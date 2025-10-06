ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Ανοδικές τάσεις στη Wall Street με φόντο τραπεζικές συγχωνεύσεις και το ράλι της AMD
Χρηματιστήρια
16:52 - 06 Οκτ 2025

Ανοδικές τάσεις στη Wall Street με φόντο τραπεζικές συγχωνεύσεις και το ράλι της AMD

Reporter.gr Newsroom
 Οι μετοχές της Wall Street κινούνται ανοδικά τη Δευτέρα (6/100, καθώς μια σημαντική συγχώνευση περιφερειακών τραπεζών ενίσχυσε τις προσδοκίες ότι ένα μεγαλύτερο κύμα εξαγορών και συγχωνεύσεων (M&A) βρίσκεται προ των πυλών, ενώ οι μετοχές της AMD εκτινάχθηκαν μετά από συμφωνία συνεργασίας με την OpenAI. Η χρηματιστηριακή αγορά συνέχισε την ανοδική της πορεία, ακόμα και καθώς η διακοπή λειτουργίας της κυβέρνησης παρατάθηκε για δεύτερη εβδομάδα.

Σε αυτό το πλαίσιο ο Dow υποχωρεί ελαφρώς κατά 0,14% στις 46.692,91 μονάδες, ο S&P 500 ενισχύεται κατά 0,21% στις 6.730,68 μονάδες και ο Nasdaq σημειώνει κέρδη 0,40% στις 22.871,17 μονάδες.

Στα αξιόλογα της ημέρας, οι μετοχές της AMD σημειώνουν ράλι άνω του 30% στις αρχές της συνεδρίασης, μετά τη σύναψη συμφωνίας με την ηγετική εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης του Σαμ Άλτμαν, που ενδέχεται να καταλήξει να δώσει στην εταιρεία του ChatGPT μερίδιο έως και 10% στον κατασκευαστή επεξεργαστών, μέσω ενός δικαιώματος προαίρεσης (warrant) σε διάφορες φάσεις. Η AMD θα χρησιμοποιήσει συγκεκριμένες μονάδες επεξεργασίας γραφικών (GPU) που θα κυκλοφορήσουν σταδιακά τα επόμενα χρόνια. Η Nvidia, βασικός ανταγωνιστής της AMD στις GPU, δέχτηκε πιέσεις στην προσυνεδριακή διαπραγμάτευση μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας.

Οι μετοχές της Comerica σημειώνουν άνοδο 14% μετά την ανακοίνωση ότι η Fifth Third Bancorp προχώρησε σε συμφωνία εξαγοράς της περιφερειακής τράπεζας, σε μια συναλλαγή ύψους 10,9 δισ. δολαρίων, που θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά με ανταλλαγή μετοχών. Η συγχώνευση θα δημιουργήσει τη ένατη μεγαλύτερη τράπεζα στις ΗΠΑ βάσει ενεργητικού. Το ETF SPDR S&P Regional Banking κατέγραψε άνοδο 1% νωρίς στη συνεδρίαση, καθώς αυξάνονται οι προσδοκίες για περαιτέρω συμφωνίες στον τραπεζικό κλάδο. Η συνολική δραστηριότητα M&A έχει αρχίσει να αυξάνεται, ενισχύοντας το θετικό κλίμα που κυριαρχεί στο χρηματιστήριο φέτος.

Πάντως, οι επενδυτές φαίνεται να αγνοούν τις ανησυχίες γύρω από τη διακοπή λειτουργίας της κυβέρνησης, καθώς το Κογκρέσο απέτυχε και πάλι να καταλήξει σε συμφωνία για τη χρηματοδότηση του δημοσίου. Η διακοπή είχε ως αποτέλεσμα την αναβολή της δημοσίευσης σημαντικών οικονομικών στοιχείων, μεταξύ των οποίων και η έκθεση για την απασχόληση Σεπτεμβρίου, που επρόκειτο να δημοσιοποιηθεί την Παρασκευή (10/10).

Παρά το «σκοτάδι» στα οικονομικά δεδομένα, αναμένεται να μιλήσουν αρκετοί αξιωματούχοι της Fed αυτήν την εβδομάδα, συμπεριλαμβανομένου του διοικητή Στίβεν Μίραν την Τετάρτη και του προέδρου Τζερόμ Πάουελ την Πέμπτη.

