογόνηση της αυτοκινητοβιομηχανίας και την πρόοδο στα σχέδια για τα ρομποταξί και το ρομπότ Optimus.

«Δεν είναι απλώς ένα νέο κεφάλαιο για την Tesla, είναι ένα νέο βιβλίο», δήλωσε ο Μασκ στη γενική συνέλευση των μετόχων, φορώντας μαύρο μπουφάν με το λογότυπο της εταιρείας, ενώ περπατούσε στη σκηνή μπροστά σε ένα ενθουσιώδες κοινό. «Και αυτό το νέο βιβλίο αυξάνει μαζικά την παραγωγή οχημάτων και επιταχύνει την παραγωγή του Optimus πιο γρήγορα από οτιδήποτε άλλο έχει επιταχυνθεί ποτέ στην ιστορία της ανθρωπότητας».

