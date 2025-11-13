ΕΕ: Ερευνά τη Red Bull για κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης στην αγορά ενεργειακών ποτών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα 13/11 την έναρξη έρευνας κατά της Red Bull, της αυστριακής εταιρείας παραγωγής ενεργειακών ποτών, σχετικά με υποψίες ότι καταχράστηκε τη δεσπόζουσα θέση της στην αγορά. Η έρευνα επικεντρώνεται στον τρόπο με τον οποίο η εταιρεία ενδέχεται να επηρέασε την τιμολόγηση και την ορατότητα ανταγωνιστικών προϊόντων σε σούπερ μάρκετ και πρατήρια καυσίμων.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, εξετάζεται αν η Red Bull προσέφερε χρηματικά ή μη χρηματικά κίνητρα στους πελάτες της, ώστε να περιοριστεί η πώληση ανταγωνιστικών ενεργειακών ποτών σε συσκευασίες άνω των 250 ml. Επιπλέον, υπάρχουν ενδείξεις ότι η εταιρεία προσπάθησε να μειώσει την ορατότητα των ανταγωνιστικών προϊόντων, τουλάχιστον στην αγορά των Κάτω Χωρών.

Η διαδικασία περιλαμβάνει και αιφνιδιαστικό έλεγχο στις εγκαταστάσεις της Red Bull, ο οποίος πραγματοποιήθηκε το 2023 και είχε αμφισβητηθεί νομικά από την εταιρεία. Τον Οκτώβριο, το Ανώτατο Δικαστήριο της ΕΕ έκρινε ότι η επιθεώρηση ήταν επαρκώς τεκμηριωμένη.

Η επίτροπος Ανταγωνισμού της ΕΕ, Τερέσα Ριβέρα, δήλωσε: «Στόχος μας είναι να διαπιστώσουμε αν οι πρακτικές αυτές οδηγούν σε υψηλές τιμές και περιορίζουν τις επιλογές των καταναλωτών στην αγορά ενεργειακών ποτών». Πρόσθεσε ότι η έρευνα εντάσσεται στις συνεχιζόμενες προσπάθειες της Επιτροπής να διασφαλίσει τον υγιή ανταγωνισμό στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων για το όφελος των Ευρωπαίων καταναλωτών.

Δεν έχει καθοριστεί προθεσμία για την ολοκλήρωση της έρευνας και η έναρξή της δεν προδικάζει το τελικό αποτέλεσμα.