Τηλεδιάσκεψη για την αναβάθμιση του άξονα Αλεξανδρούπολη – Οδησσός: Στρατηγικός ο ρόλος της Ελλάδας

Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, συγκάλεσε σήμερα τηλεδιάσκεψη με θέμα την αναβάθμιση του μεταφορικού άξονα Αλεξανδρούπολη – Οδησσός, με συμμετοχή συναρμόδιων υπουργών από Βουλγαρία, Ρουμανία, Μολδαβία και Ουκρανία.

Παρόντες στη συζήτηση ήταν επίσης ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού της Ε.Ε., Απόστολος Τζιτζικώστας, καθώς και ο Αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία για ενίσχυση του διακρατικού συντονισμού εντάσσεται στο πλαίσιο των εξελίξεων που ακολούθησαν τηλεφωνική επικοινωνία του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας, γεγονός που επιτάχυνε την ανάγκη για άμεσες κινήσεις αναβάθμισης των σχετικών υποδομών.

Ο συγκεκριμένος άξονας Αλεξανδρούπολης – Οδησσού έχει ήδη ενταχθεί στον τριμερή στρατηγικό σχεδιασμό Ελλάδας – Βουλγαρίας – Ρουμανίας, υπό την καθοδήγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του αρμόδιου Επιτρόπου, με συμμετοχή της Μολδαβίας και της Ουκρανίας. Σκοπός είναι η ενίσχυση της διασυνδεσιμότητας και η αναβάθμιση των μεταφορικών υποδομών στην περιοχή, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Διαδρόμου «Βαλτική – Μαύρη Θάλασσα – Αιγαίο Πέλαγος» (BBA).

Αξίζει να σημειωθεί ότι τον Ιούνιο του 2024, το Συμβούλιο της Ε.Ε. ενέκρινε την αναθεώρηση του κανονισμού για το Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών (TEN-T). Με τον νέο κανονισμό προβλέπεται η επέκταση των ευρωπαϊκών μεταφορικών διαδρόμων προς την Ουκρανία και τη Μολδαβία, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική σημασία του άξονα Αλεξανδρούπολης – Οδησσού, ως βασικού τμήματος του ευρύτερου ευρωπαϊκού σχεδιασμού.

Κύριο αντικείμενο της τηλεδιάσκεψης ήταν η προετοιμασία της επικείμενης συνάντησης κορυφής των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων των πέντε χωρών (Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία, Μολδαβία, Ουκρανία), η οποία θα πραγματοποιηθεί τον Σεπτέμβριο, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Το πολιτικό διακύβευμα αυτών των διεθνών πρωτοβουλιών για την Ελλάδα, όπως σημειώνει το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, είναι η ανάδειξη του ρόλου της χώρας στην ενίσχυση της διασυνοριακής και περιφερειακής συνεργασίας, με στόχο την αντιμετώπιση σύγχρονων προκλήσεων στη μετακίνηση ανθρώπων και εμπορευμάτων. Παράλληλα, αναδεικνύεται το στρατηγικό πλεονέκτημα των ελληνικών λιμένων, οι οποίοι μπορούν να λειτουργήσουν ως κόμβοι διασύνδεσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με διεθνή δίκτυα μεταφορών.