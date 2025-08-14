Μήλος: Συνελήφθησαν 17 υπάλληλοι του δήμου για περιβαλλοντική ρύπανση
Ειδήσεις
18:38 - 14 Αυγ 2025

Μήλος: Συνελήφθησαν 17 υπάλληλοι του δήμου για περιβαλλοντική ρύπανση

Reporter.gr Newsroom
Την Τρίτη 12 Αυγούστου, στη Μήλο, συνελήφθησαν δεκαεπτά άτομα ηλικίας 42 έως 66 ετών, υπάλληλοι της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για ρύπανση και υποβάθμιση του περιβάλλοντος.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελίας για παράνομη χωματερή και υπό την εποπτεία Εισαγγελέα, αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Μήλου μετέβησαν στη θέση Φρυλίγκος. Εκεί εντόπισαν έξι απορριμματοφόρα οχήματα με δεκαπέντε επιβαίνοντες να αποθέτουν στερεά αστικά απόβλητα εκτός του οριοθετημένου Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (Χ.Α.Δ.Α.). Τα οχήματα ακινητοποιήθηκαν άμεσα και οι εμπλεκόμενοι προσήχθησαν στο Αστυνομικό Τμήμα.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ακολούθησε αυτοψία από υπαλλήλους του Τμήματος Υποδομών και Περιβάλλοντος της Π.Ε. Μήλου και της Γενικής Διεύθυνσης Αειφόρου Ανάπτυξης και Καινοτομίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, οι οποίοι επιβεβαίωσαν ότι η απόθεση των αποβλήτων στο σημείο υποβαθμίζει και ρυπαίνει το περιβάλλον.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, από τα στοιχεία της υπόθεσης προέκυψαν παραβάσεις της νομοθεσίας για την προστασία του περιβάλλοντος και τη διαχείριση αποβλήτων. Ως αποτέλεσμα, συνελήφθησαν δεκαπέντε υπάλληλοι καθαριότητας και δύο εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

