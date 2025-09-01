Goldman Sachs: Περιθώριο ανόδου για τις ευρωπαϊκές μετοχές – Πιο ελκυστικές σε σχέση με τις ΗΠΑ

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της Goldman Sachs, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx Europe 600 εκτιμάται ότι θα ενισχυθεί κατά 2% έως το τέλος του 2025, φτάνοντας τις 560 μονάδες. Η αύξηση αυτή θα προκύψει λόγω τριών βασικών παραγόντων:
- Βελτίωση στις προοπτικές οικονομικής ανάπτυξης,
- Χαμηλή τοποθέτηση των επενδυτών σε ευρωπαϊκά assets,
- Συγκριτικά χαμηλότερες αποτιμήσεις των μετοχών στην Ευρώπη.
Η γενική πρόβλεψη της αγοράς για την εξέλιξη των κερδών ανά μετοχή (EPS) για το 2025 έχει υποβαθμιστεί, από εκτίμηση για άνοδο +8% (τον Ιανουάριο) σε πτώση -1% σήμερα. Όπως εξηγεί η Goldman Sachs, αυτή η αλλαγή προέρχεται κυρίως από την αποδυνάμωση του δολαρίου και όχι από υποβάθμιση των ευρωπαϊκών εταιρειών.
Με βάση τις δικές της εκτιμήσεις, η τράπεζα αναμένει:
- Μηδενική μεταβολή στα EPS του STOXX Europe 600 για το 2025, και
- Ανάπτυξη +4% στα κέρδη ανά μετοχή το 2026.
Όσον αφορά τις αποτιμήσεις, η Goldman επισημαίνει ότι ο δείκτης τιμής προς κέρδη (P/E) του STOXX Europe, ο οποίος διαμορφώνεται στο 14,4x, παραμένει σε υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με τον ιστορικό μέσο όρο. Παρόλα αυτά, όταν οι ευρωπαϊκές μετοχές συγκριθούν:
- Με τα spreads των κρατικών και εταιρικών ομολόγων,
- Ή με τις αμερικανικές μετοχές,
τότε εξακολουθούν να θεωρούνται σχετικά φθηνές και ελκυστικές για τοποθέτηση.
Η επικεφαλής αναλύτρια της Goldman Sachs για τις ευρωπαϊκές μετοχές, Σάρον Μπελ (Sharon Bell), τονίζει ότι υπάρχει αυξανόμενο ενδιαφέρον των επενδυτών να διαφοροποιηθούν από την υπερέκθεσή τους στις ΗΠΑ. Αυτό οφείλεται:
- Στη συνεχιζόμενη αδυναμία του δολαρίου,
- Και στη μεγάλη συγκέντρωση επενδυτικών κεφαλαίων στον τεχνολογικό τομέα των ΗΠΑ.
Η αναλυτική ομάδα προβλέπει ότι το 2026 ο STOXX 600 μπορεί να ενισχυθεί περαιτέρω κατά 5%.
Αξίζει να σημειωθεί πως η Bell είχε επισημάνει ήδη από τον Μάιο ότι οι ευρωπαϊκές μετοχές είναι απίθανο να επαναλάβουν τις ισχυρές αποδόσεις του πρώτου τριμήνου, πρόβλεψη που αποδείχθηκε εύστοχη.
Ο δείκτης Stoxx Europe 600, παρότι έχει καταγράψει άνοδο 8,7% το 2025, δεν έχει καταφέρει να ξεπεράσει τα υψηλά του Μαρτίου. Οι εμπορικοί δασμοί των ΗΠΑ και τα χαμηλά εταιρικά κέρδη λειτουργούν ανασταλτικά για τη διάθεση ανάληψης ρίσκου από πλευράς επενδυτών.
Συγκριτικά, ο αμερικανικός δείκτης S&P 500 έχει σημειώσει μεγαλύτερη άνοδο της τάξης του 9,8% το 2025.