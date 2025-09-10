Στην ανακρίτρια για «μαύρη τρύπα» €750.000 στις αστυνομικές υπηρεσίες Θεσσαλονίκης: Τα χρήματα κατέληξαν σε κρυπτονομίσματα

Αστυνομικοί καλούνται να δώσουν εξηγήσεις στην ανακρίτρια για οικονομικό έλλειμμα άνω των 750.000 ευρώ που εντοπίστηκε σε υπηρεσίες της Θεσσαλονίκης, σε υπόθεση που έχει προκαλέσει αναταραχή στη συμπρωτεύουσα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, το έλλειμμα συνδέεται με χρήματα που προορίζονταν για έκτακτες υπηρεσιακές δαπάνες, όπως οδοιπορικά, μετακινήσεις ή αποσπάσεις προσωπικού, τα οποία φαίνεται ότι κατέληξαν σε επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα και τυχερά παίγνια.

Η υπόθεση ήρθε στο φως μετά την αυτοκτονία υπαστυνόμου τον Οκτώβριο του 2022, ο οποίος ήταν επί χρόνια υπεύθυνος για τα οικονομικά της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης. Στο πλαίσιο της έρευνας, αστυνομικοί και αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ., μεταξύ των οποίων διαχειριστές διευθύνσεων και πρόσωπα με εποπτικό ρόλο στις οικονομικές υπηρεσίες, καλούνται να λογοδοτήσουν για τη διαχείριση των ποσών και τον τρόπο που αυτά κατευθύνθηκαν στον αυτόχειρα διαχειριστή, διευκολύνοντας την κάλυψη αναγκών του ταμείου.

Η δικογραφία που έχει σχηματιστεί βασίζεται σε διαχειριστικό έλεγχο και αφορά κατηγορίες όπως ψευδή βεβαίωση και παράβαση καθήκοντος, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για να διαπιστωθεί η έκταση της «μαύρης τρύπας» και τυχόν εμπλοκή τρίτων προσώπων στις παράνομες οικονομικές κινήσεις.