Meta – Αυστραλία: Έκκληση για επανεξέταση της απαγόρευση social media σε ανηλίκους κάτω των 16

Ο αμερικανικός τεχνολογικός όμιλος Meta απηύθυνε έκκληση προς την αυστραλιανή κυβέρνηση να επανεξετάσει την απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για άτομα κάτω των 16 ετών, γνωστοποιώντας παράλληλα ότι, στο πλαίσιο της εφαρμογής του νέου νόμου, έχει ήδη αποκλείσει περισσότερους από 544.000 λογαριασμούς.

Από τις 10 Δεκεμβρίου, πλατφόρμες όπως το Facebook και το Instagram, που ανήκουν στη Meta, αλλά και το YouTube, το TikTok, το Snapchat και το Reddit, υποχρεούνται να απαγορεύουν τη χρήση τους σε ανήλικους κάτω των 16 ετών στην Αυστραλία — ένα μέτρο που εφαρμόζεται για πρώτη φορά παγκοσμίως. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσονται και οι πλατφόρμες streaming Kick και Twitch, καθώς και τα κοινωνικά δίκτυα Threads και X.

Οι εταιρείες που δεν λαμβάνουν «εύλογα μέτρα» συμμόρφωσης με τη νομοθεσία κινδυνεύουν με πρόστιμα που φτάνουν έως και τα 28 εκατομμύρια ευρώ.

Η Meta, που ιδρύθηκε από τον Μαρκ Ζάκερμπεργκ, ανέφερε ότι την εβδομάδα πριν από τις 11 Δεκεμβρίου προχώρησε στη διαγραφή 331.000 λογαριασμών ανηλίκων στο Instagram, 173.000 στο Facebook και 40.000 στο Threads, υπογραμμίζοντας παράλληλα τη δέσμευσή της να τηρήσει τις προβλέψεις του νόμου.

Παρόλα αυτά, σε ανακοίνωσή της κάλεσε την αυστραλιανή κυβέρνηση να συνεργαστεί πιο στενά και δημιουργικά με τον κλάδο, προκειμένου να αναζητηθούν εναλλακτικές λύσεις. Όπως σημείωσε, μια πιο αποτελεσματική προσέγγιση θα ήταν η παροχή κινήτρων σε ολόκληρη τη βιομηχανία ώστε να ενισχυθούν τα πρότυπα ασφάλειας, προστασίας της ιδιωτικότητας και οι διαδικτυακές εμπειρίες που είναι κατάλληλες για την ηλικία των χρηστών, αντί της επιβολής οριζόντιων απαγορεύσεων.

Η Meta επανέφερε επίσης την πρότασή της να καταστεί υποχρεωτική η επαλήθευση ηλικίας από τις πλατφόρμες, καθώς και η λήψη γονικής συναίνεσης πριν από τη λήψη εφαρμογών από χρήστες κάτω των 16 ετών.

Σύμφωνα με την εταιρεία, αυτή η προσέγγιση αποτελεί τον μόνο τρόπο ώστε οι έφηβοι να μη στραφούν σε νεότερες και λιγότερο ρυθμιζόμενες εφαρμογές, προκειμένου να παρακάμψουν τους περιορισμούς. Από την άλλη πλευρά, η αυστραλιανή κυβέρνηση έχει καταστήσει σαφές ότι θεωρεί τις εταιρείες κοινωνικής δικτύωσης υπεύθυνες για τη ζημιά που προκαλούν οι εφαρμογές τους στους νέους.

«Πλατφόρμες όπως η Meta συγκεντρώνουν τεράστιο όγκο δεδομένων χρηστών για εμπορικούς σκοπούς. Διαθέτουν τόσο τη δυνατότητα όσο και την υποχρέωση να αξιοποιούν αυτές τις πληροφορίες για να τηρούν την αυστραλιανή νομοθεσία και να διασφαλίζουν ότι άτομα κάτω των 16 ετών δεν χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες τους», δήλωσε σήμερα κυβερνητικός εκπρόσωπος.