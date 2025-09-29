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Ποινική δίωξη για πλημμέλημα στον Βασίλη Μπισμπίκη μετά από ζημιές σε σταθμευμένα οχήματα στη Φιλοθέη
Ειδήσεις
16:09 - 29 Σεπ 2025

Ποινική δίωξη για πλημμέλημα στον Βασίλη Μπισμπίκη μετά από ζημιές σε σταθμευμένα οχήματα στη Φιλοθέη

Reporter.gr Newsroom
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Τα ξημερώματα του Σαββάτου, στη Φιλοθέη, ο γνωστός ηθοποιός Βασίλης Μπισμπίκης φέρεται να προκάλεσε ζημιές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα με το όχημά του και στη συνέχεια να εγκατέλειψε το σημείο.

Η Τροχαία, αφού τον αναγνώρισε, τον αναζήτησε τόσο στην κατοικία του όσο και στο θέατρο όπου εργάζεται. Τελικά, την Κυριακή (28/9), ο ηθοποιός εμφανίστηκε αυτοβούλως στο 2ο Τμήμα Τροχαίας Κηφισιάς, όπου και συνελήφθη. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν ενημέρωσε άμεσα ούτε την Αστυνομία ούτε τους ιδιοκτήτες των οχημάτων για τις ζημιές που προκάλεσε.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντίνα Δημηγλίδου, ανέφερε πως ο κ. Μπισμπίκης ήταν απόλυτα συνεργάσιμος με τις αρχές, ενώ ο ίδιος φέρεται να τόνισε ότι «του έφυγε το τιμόνι». Έλεγχος για κατανάλωση αλκοόλ δεν πραγματοποιήθηκε, καθώς είχε ήδη περάσει ένα 24ωρο από το περιστατικό.

Τη Δευτέρα (29/9), οδηγήθηκε στον εισαγγελέα για να απολογηθεί. Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών του άσκησε ποινική δίωξη για το αδίκημα της μη συμμόρφωσης οδηγού στις υποχρεώσεις του άρθρου 47 του ΚΟΚ (εγκατάλειψη οχημάτων), ως πλημμέλημα.

Υπενθυμίζεται ότι οι αναθεωρημένες διατάξεις του ΚΟΚ τέθηκαν προσφάτως σε ισχύ και προβλέπουν αυστηρότερες ποινές για παραβάτες.

Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών.

Τελικά η εκδίκαση της υπόθεσης πήρε αναβολή για τις 8 Οκτωβρίου. Επιπλέον, ο Βασίλης Μπισμπίκης δήλωσε το απόγευμα της Δευτέρας (29/9) ότι ενημέρωσε κανονικά τις αρχές και την ασφαλιστική του για το συμβάν.

Τελευταία τροποποίηση στις 29/09/2025 - 18:51
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