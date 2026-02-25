Aston Martin: Περικοπές προσωπικού 20% για να σωθεί από ζημιές και τον αντίκτυπο των δασμών

Η Aston Martin Lagonda Global Holdings Plc προχωρά σε μείωση προσωπικού έως και κατά 20% — δηλαδή περίπου 3.000 θέσεις εργασίας — καθώς η εμβληματική βρετανική αυτοκινητοβιομηχανία πολυτελών οχημάτων επιχειρεί να σταθεροποιήσει μια εύθραυστη διαδικασία ανάκαμψης· μία προσπάθεια που καθίσταται δυσκολότερη εξαιτίας των δασμών που επέβαλε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Τετάρτης, το σχέδιο αναδιάρθρωσης εκτιμάται ότι θα αποφέρει εξοικονόμηση περίπου 40 εκατ. λιρών (54 εκατ. δολάρια), με εφάπαξ κόστος υλοποίησης κοντά στα 15 εκατ. λίρες. Το ποσοστό των περικοπών είναι σημαντικά υψηλότερο από εκείνο που είχε ανακοινωθεί πέρυσι, όταν η εταιρεία σχεδίαζε μείωση προσωπικού κατά 5%.

Η απόφαση έρχεται σε μια χρονιά κατά την οποία η εταιρεία κατέγραψε συνολικές ζημίες 493 εκατ. λιρών, ενώ προειδοποίησε ότι, αν και αναμένεται βελτίωση στην ελεύθερη ταμειακή ροή, αυτή δεν προβλέπεται να γίνει θετική το 2026. Η επίτευξη θετικής ελεύθερης ταμειακής ροής εξακολουθεί να αποτελεί βασική στρατηγική επιδίωξη.

Η αυτοκινητοβιομηχανία, που έχει ταυτιστεί με τον θρύλο του James Bond, προσπαθεί να αφήσει πίσω της μια μακρά περίοδο ζημιών και να μειώσει τον υψηλό της δανεισμό. Ωστόσο, το σχέδιο εξυγίανσης υπό την καθοδήγηση του δισεκατομμυριούχου Lawrence Stroll — ο οποίος ανέλαβε τη διάσωσή της το 2020 — έχει αντιμετωπίσει σοβαρές προκλήσεις: προβλήματα στην παραγωγή, ζητήματα ποιότητας, αυξημένους αμερικανικούς δασμούς (με τις ΗΠΑ να αποτελούν τη μεγαλύτερη αγορά της εταιρείας) και επιβράδυνση της ζήτησης στην Κίνα.

Οι πιέσεις αυτές οδήγησαν σε τρεις προειδοποιήσεις για τα κέρδη μέσα στον τελευταίο χρόνο, με την πιο πρόσφατη να εκδίδεται την Παρασκευή. Στο πλαίσιο αυτό, ο διευθύνων σύμβουλος Adrian Hallmark υλοποιεί ευρύτερο πρόγραμμα περιορισμού δαπανών.

«Δεν θέλω να αποδώσω όλα τα προβλήματά μας στον Ντόναλντ Τραμπ, όμως συνέβαλε σε σημαντικό βαθμό στις δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε πέρυσι», ανέφερε ο Hallmark σε συνέντευξή του, χωρίς να ποσοτικοποιήσει την επιβάρυνση από τους δασμούς. «Είχαμε θέσει στόχο να φτάσουμε στο σημείο ισοσκέλισης το 2025, αλλά μείναμε πολύ πίσω».

Τα έσοδα της εταιρείας μειώθηκαν κατά 21% την προηγούμενη οικονομική χρήση, φθάνοντας τα 1,26 δισ. λίρες. Για το 2026, οι παραδόσεις οχημάτων εκτιμάται ότι θα κινηθούν κοντά στα 5.448 αυτοκίνητα που διατέθηκαν το προηγούμενο έτος.

Η διοίκηση αναμένει βελτίωση των οικονομικών επιδόσεων μέσα στη χρονιά, χάρη στην αυξημένη διάθεση του υβριδικού supercar Valhalla, του ακριβότερου μοντέλου της εταιρείας. Το συγκεκριμένο όχημα αναμένεται να ενισχύσει τη μέση τιμή πώλησης, η οποία το 2025 υποχώρησε κατά 15%, στις 209.000 λίρες.

Από την είσοδο του Stroll το 2020, η Aston Martin έχει προχωρήσει επανειλημμένα σε αυξήσεις κεφαλαίου προκειμένου να περιορίσει την πίεση από τον δανεισμό. Στο τέλος της χρήσης, το καθαρό χρέος ανερχόταν σε 1,38 δισ. λίρες, ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα διαμορφώνονταν στα 250 εκατ. λίρες.

Η άντληση νέων κεφαλαίων εντός της χρονιάς «δεν βρίσκεται στον σχεδιασμό», σύμφωνα με τον οικονομικό διευθυντή Doug Lafferty. Σε αυτό συμβάλλει και συμφωνία ύψους 50 εκατ. λιρών που ανακοινώθηκε την Παρασκευή και αφορά την πώληση των δικαιωμάτων ονομασίας της Aston Martin μετά το 2055 στην ομάδα της Φόρμουλα 1 που ελέγχεται ξεχωριστά από τον Stroll.