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Φωτιά στον εθνικό δρυμό της Βάλια Κάλντα
Ειδήσεις
09:54 - 22 Αυγ 2025

Φωτιά στον εθνικό δρυμό της Βάλια Κάλντα

Reporter.gr Newsroom
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Φωτιά σε δασική έκταση σε δύσβατο σημείο μέσα στον πυρήνα του Εθνικού Δρυμού της Βάλια Κάλντα στα Γρεβενά ξέσπασε το βράδυ της Πέμπτης (22/8).

Στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες με πέντε υδροφόρα οχήματα, ενώ έχουν φθάσει και δύο πεζοπόρα τμήματα τα οποία προσπαθούν να προσεγγίσουν το μέτωπο της φωτιάς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από το πρωί της Παρασκευής (22/8) πραγματοποιούνται και ρίψεις νερού από ένα εναέριο μέσο.

Δύσκολο είναι το έργο κατάσβεσης της φωτιάς, αφού καίει σε πλούσια βλάστηση, ενώ στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι οι οποίοι συμβάλλουν στην εξάπλωση του μετώπου.

Μέχρι στιγμής δεν κινδυνεύουν κατοικημένες περιοχές.

Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Παρασκευής (22/8) και στο Παρανέστι Δράμας. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ, οκτώ οχήματα, δύο αεροπλάνα και δύο ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

Τελευταία τροποποίηση στις 22/08/2025 - 10:21
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