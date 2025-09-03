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Λαθρεμπόριο καυσίμων: Αυξημένοι έλεγχοι και 20 συλλήψεις σε όλη τη χώρα
Ειδήσεις
09:08 - 03 Σεπ 2025

Λαθρεμπόριο καυσίμων: Αυξημένοι έλεγχοι και 20 συλλήψεις σε όλη τη χώρα

Reporter.gr Newsroom
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Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη αστυνομική επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΟΑΕ), με επίκεντρο την καταπολέμηση κυκλώματος λαθρεμπορίας καυσίμων.

Οι έλεγχοι έχουν επεκταθεί σε δεκάδες πρατήρια υγρών καυσίμων και αποθηκευτικούς χώρους σε διάφορες περιοχές της χώρας, όπως η Αττική, η Θεσσαλονίκη, η Άρτα, τα Τρίκαλα, η Λάρισα, η Κατερίνη, ο Βόλος και η Λακωνία.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί τουλάχιστον 20 άτομα, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται. Σύμφωνα με τις αρχές, έχει εντοπιστεί οργανωμένο σύστημα εξαπάτησης καταναλωτών, μέσω παρέμβασης στο σύστημα εισροών-εκροών των πρατηρίων, καθώς και αλλοιώσεων στις αντλίες. Ταυτόχρονα, έχουν αποκαλυφθεί πρακτικές φοροδιαφυγής με τη χρήση πλαστών παραστατικών και ενδείξεις νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών κατασχέθηκαν σημαντικά χρηματικά ποσά, ενισχύοντας τις ενδείξεις για τη δράση ενός καλά οργανωμένου κυκλώματος.

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