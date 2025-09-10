Απεργία ταξί: «Έμφραγμα» στο κέντρο της Αθήνας - Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω της πορείας

Στο κέντρο της Αθήνας εφαρμόζονται το πρωί της Τετάρτης 10/9 κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εξαιτίας της προγραμματισμένης πορείας που πραγματοποιούν οι οδηγοί ταξί, όπως ενημερώνει η Ελληνική Αστυνομία.

Οι ρυθμίσεις αφορούν την εξής διαδρομή: Λεωφόρος Αθηνών (Σπ. Πατσή), Πλατεία Καραϊσκάκη, Καρόλου Μάρνη, Πατησίων, Λεωφόρος Αλεξάνδρας, Ζαχάρωφ, Μιχαλακοπούλου, Λεωφόρος Μεσογείων.

Κατά τη διάρκεια της απεργίας, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΣΑΤΑ, θα εξυπηρετούνται αποκλειστικά οι μετακινήσεις προς και από νοσοκομεία, ενώ τα ταξί που παραμένουν σε επιφυλακή θα φέρουν ειδική σήμανση.

Στην επίσημη ανακοίνωσή του, ο ΣΑΤΑ αναφέρει ότι ο κλάδος των ταξί βρίσκεται αντιμέτωπος με μια «βίαιη επίθεση» από την κυβέρνηση και τα συμφέροντα που αυτή υποστηρίζει. Το Σύνδεσμο θεωρεί ότι η πρόσφατη Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) υπ’ αριθ. 134328/20-8-2025 είναι απαράδεκτη και φωτογραφική, καθώς επιχειρείται η μεταφορά του μεταφορικού έργου στα καρτέλ πολυεθνικών και μεγάλων επιχειρήσεων, με στόχο την εξόντωση των αυτοαπασχολούμενων οδηγών ταξί.

Παράλληλα, σε πολλές επαρχιακές πόλεις της χώρας, οι τοπικοί σύλλογοι οδηγών ταξί λαμβάνουν αποφάσεις που συμφωνούν με το διεκδικητικό πλαίσιο του ΣΑΤΑ, ενισχύοντας την κινητοποίηση σε πανελλαδικό επίπεδο.

Με αφορμή τη 48ωρη απεργία των οδηγών ταξί στην Αττική, το Υπουργείο Τουρισμού ξεκαθαρίζει ότι η πρόσφατη Κοινή Υπουργική Απόφαση Μεταφορών και Τουρισμού δεν εισάγει νέες ρυθμίσεις, αλλά ενισχύει και αποσαφηνίζει το υπάρχον πλαίσιο.