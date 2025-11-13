ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΕΕ: Ερευνά τη Red Bull για κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης στην αγορά ενεργειακών ποτών
Επιχειρήσεις
17:37 - 13 Νοε 2025

ΕΕ: Ερευνά τη Red Bull για κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης στην αγορά ενεργειακών ποτών

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα 13/11 την έναρξη έρευνας κατά της Red Bull, της αυστριακής εταιρείας παραγωγής ενεργειακών ποτών, σχετικά με υποψίες ότι καταχράστηκε τη δεσπόζουσα θέση της στην αγορά. Η έρευνα επικεντρώνεται στον τρόπο με τον οποίο η εταιρεία ενδέχεται να επηρέασε την τιμολόγηση και την ορατότητα ανταγωνιστικών προϊόντων σε σούπερ μάρκετ και πρατήρια καυσίμων.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, εξετάζεται αν η Red Bull προσέφερε χρηματικά ή μη χρηματικά κίνητρα στους πελάτες της, ώστε να περιοριστεί η πώληση ανταγωνιστικών ενεργειακών ποτών σε συσκευασίες άνω των 250 ml. Επιπλέον, υπάρχουν ενδείξεις ότι η εταιρεία προσπάθησε να μειώσει την ορατότητα των ανταγωνιστικών προϊόντων, τουλάχιστον στην αγορά των Κάτω Χωρών.

Η διαδικασία περιλαμβάνει και αιφνιδιαστικό έλεγχο στις εγκαταστάσεις της Red Bull, ο οποίος πραγματοποιήθηκε το 2023 και είχε αμφισβητηθεί νομικά από την εταιρεία. Τον Οκτώβριο, το Ανώτατο Δικαστήριο της ΕΕ έκρινε ότι η επιθεώρηση ήταν επαρκώς τεκμηριωμένη.

Η επίτροπος Ανταγωνισμού της ΕΕ, Τερέσα Ριβέρα, δήλωσε: «Στόχος μας είναι να διαπιστώσουμε αν οι πρακτικές αυτές οδηγούν σε υψηλές τιμές και περιορίζουν τις επιλογές των καταναλωτών στην αγορά ενεργειακών ποτών». Πρόσθεσε ότι η έρευνα εντάσσεται στις συνεχιζόμενες προσπάθειες της Επιτροπής να διασφαλίσει τον υγιή ανταγωνισμό στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων για το όφελος των Ευρωπαίων καταναλωτών.

Δεν έχει καθοριστεί προθεσμία για την ολοκλήρωση της έρευνας και η έναρξή της δεν προδικάζει το τελικό αποτέλεσμα.

Τελευταία τροποποίηση στις 13/11/2025 - 17:47
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΕ: Η «έκρηξη» στις τιμές των λιπασμάτων στο επίκεντρο της συνεδρίασης των υπουργών γεωργίας
Ειδήσεις

ΕΕ: Η «έκρηξη» στις τιμές των λιπασμάτων στο επίκεντρο της συνεδρίασης των υπουργών γεωργίας

Eξοχικές κατοικίες στην Ελλάδα: Συνεχίζεται το ράλι της τιμής ανά τετραγωνικό (πίνακας)
Ακίνητα

Eξοχικές κατοικίες στην Ελλάδα: Συνεχίζεται το ράλι της τιμής ανά τετραγωνικό (πίνακας)

Μυτιληναίος στους FT: Θετικό βήμα η στοχευμένη στήριξη στη βιομηχανία για το ενεργειακό κόστος
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Μυτιληναίος στους FT: Θετικό βήμα η στοχευμένη στήριξη στη βιομηχανία για το ενεργειακό κόστος

Καρυστιανού κατά ΕΕ για κάλυψη Μητσοτάκη: Καταγγελίες για κράτος δικαίου και αδράνεια των θεσμών
Πολιτική

Καρυστιανού κατά ΕΕ για κάλυψη Μητσοτάκη: Καταγγελίες για κράτος δικαίου και αδράνεια των θεσμών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
26/05/2026 - 18:50

Ρωσία και Καζακστάν αναμένεται να προχωρήσουν σε συμφωνία για την πυρηνική ενέργεια μέσα στη βδομάδα

Οικονομία
26/05/2026 - 18:50

Κάτω από τη βάση οι Έλληνες στην αποταμίευση: Ξοδεύουν περισσότερα από όσα βγάζουν

Ειδήσεις
26/05/2026 - 18:33

Φον Ντερ Λάιεν: «Βαρύ κατηγορώ» κατά Μόσχας για προσπάθεια αποσταθεροποίησης στη Βαλτική

Ειδήσεις
26/05/2026 - 18:32

Καιρός: Καθησυχαστικός ο Κολυδάς για την πιθανότητα εκδήλωσης ακραίου κύματος καύσωνα στην Ελλάδα

Επιχειρήσεις
26/05/2026 - 18:18

Ο Όμιλος Qualco Χρυσός Χορηγός στο συνέδριο «Δημογραφικό 2026»

Ειδήσεις
26/05/2026 - 18:18

CNN: Η Ευρώπη πλήττεται από πρωτοφανές κύμα καύσωνα με θερμοκρασίες-ρεκόρ για την εποχή

Ακίνητα
26/05/2026 - 18:10

ΕΤΑΔ: Ενέργειες αποκατάστασης της νομιμότητας στον αιγιαλό των Ιαματικών Πηγών Καλλιθέας Ρόδου

Πολιτική
26/05/2026 - 18:06

Χατζηδάκης: Χρωστάει μια απάντηση ο κ. Τσίπρας για τη ΔΕΗ

Ανακοινώσεις
26/05/2026 - 17:57

E.IN.S.: Μέρισμα €0,06 ανά μετοχή και ανεκτέλεστο έργων €13 εκατ.

Ειδήσεις
26/05/2026 - 17:53

ΕΚΤ για πληθωρισμό: Αναμένεται ανοδική αναθεώρηση των προβλέψεων τον Ιούνιο λόγω Μέσης Ανατολής 

Ναυτιλία
26/05/2026 - 17:48

D-Marin: Θέτει νέα πρότυπα με την αναβάθμιση ύψους €8.5 εκατ. της Μαρίνας Γουβιών στην Κέρκυρα

Πολιτική
26/05/2026 - 17:41

Ανδρουλάκης σε Μητσοτάκη: Μην αυταπατάστε, η δήθεν θεσμικότητα δεν μπορεί να καμουφλάρει τον πολιτικό σας κατήφορο

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
26/05/2026 - 17:35

ΔΕΣΦΑ: Εγκαινιάστηκε ο αγωγός φυσικού αερίου προς τη Δυτική Μακεδονία

Σχόλια Αγοράς
26/05/2026 - 17:33

ΧΑ: Ανθεκτικό παρά το γεωπολιτικό σοκ – ΓΔ σε ανοδική τροχιά με οδηγό τη ΔΕΗ

Πολιτική
26/05/2026 - 17:25

Κόντρα ΠΑΣΟΚ – Σιακαντάρη για τη… συγκυβέρνηση με τη ΝΔ

Εργασιακά
26/05/2026 - 17:20

Κεραμέως για νέο νομοσχέδιο: Ο μισθός να εξαρτάται από τη δουλειά, όχι από το φύλο

ΕΜΠΟΡΙΟ
26/05/2026 - 17:19

METRO ΑΕΒΕ: Επενδύσεις €250 εκατ. το 2026–2029 - Η πορεία του 2025

ΕΜΠΟΡΙΟ
26/05/2026 - 17:09

ΥΠΑΝ κατά Παντελιάδη: Στα ύψη η κόντρα για τιμές, πλαφόν κέρδους και πληθωρισμό

Ειδήσεις
26/05/2026 - 17:07

ΕΣΗΕΑ: Διοργανώνει ημερίδα για την αντιμετώπιση των slapps

Χρηματιστήρια
26/05/2026 - 16:57

Wall Street: Τεχνολογία και γεωπολιτικές προσδοκίες «εκτοξεύουν» τις μετοχές

Επιχειρήσεις
26/05/2026 - 16:57

Χατζηθεοδοσίου (ΕΕΑ): Ανεπίτρεπτο από πρόγραμμα άνω των 140 εκατ. ευρώ να εξαιρούνται κλάδοι όπως εστίαση, εμπόριο, υπηρεσίες

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
26/05/2026 - 16:49

ΥΠΑΑΤ: Περισσότεροι από 149 τόνοι ώριμων τυριών διακινήθηκαν από τη Λέσβο από 19 έως 25 Μαΐου

Ναυτιλία
26/05/2026 - 16:42

Η Navios επιστρέφει στα VLCC με επένδυση μισού δισ. δολαρίων

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
26/05/2026 - 16:40

ICAP CRIF: Εντείνεται το ενδιαφέρον των τραπεζών για τον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλισης στην Ελλάδα

Ειδήσεις
26/05/2026 - 16:40

«Μπλόκο» στο διαγωνισμό για τις «έξυπνες» κάμερες από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Ειδήσεις
26/05/2026 - 16:33

Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026: Πώς βαθμολογούνται τα γραπτά

Πολιτική
26/05/2026 - 16:26

Χρηστίδης: Απαιτείται άμεση ενημέρωση για την οσμή αερίου στην Αττική – Ερώτηση στη Βουλή

Ακίνητα
26/05/2026 - 16:25

Υπερταμείο: Εκκίνηση διαγωνισμού για την αξιοποίηση του ακινήτου «Ιαματική Πηγή Λουτρών Θερμοπυλών»

Ειδήσεις
26/05/2026 - 16:19

ΕΕ: Η «έκρηξη» στις τιμές των λιπασμάτων στο επίκεντρο της συνεδρίασης των υπουργών γεωργίας

Ναυτιλία
26/05/2026 - 16:19

Έκρηξη σε δεξαμενόπλοιο ανοιχτά του Ομάν: Ασφαλές το πλήρωμα, διαρροή καυσίμων στη θάλασσα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ