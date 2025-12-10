ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
«Καμπανάκι» για το γερμανικό χρέος: 30ετές ομόλογο στο 3,46%
Ομόλογα
08:58 - 10 Δεκ 2025

«Καμπανάκι» για το γερμανικό χρέος: 30ετές ομόλογο στο 3,46%

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Στο 3,463% κυμαινόταν τη Δευτέρα (8/12) η απόδοση για το τριακονταετές κρατικό ομόλογο του γερμανικού Δημοσίου. Πρόκειται για την υψηλότερη τιμή από το 2011, όταν έφτανε στο απόγειό της η ευρωπαϊκή κρίση χρέους. Για το δεκαετές ομόλογο η απόδοση του γερμανικού ομολόγου που θεωρείται σημείο αναφοράς για τον υπολογισμό των spreads σε ολόκληρη την Ευρωζώνη, φτάνει το 2,837%.

Με απλά λόγια αυτό σημαίνει ότι «η χρηματοδότηση του κρατικού προϋπολογισμού γίνεται όλο και πιο ακριβή, ενώ το χρέος επιβαρύνει όλο και περισσότερο τα δημόσια οικονομικά» στη Γερμανία, όπως επισημαίνει στο Reuters ο Γιενς Όλιβερ Νίκλας, αναλυτής της κρατικής τράπεζας LBBW στο ομόσπονδο κρατίδιο της Βάδης-Βυρτεμβέργης.

Δεν είναι, βέβαια, κάτι που ξαφνιάζει τους αναλυτές, σημειώνει η DW. Ήδη τον Μάρτιο οι αποδόσεις των γερμανικών ομολόγων είχαν καταγράψει την υψηλότερη τιμή από το 2011 για λίγες ημέρες, μετά από τις ανακοινώσεις για ένα «δημοσιονομικό μπαζούκα» 500 δισεκατομμυρίων ευρώ, για να υποχωρήσουν στη συνέχεια, παραμένοντας ωστόσο στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 17 μηνών. Στις αρχές Σεπτεμβρίου άρχισαν να ακολουθούν και πάλι ανοδική πορεία.

Πάντως η Γερμανία διατηρεί την άριστη βαθμολογία ΑΑΑ για την πιστοληπτική ικανότητά της από τους κορυφαίους οίκους αξιολόγησης. Ίσως γιατί σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες είναι ακόμη πιο έντονη η ανησυχία για τη συσσώρευση χρέους ή την πορεία του πληθωρισμού .

Για παράδειγμα, στη Μεγάλη Βρετανία η απόδοση του 30ετούς κρατικού ομολόγου τον Σεπτέμβριο είχε φτάσει το 5,68%, δηλαδή στα υψηλότερα επίπεδα από το 1998, αλλά και σε ποσοστό-ρεκόρ για μία χώρα που συμμετέχει στην ομάδα G7 των πιο ανεπτυγμένων βιομηχανικών χωρών της Δύσης.

Όπως επισημαίνουν αναλυτές στο Reuters, εκτός από την αντικειμενική αύξηση του νέου δανεισμού και του χρέους στη Γερμανία, υπάρχουν και άλλες παράμετροι που συντείνουν στην αύξηση των αποδόσεων. Σε αυτές περιλαμβάνονται η φημολογία για πιθανή αύξηση των επιτοκίων, οι συνέπειες της δημογραφικής κρίσης για τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος και οι μαζικές ρευστοποιήσεις ομολόγων στην ιαπωνική αγορά που πιθανώς επηρεάζουν την ψυχολογία των επενδυτών και στην Ευρώπη.

Σημειωτέον ότι στην περίοδο 2019 - 2020 οι αποδόσεις των γερμανικών ομολόγων ήταν αρνητικές. Με άλλα λόγια, οι πιστωτές ουσιαστικά πλήρωναν τη Γερμανία για να μπορούν να της δανείζουν τα χρήματά τους!

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Wall Street: Σταθεροποιητικές κινήσεις και ήπιες διακυμάνσεις με το βλέμμα «καρφωμένο» στη Fed
Χρηματιστήρια

Wall Street: Σταθεροποιητικές κινήσεις και ήπιες διακυμάνσεις με το βλέμμα «καρφωμένο» στη Fed

Χολαργός: Συνελήφθησαν οι δράστες της επίθεσης εις βάρος του 14χρονου
Ειδήσεις

Χολαργός: Συνελήφθησαν οι δράστες της επίθεσης εις βάρος του 14χρονου

Αμετακίνητοι οι αγρότες μετά την παρέμβαση του Αρείου Πάγου
ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Αμετακίνητοι οι αγρότες μετά την παρέμβαση του Αρείου Πάγου

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ifo: Οι κυβερνητικές παρεμβάσεις κατά τη διάρκεια ενεργειακών κρίσεων βλάπτουν το κλίμα
Ειδήσεις

ifo: Οι κυβερνητικές παρεμβάσεις κατά τη διάρκεια ενεργειακών κρίσεων βλάπτουν το κλίμα

Γιατί τα παραδοσιακά επενδυτικά «καταφύγια» δεν άντεξαν τον πόλεμο ΗΠΑ – Ιράν
Χρηματιστήρια

Γιατί τα παραδοσιακά επενδυτικά «καταφύγια» δεν άντεξαν τον πόλεμο ΗΠΑ – Ιράν

SpaceX: Στα σκαριά έκδοση ομολόγου άνω των $20 δισ. μετά την ιστορική IPO
Χρηματιστήρια

SpaceX: Στα σκαριά έκδοση ομολόγου άνω των $20 δισ. μετά την ιστορική IPO

Δειλά βήματα επανεκκίνησης στο Ορμούζ – Ποιες ευρωπαϊκές χώρες θα στείλουν ναρκαλιευτικά
Ναυτιλία

Δειλά βήματα επανεκκίνησης στο Ορμούζ – Ποιες ευρωπαϊκές χώρες θα στείλουν ναρκαλιευτικά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
22/06/2026 - 12:21

Καύσιμα τέλος στην Κριμαία καθώς τα ουκρανικά drones χτυπούν τις μεταφορές

Ειδήσεις
22/06/2026 - 12:21

Καταδίκη της Άννας-Μισέλ Ασημακοπούλου για την υπόθεση διαρροής προσωπικών δεδομένων αποδήμων

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
22/06/2026 - 12:09

Όλα όσα έγιναν στο 7o Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης - #ocin26: Προτεραιότητες και προκλήσεις στις συνταξιοδοτικές παροχές

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
22/06/2026 - 11:59

Οι τρεις άξονες ανάπτυξης της ΔΕΗ έως το 2030: Το νέο στρατηγικό στοίχημα του Ομίλου

Πολιτική
22/06/2026 - 11:50

Θεοδωρικάκος: To PosoKanei αποτελεί ένα αυτονόητο χρήσιμο μέτρο ενημέρωσης των καταναλωτών

Ειδήσεις
22/06/2026 - 11:37

Βρετανία: Παραιτήθηκε ο Κιρ Στάρμερ - Η διαδικασία και το φαβορί για τη διαδοχή του

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
22/06/2026 - 11:35

ΕΑΕΕ: Πάνω από 13.000 περιπτώσεις ασφαλιστικής απάτης εξακριβώθηκαν τη διετία 2023 - 2024

Το σκίτσο του ΚΥΡ
22/06/2026 - 11:30

Γεμίσαμε μετανάστες

Ναυτιλία
22/06/2026 - 11:28

ΟΛΠ ΑΕ: Απονομή του σήματος διαφορετικότητας από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας

Ειδήσεις
22/06/2026 - 11:25

Ε.Σ.Α.μεΑ.: Η νέα ΚΥΑ για τις μετακινήσεις συντηρεί την ταλαιπωρία και τα εμπόδια στην προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
22/06/2026 - 11:22

Διάκριση της Piraeus Factoring στα διεθνή FCI Awards 2026

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
22/06/2026 - 11:16

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι ο νέος Brand Ambassador της Amita!

Χρηματιστήρια
22/06/2026 - 11:06

Σε αρνητικό έδαφος οι ευρωαγορές με το βλέμμα σε Μέση Ανατολή και Βρετανία

Ανακοινώσεις
22/06/2026 - 11:05

Premia: Επένδυση €250 εκατ. στον ξενοδοχειακό όμιλο Akti

Τεχνολογία
22/06/2026 - 10:50

Είναι η λύση για τα data centers, να τα στήσουμε στο διάστημα;

Ειδήσεις
22/06/2026 - 10:42

ICAP CRIF: Στο +2,4% τα έσοδα των Ιδιωτικών Παιδικών - Βρεφονηπιακών Σταθμών

Ναυτιλία
22/06/2026 - 10:34

Ο Ναυτικός Όμιλος Ελλάδος και η Grivalia φέρνουν τη διεθνή αγωνιστική ιστιοπλοΐα στα ελληνικά νερά

Αναλύσεις
22/06/2026 - 10:32

ΧΑ: H «αμφιθυμία» στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν αφήνει ανοικτά όλα τα ενδεχόμενα στις αγορές 

Ναυτιλία
22/06/2026 - 10:25

MINOAN LINES: Επενδύει στην πράσινη μετάβαση με ορίζοντα το 2028

Άλλοι Αρθρογράφοι
22/06/2026 - 10:25

Η Α.Ι. στην κυβέρνηση: θαρσείν χρη

Ειδήσεις
22/06/2026 - 10:24

ifo: Οι κυβερνητικές παρεμβάσεις κατά τη διάρκεια ενεργειακών κρίσεων βλάπτουν το κλίμα

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
22/06/2026 - 10:13

ΥΠΑΑΤ: Οι τιμές για τις συνδεδεμένες ενισχύσεις του έτους 2025

Τεχνολογία
22/06/2026 - 10:13

Τειρεσίας - Equifax: Καινοτόμες λύσεις ΑΙ που συμβάλλουν στην ολοκληρωμένη πρόληψη της κυβερνοαπάτης

Ακίνητα
22/06/2026 - 10:04

ΠΟΜΙΔΑ: Εθνική Στρατηγική για τη στέγαση: Πως θα «ανοίξουν» ή «θα κλείσουν» τα σπίτια; 

Χρηματιστήρια
22/06/2026 - 09:48

Μεικτά αποτελέσματα στην Ασία - Νέα ιστορικό υψηλό για τον ιαπωνικό Nikkei

Φορολογία
22/06/2026 - 09:28

Οι κοινoί λογαριασμοί στο στόχαστρο της Εφορίας: Πότε μια μεταφορά μετατρέπεται σε φορολογική παγίδα

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
22/06/2026 - 09:19

Τι ακτοπλοΐα θέλουμε τελικά για τα ελληνικά νησιά;

Φορολογία
22/06/2026 - 09:16

ΑΑΔΕ: Απλοποιείται η χορήγηση δασμοφορολογικής απαλλαγής λόγω μεταφοράς συνήθους κατοικίας

Ειδήσεις
22/06/2026 - 09:11

Αθανάσιος Μαρτίνος: «Θυρανοίξια» της ανακαινισμένης Χάλκης τον Οκτώβριο - Βραβείο «Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος» 2026

Ακίνητα
22/06/2026 - 09:03

BluPeak Estate Analytics: Οι αριθμοί πίσω από την υπόθεση των πολεοδομιών

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ