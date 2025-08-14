Προσωρινές διακοπές κυκλοφορίας στη Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου στις 16 και 17 Αυγούστου

Λόγω εκτέλεσης εργασιών, θα πραγματοποιηθεί προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας στην αριστερή λωρίδα της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών – Κορίνθου, στην περιοχή του Δήμου Χαϊδαρίου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., η διακοπή θα ισχύσει στις 16 Αυγούστου 2025, από τις 06:00 έως τις 17:00, και στις 17 Αυγούστου 2025, από τις 06:00 έως τις 13:00.

Η διακοπή αφορά στο τμήμα από το ύψος της οδού Μυστρά έως το ύψος του σηματοδότη στα Διυλιστήρια Ασπροπύργου και θα γίνεται εναλλάξ και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, η κυκλοφορία θα διεξάγεται από το εναπομένον πλάτος του οδοστρώματος, ανάλογα με τις ανάγκες των εργασιών.

Τέλος, η ΕΛ.ΑΣ. παρακάλεσε τους οδηγοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν πιστά την υπάρχουσα οδική σήμανση για την ασφαλή μετακίνησή τους.