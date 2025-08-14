Αποκαθίσταται η κυκλοφορία στην Περιμετρική Πατρών μετά τις πυρκαγιές
Ειδήσεις
18:50 - 14 Αυγ 2025

Αποκαθίσταται η κυκλοφορία στην Περιμετρική Πατρών μετά τις πυρκαγιές

Reporter.gr Newsroom
Σήμερα, Πέμπτη 14 Αυγούστου, από τις 18:00, παραδίδεται με ασφάλεια στην κυκλοφορία η Περιμετρική Πατρών, η οποία τις τελευταίες 48 ώρες υπέστη εκτεταμένες ζημιές λόγω πυρκαγιάς. 

Η Ολυμπία Οδός αναφέρει ότι η πλήρης αποκατάσταση όλων των ζημιών αναμένεται να ολοκληρωθεί το επόμενο χρονικό διάστημα.

Προς το παρόν, ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ασφαλείας λόγω εργασιών αποκατάστασης του εξοπλισμού που επλήγη. Η κυκλοφορία διεξάγεται σε μία λωρίδα ανά κατεύθυνση στο τμήμα μεταξύ Χ.Θ. 206+100 έως Χ.Θ. 211+700, με όριο ταχύτητας 60 χλμ./ώρα. Στην περιοχή υπάρχει αυξημένη αστυνόμευση και παρουσία δυνάμεων Πυροσβεστικής και συνεργείων αποκατάστασης.

Οι οδηγοί καλούνται να μειώσουν ταχύτητα πριν εισέλθουν στην περιοχή, να διατηρούν ασφαλή απόσταση από το προπορευόμενο όχημα, να κλείνουν τα παράθυρα και να χρησιμοποιούν την εσωτερική ανακύκλωση αέρα για την αποφυγή εισπνοής καπνού ή σκόνης. Επιπλέον, πρέπει να ακολουθούν τις οδηγίες της Τροχαίας και τις ενδείξεις της σήμανσης, αποφεύγοντας τη χρήση κινητού τηλεφώνου ή άλλων μέσων που μπορεί να αποσπάσουν την προσοχή.

Μήλος: Συνελήφθησαν 17 υπάλληλοι του δήμου για περιβαλλοντική ρύπανση
