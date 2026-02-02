OnlyFans: Η επιτυχημένη πλατφόρμα ενηλίκων σε συζητήσεις για πώληση πλειοψηφικού πακέτου στα $3,5 δισ.

Η βρετανική πλατφόρμα OnlyFans, γνωστή κυρίως για περιεχόμενο ενηλίκων, βρίσκεται σε συζητήσεις για την πώληση του 60% της εταιρείας σε επενδυτικό fund, με την αποτίμηση της εταιρείας να φτάνει περίπου τα 3,5 δισ. δολάρια. Αυτό αναφέρει το Bloomberg επικαλούμενο δημοσίευμα της Wall Street Journal και πηγή που γνωρίζει τις συνομιλίες.

Η Architect Capital, επενδυτική εταιρεία με έδρα το Σαν Φρανσίσκο, έχει εισέλθει σε αποκλειστικές διαπραγματεύσεις με τη Fenix International Ltd., την ιδιοκτήτρια της OnlyFans, και αναζητά πρόσθετους επενδυτές για να υποστηρίξουν την πιθανή συμφωνία. Το σχέδιο περιλαμβάνει και περίπου 2 δισ. δολάρια δανεισμού. Ωστόσο, οι συνομιλίες βρίσκονται σε αρχικό στάδιο και ενδέχεται να διαρκέσουν μήνες, χωρίς να υπάρχει βεβαιότητα για τελική συμφωνία. Την είδηση μετέδωσε αρχικά η Wall Street Journal.

Η πλατφόρμα εξετάζει επιλογές πώλησης από πέρυσι, με προηγούμενα σενάρια να αποτιμούν την εταιρεία ακόμη και στα 8 δισ. δολάρια. Ο ουκρανοαμερικανικής καταγωγής ιδιοκτήτης της, Λεονίντ Ράντβινσκι, επιδιώκει να κεφαλαιοποιήσει την εκρηκτική ανάπτυξη που σημείωσε η πλατφόρμα κατά την περίοδο της πανδημίας.

Η έντονη εξάρτηση από σεξουαλικά ρητό περιεχόμενο έχει ωστόσο περιορίσει την πρόσβαση της OnlyFans σε παραδοσιακές πηγές χρηματοδότησης, έχει αποθαρρύνει ορισμένους δυνητικούς αγοραστές και την έχει καταστήσει ευάλωτη σε πιέσεις από παρόχους πληρωμών και ρυθμιστικές αρχές, δυσχεραίνοντας την ολοκλήρωση συμφωνιών.

Η Architect Capital

Η Architect Capital ιδρύθηκε το 2020 από τον Τζέιμς Σάγκαν και αυτοπροσδιορίζεται ως επενδυτικό fund που «εξειδικεύεται στη δημιουργία νέων χρηματοοικονομικών υποδομών σε διάφορες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων». Η εταιρεία έχει πραγματοποιήσει επενδύσεις κυρίως στη Βόρεια και Νότια Αμερική, σε τομείς όπως η καταναλωτική χρηματοδότηση και το ηλεκτρονικό εμπόριο.

Σύμφωνα με παρουσίαση προς επενδυτές, η Architect Capital θεωρεί πως υπάρχει σημαντική αξία στην παροχή υπηρεσιών στους δημιουργούς περιεχομένου της OnlyFans και εξετάζει ακόμη και την πιθανότητα εισαγωγής της πλατφόρμας στο χρηματιστήριο μέχρι το 2028.

Το επιχειρηματικό μοντέλο και τα κέρδη

Η OnlyFans, με έδρα το Λονδίνο, αντλεί τα έσοδά της από προμήθεια 20% επί των συνδρομών και των πωλήσεων περιεχομένου, όπως βίντεο, φωτογραφίες και συνομιλίες, ενώ τα τελευταία χρόνια επιχειρεί να διευρύνει το κοινό της προωθώντας δημιουργούς που ασχολούνται με γυμναστική, διατροφή και άλλες θεματικές.

Το 2024, η OnlyFans κατέβαλε στον Ράντβινσκι μερίσματα ύψους 701 εκατ. δολαρίων, ποσό-ρεκόρ για την εταιρεία. Από το 2021 έως σήμερα, ο επιχειρηματίας έχει εισπράξει συνολικά περίπου 1,8 δισ. δολάρια από την πλατφόρμα.