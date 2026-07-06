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Intrum: Επιστροφή στην αγορά ομολόγων με έκδοση €525 εκατ. μετά την αναδιάρθρωση
Ομόλογα
13:18 - 06 Ιουλ 2026

Intrum: Επιστροφή στην αγορά ομολόγων με έκδοση €525 εκατ. μετά την αναδιάρθρωση

Reporter.gr Newsroom
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Η σουηδική εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων Intrum επανέρχεται για πρώτη φορά στην ευρωπαϊκή αγορά ομολόγων υψηλής απόδοσης (high-yield), μετά από μια περίοδο εκτεταμένης αναδιάρθρωσης του δανεισμού της, η οποία προκλήθηκε από την έντονη αύξηση του κόστους χρηματοδότησης.  

Η εταιρεία στοχεύει να συγκεντρώσει 525 εκατ. ευρώ μέσω έκδοσης νέων εξασφαλισμένων ομολόγων (senior secured), με ημερομηνία λήξης το 2031. Ως ανάδοχοι της διαδικασίας έχουν οριστεί η Deutsche Bank και η DNB Carnegie Holding, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Τα κεφάλαια που θα αντληθούν πρόκειται να κατευθυνθούν στην αποπληρωμή υφιστάμενων εξασφαλισμένων ομολόγων, τόσο σε ευρώ όσο και σε σουηδικές κορώνες, τα οποία έχουν ορίζοντα λήξης το 2027, όπως γνωστοποίησε η ίδια η εταιρεία.

Αναδιάρθρωση και οικονομική πορεία

Η Intrum, με έδρα τη Στοκχόλμη, ολοκλήρωσε το προηγούμενο έτος διαδικασία αναδιάρθρωσης μέσω του αμερικανικού πτωχευτικού πλαισίου (Chapter 11), στο πλαίσιο ευρύτερου σχεδίου κεφαλαιακής ενίσχυσης που της έδωσε τη δυνατότητα να μεταθέσει χρονικά τις υποχρεώσεις του χρέους της και να ενισχύσει τη χρηματοοικονομική της θέση.

Πίεση από το αυξημένο κόστος δανεισμού

Τα τελευταία χρόνια, ο όμιλος βρέθηκε υπό πίεση να μειώσει τον δείκτη καθαρού χρέους προς λειτουργικά κέρδη, καθώς είχε βασίσει την ανάπτυξή του σε δανεισμό για την αγορά χαρτοφυλακίων μη εξυπηρετούμενων δανείων, σε μια περίοδο εξαιρετικά χαμηλών επιτοκίων.

Η άνοδος των επιτοκίων στη συνέχεια ανέτρεψε τις συνθήκες αυτές, αυξάνοντας σημαντικά το κόστος χρηματοδότησης και δυσχεραίνοντας το προηγούμενο επιχειρηματικό μοντέλο.

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και απομόχλευση

Νωρίτερα μέσα στη χρονιά, η Intrum είχε ανακοινώσει σχέδιο αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ύψους 7,5 δισ. σουηδικών κορωνών (περίπου 776 εκατ. δολάρια), με στόχο την επιτάχυνση της διαδικασίας μείωσης του δανεισμού της κατά περίπου δύο χρόνια.

Την προηγούμενη εβδομάδα, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι το σκέλος της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου μέσω δικαιωμάτων προτίμησης καλύφθηκε πλήρως, γεγονός που αναμένεται να αποφέρει περίπου 6 δισ. σουηδικές κορώνες καθαρά, πριν από τα σχετικά κόστη της συναλλαγής.

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