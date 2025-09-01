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Goldman Sachs: Περιθώριο ανόδου για τις ευρωπαϊκές μετοχές – Πιο ελκυστικές σε σχέση με τις ΗΠΑ
Ειδήσεις
16:41 - 01 Σεπ 2025

Goldman Sachs: Περιθώριο ανόδου για τις ευρωπαϊκές μετοχές – Πιο ελκυστικές σε σχέση με τις ΗΠΑ

Reporter.gr Newsroom
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Ορισμένοι από τους κορυφαίους αναλυτές, όπως αυτοί της Goldman Sachs, εκτιμούν ότι οι ευρωπαϊκές μετοχές ενδέχεται να κινηθούν ανοδικά τους επόμενους μήνες, καθώς οι ισχυρές οικονομικές προοπτικές ενδέχεται να βοηθήσουν στην έξοδο από τη φάση στασιμότητας και περιορισμένων διακυμάνσεων που παρουσιάζουν τελευταία.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της Goldman Sachs, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx Europe 600 εκτιμάται ότι θα ενισχυθεί κατά 2% έως το τέλος του 2025, φτάνοντας τις 560 μονάδες. Η αύξηση αυτή θα προκύψει λόγω τριών βασικών παραγόντων:

  1. Βελτίωση στις προοπτικές οικονομικής ανάπτυξης,
  2. Χαμηλή τοποθέτηση των επενδυτών σε ευρωπαϊκά assets,
  3. Συγκριτικά χαμηλότερες αποτιμήσεις των μετοχών στην Ευρώπη.

Η γενική πρόβλεψη της αγοράς για την εξέλιξη των κερδών ανά μετοχή (EPS) για το 2025 έχει υποβαθμιστεί, από εκτίμηση για άνοδο +8% (τον Ιανουάριο) σε πτώση -1% σήμερα. Όπως εξηγεί η Goldman Sachs, αυτή η αλλαγή προέρχεται κυρίως από την αποδυνάμωση του δολαρίου και όχι από υποβάθμιση των ευρωπαϊκών εταιρειών.

Με βάση τις δικές της εκτιμήσεις, η τράπεζα αναμένει:

  • Μηδενική μεταβολή στα EPS του STOXX Europe 600 για το 2025, και
  • Ανάπτυξη +4% στα κέρδη ανά μετοχή το 2026.

Όσον αφορά τις αποτιμήσεις, η Goldman επισημαίνει ότι ο δείκτης τιμής προς κέρδη (P/E) του STOXX Europe, ο οποίος διαμορφώνεται στο 14,4x, παραμένει σε υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με τον ιστορικό μέσο όρο. Παρόλα αυτά, όταν οι ευρωπαϊκές μετοχές συγκριθούν:

  • Με τα spreads των κρατικών και εταιρικών ομολόγων,
  • Ή με τις αμερικανικές μετοχές,
    τότε εξακολουθούν να θεωρούνται σχετικά φθηνές και ελκυστικές για τοποθέτηση.

Η επικεφαλής αναλύτρια της Goldman Sachs για τις ευρωπαϊκές μετοχές, Σάρον Μπελ (Sharon Bell), τονίζει ότι υπάρχει αυξανόμενο ενδιαφέρον των επενδυτών να διαφοροποιηθούν από την υπερέκθεσή τους στις ΗΠΑ. Αυτό οφείλεται:

  • Στη συνεχιζόμενη αδυναμία του δολαρίου,
  • Και στη μεγάλη συγκέντρωση επενδυτικών κεφαλαίων στον τεχνολογικό τομέα των ΗΠΑ.

Η αναλυτική ομάδα προβλέπει ότι το 2026 ο STOXX 600 μπορεί να ενισχυθεί περαιτέρω κατά 5%.

Αξίζει να σημειωθεί πως η Bell είχε επισημάνει ήδη από τον Μάιο ότι οι ευρωπαϊκές μετοχές είναι απίθανο να επαναλάβουν τις ισχυρές αποδόσεις του πρώτου τριμήνου, πρόβλεψη που αποδείχθηκε εύστοχη.

Ο δείκτης Stoxx Europe 600, παρότι έχει καταγράψει άνοδο 8,7% το 2025, δεν έχει καταφέρει να ξεπεράσει τα υψηλά του Μαρτίου. Οι εμπορικοί δασμοί των ΗΠΑ και τα χαμηλά εταιρικά κέρδη λειτουργούν ανασταλτικά για τη διάθεση ανάληψης ρίσκου από πλευράς επενδυτών.

Συγκριτικά, ο αμερικανικός δείκτης S&P 500 έχει σημειώσει μεγαλύτερη άνοδο της τάξης του 9,8% το 2025.

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