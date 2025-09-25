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Βουλή: Πράσινο φως για την τέταρτη φρεγάτα Belharra - Υπερψηφίστηκε το σχέδιο νόμου
Ειδήσεις
23:36 - 25 Σεπ 2025

Βουλή: Πράσινο φως για την τέταρτη φρεγάτα Belharra - Υπερψηφίστηκε το σχέδιο νόμου

Reporter.gr Newsroom
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Η Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής ενέκρινε κατά πλειοψηφία το νομοσχέδιο για την προμήθεια και υποστήριξη των φρεγατών FDI HN τύπου Belharra, ανοίγοντας το δρόμο για την παραγγελία της τέταρτης φρεγάτας.

Υπέρ τάχθηκε η Νέα Δημοκρατία, ενώ ΚΚΕ και Νέα Αριστερά καταψήφισαν. ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, ΣΥΡΙΖΑ, Ελληνική Λύση, Νίκη και Πλεύση Ελευθερίας επέλεξαν να διατηρήσουν επιφυλάξεις για την Ολομέλεια.

Ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, Αθανάσιος Δαβάκης, τόνισε ότι οι φρεγάτες Belharra ενισχύουν τον στόλο τόσο ποιοτικά όσο και αριθμητικά, ενώ σημείωσε ότι η αναβάθμιση σε επίπεδο Standard 2++ δεν αυξάνει σημαντικά το κόστος της τέταρτης μονάδας σε σχέση με τις τρεις προηγούμενες. Επισήμανε επίσης τη σημασία της συμμετοχής της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας, η οποία θα καλύψει το 25% της παραγωγής, συμβάλλοντας στην τεχνογνωσία και στην οικονομική ανάπτυξη του κλάδου.

Η Αντιπολίτευση εξέφρασε έντονες επιφυλάξεις για το κόστος, την αξιοποίηση της εγχώριας συμμετοχής και τη στρατηγική αναγκαιότητα της επένδυσης. Ο Σταύρος Μιχαηλίδης (ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ) επισήμανε ότι το δικαίωμα προαίρεσης για την τέταρτη φρεγάτα χάθηκε, οδηγώντας σε πρόσθετο κόστος περίπου 70 εκατ. ευρώ, ενώ ζήτησε λεπτομερείς εξηγήσεις για τις τροποποιήσεις στο επίπεδο Standard 2++.

Ο ΣΥΡΙΖΑ, μέσω του Συμεών Κεδίκογλου, τόνισε την ανάγκη προσεκτικής διαχείρισης, επισημαίνοντας ότι η προβλεπόμενη συμμετοχή της ελληνικής βιομηχανίας πρέπει να προστατεύεται με ρήτρες και συμβάσεις. Το ΚΚΕ καταψήφισε το νομοσχέδιο, υποστηρίζοντας ότι η επένδυση εξυπηρετεί κυρίως τις ανάγκες του ΝΑΤΟ και όχι της εθνικής άμυνας.

Οι εκπρόσωποι της Ελληνικής Λύσης, της Νίκης και της Πλεύσης Ελευθερίας επεσήμαναν τον υψηλό προϋπολογισμό του προγράμματος, την ανάγκη διασφάλισης της εγχώριας συμμετοχής και της μεταφοράς τεχνογνωσίας, ενώ ζήτησαν καλύτερη στρατηγική προγραμματισμού για την ενίσχυση του Πολεμικού Ναυτικού.

Κατά την ακρόαση φορέων, οι εκπρόσωποι των ελληνικών ναυπηγείων και αμυντικών εταιρειών επισήμαναν την τεχνογνωσία και την ετοιμότητά τους να αναλάβουν έργα υψηλής προστιθέμενης αξίας, τονίζοντας ότι η εμπλοκή της ελληνικής βιομηχανίας στο 25% της παραγωγής αποτελεί σημαντικό βήμα για την ανάπτυξη του κλάδου.

Ο υφυπουργός Αθανάσιος Δαβάκης υπογράμμισε ότι η παραγγελία της τέταρτης φρεγάτας συνιστά και αναπτυξιακό πρόγραμμα, ενώ διαβεβαίωσε ότι η ελληνική συμμετοχή θα προσμετράται σωστά και ότι οι υποεργολάβοι θα είναι ελληνικές εταιρείες, εξασφαλίζοντας μεταφορά τεχνογνωσίας και ανάπτυξη του εγχώριου αμυντικού οικοσυστήματος.

Το νομοσχέδιο θα συζητηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου, όπου αναμένεται η τελική ψήφιση και η έναρξη της διαδικασίας για την παραγγελία της τέταρτης φρεγάτας Belharra.

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