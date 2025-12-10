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Κλιμακώνεται η μάχη για τη Warner Bros: Netflix, Paramount και πολιτικές πιέσεις σε ΗΠΑ και ΕΕ
Επιχειρήσεις
16:19 - 10 Δεκ 2025

Κλιμακώνεται η μάχη για τη Warner Bros: Netflix, Paramount και πολιτικές πιέσεις σε ΗΠΑ και ΕΕ

Reporter.gr Newsroom
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Αν και η «ευλογία» του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θεωρείται κρίσιμη για τη μάχη εξαγοράς της Warner Bros. Discovery Inc., δεν πρέπει να υποτιμά κανείς τον ρόλο της ΕΕ.

Ο Τραμπ δεν έχασε χρόνο για να τοποθετηθεί, σημειώνοντας ότι η σχεδιαζόμενη εξαγορά των 83 δισ. δολαρίων από τη Netflix μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα, ενώ κράτησε πιο ασαφή τη θέση του για την ανταγωνιστική προσφορά υπό την ηγεσία της Paramount, της οποίας ο διευθύνων σύμβουλος είναι γιος του στενού φίλου του Τραμπ, Λάρι Έλλισον.

Τη Δευτέρα (8/12), είπε σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο ότι, παρόλο που ούτε η Netflix ούτε η Paramount είναι «ιδιαίτεροι φίλοι», θέλει να κάνει «το σωστό».

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες εμφανίζονται πιο επιφυλακτικοί στο να σχολιάσουν όσο εκκρεμούν ανταγωνιστικές προσφορές. Μιλώντας στο περιθώριο ενός συνεδρίου στις Βρυξέλλες νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η επίτροπος ανταγωνισμού της ΕΕ, Τερέσα Ριβέρα, δεν αποκάλυψε πολλά, λέγοντας ότι η Κομισιόν «θα μπορούσε να εμπλακεί με αξιολόγηση» στο μέλλον.

Ωστόσο, σύμφωνα με το Bloomberg, αυξάνονται οι πιέσεις από Ευρωπαίους νομοθέτες και σε ολόκληρη την ΕΕ για πιο άμεση παρέμβαση.

Αν επικρατήσει η Netflix, η συμφωνία θα μπορούσε να έχει «σημαντικό αντίκτυπο στις τιμές για τους καταναλωτές», δήλωσε ο Αντρέας Σβαμπ, ο επικεφαλής ευρωβουλευτής για θέματα ανταγωνισμού. Η UNIC, ευρωπαϊκό σωματείο κινηματογράφων, υπογράμμισε επίσης τον κίνδυνο για τους κινηματογράφους σε όλη την ήπειρο.

Μια συμφωνία με την Paramount θα μπορούσε επίσης να αποδειχθεί προβληματική, καθώς θα «ενίσχυε περαιτέρω τον έλεγχο της οικογένειας Έλλισον στο αμερικανικό και παγκόσμιο ειδησεογραφικό τοπίο», δήλωσε ο Μαξ φον Τουν, διευθυντής Ευρώπης στο Open Markets Institute.

«Οι ευρωπαϊκές αρχές ανταγωνισμού πρέπει να εξετάσουν αν η κυβέρνηση Τραμπ βάζει το δάχτυλο στη ζυγαριά» υπέρ της προσέγγισης της Paramount, δεδομένης της εμπλοκής του γαμπρού του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, είπε η Κόρι Κράιντερ, εκτελεστική διευθύντρια του Future of Tech Institute.

Στο παρελθόν, οι εποπτικές αρχές της ΕΕ δεν δίστασαν να επιβάλουν αυστηρούς ελέγχους σε μεγάλες συγχωνεύσεις μέσων ενημέρωσης – με μικτά αποτελέσματα.

Το 2018, η Disney συμφώνησε σε υποχρεώσεις εκποίησης στο πλαίσιο της εξαγοράς τμημάτων της Fox, ενώ η Comcast έλαβε ανεπιφύλακτη έγκριση για την προσφορά της να αγοράσει τη Sky. Το 2021, η συγχώνευση της WarnerMedia της AT&T με τη Discovery έλαβε επίσης ανεπιφύλακτη έγκριση από την ΕΕ.

Ωστόσο, με τη νέα τεράστια συγχώνευση στον χώρο των μέσων να πλησιάζει, το μέγεθος μιας συμφωνίας για τη Warner Bros. μπορεί να ωθήσει τους ρυθμιστές στις Βρυξέλλες να σφίξουν ακόμη περισσότερο τα κριτήρια.

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