Reuters για παραίτηση Τσίπρα: Ο μαχητικός ηγέτης της Αριστεράς, εν αναμονή νέου κόμματος
Πολιτική
16:50 - 06 Οκτ 2025

Reporter.gr Newsroom
Ο πρώην πρωθυπουργός της Ελλάδας, Αλέξης Τσίπρας, ο μαχητικός ηγέτης της αριστεράς που ανέβηκε στην εξουσία το 2015 με μια αντιμνημονιακή ατζέντα στο αποκορύφωμα της ελληνικής κρίσης χρέους, παραιτήθηκε τη Δευτέρα από τη βουλευτική του έδρα, εν μέσω φημών ότι ετοιμάζεται να ιδρύσει νέο πολιτικό κόμμα αναφέρει σε σημερινό του δημοσίευμα το Reuters. 

Ο Τσίπρας έγινε διεθνώς γνωστός κατά τη διάρκεια των σκληρών διαπραγματεύσεων της Ελλάδας με τους διεθνείς δανειστές για το τρίτο και τελευταίο πακέτο διάσωσης, το οποίο ολοκληρώθηκε το 2018. Το 2019, ηττήθηκε στις εκλογές, έχοντας αναγκαστεί να αποδεχθεί τα μέτρα λιτότητας που προηγουμένως είχε καταδικάσει ως αρχηγός της αντιπολίτευσης.

«Παραιτούμαι από τη θέση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, δεν παραιτούμαι όμως από την πολιτική δράση», δήλωσε ο Τσίπρας σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα.

Απευθυνόμενος αργότερα στους πρώην συναδέλφους του, πρόσθεσε: «Δεν θα είμαστε αντίπαλοι. Και ίσως σύντομα να ταξιδέψουμε ξανά μαζί σε πιο όμορφες θάλασσες».

Αν και ο ίδιος δεν έχει ανακοινώσει τα σχέδιά του, τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης εικάζουν ότι ενδέχεται να επιστρέψει στην ενεργό πολιτική σκηνή, δημιουργώντας ενδεχομένως μια νέα πρόκληση για την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, η δημοτικότητα της οποίας έχει υποχωρήσει στις δημοσκοπήσεις.

Ο Τσίπρας παραιτήθηκε από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ το 2023, μετά τη δεύτερη βαριά εκλογική ήττα του κόμματος από τη Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη, η οποία βρίσκεται στην εξουσία από το 2019. Η αποχώρησή του οδήγησε σε διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ και στη δημιουργία νέων, μικρότερων πολιτικών σχηματισμών, ενώ το ΠΑΣΟΚ ανέλαβε στη συνέχεια τον ρόλο της κύριας αντιπολίτευσης.

«Η παραίτηση του Τσίπρα σήμερα είναι το πρώτο καθοριστικό βήμα για τη δημιουργία ενός νέου κόμματος», δήλωσε στο Reuters ο Κώστας Παναγόπουλος, επικεφαλής της εταιρείας δημοσκοπήσεων ALCO.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση της ALCO του Σεπτεμβρίου, η Νέα Δημοκρατία (που έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών πριν από το τέλος της θητείας της το 2027) συγκεντρώνει 24%, το ΠΑΣΟΚ 11,5% και ο ΣΥΡΙΖΑ μόλις 6,2%.

