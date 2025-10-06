ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
ΠΟΥ: Τουλάχιστον 15 εκατομμύρια έφηβοι παγκοσμίως χρησιμοποιούν ηλεκτρονικά τσιγάρα
Υγεία
17:02 - 06 Οκτ 2025

ΠΟΥ: Τουλάχιστον 15 εκατομμύρια έφηβοι παγκοσμίως χρησιμοποιούν ηλεκτρονικά τσιγάρα

Reporter.gr Newsroom
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον 15 εκατομμύρια άτομα ηλικίας 13 έως 15 ετών χρησιμοποιούν ηλεκτρονικά τσιγάρα σε παγκόσμιο επίπεδο, με τους νέους να έχουν κατά μέσο όρο εννέα φορές μεγαλύτερη πιθανότητα χρήσης ηλεκτρονικών τσιγάρων σε σχέση με τους ενήλικες σε χώρες για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

Στην πρώτη παγκόσμια εκτίμησή της για τη χρήση ηλεκτρονικών τσιγάρων, ο ΠΟΥ σημείωσε ότι πάνω από 100 εκατομμύρια άτομα διεθνώς κάνουν χρήση τέτοιων προϊόντων, εκ των οποίων τουλάχιστον 86 εκατομμύρια είναι ενήλικες, κυρίως σε χώρες υψηλού εισοδήματος, σύμφωνα με το Reuters. Τα στοιχεία αυτά δημοσιεύονται σε μια περίοδο που η χρήση παραδοσιακού καπνού συνεχίζει να μειώνεται, καθώς ο αριθμός των καπνιστών μειώθηκε από 1,38 δισεκατομμύρια το 2000 σε 1,2 δισεκατομμύρια το 2024.

Καθώς οι αυστηρότεροι κανονισμοί περιορίζουν τη χρήση καπνού, η βιομηχανία στρέφεται σε εναλλακτικά προϊόντα, όπως τα ηλεκτρονικά τσιγάρα, για να αντισταθμίσει τις μειώσεις πωλήσεων. Οι καπνοβιομηχανίες δηλώνουν ότι στοχεύουν στους ενήλικες καπνιστές, με σκοπό να τους βοηθήσουν να κόψουν το κάπνισμα και να μειώσουν τις βλαβερές συνέπειες του παραδοσιακού καπνού.

Ωστόσο, όπως τονίζει ο Etienne Krug, διευθυντής του τμήματος καθοριστικών παραγόντων, προαγωγής και πρόληψης, τα ηλεκτρονικά τσιγάρα δημιουργούν «ένα νέο κύμα εθισμού στη νικοτίνη». Όπως εξηγεί: «Προωθούνται στην αγορά ως μέσο μείωσης των βλαβών, αλλά στην πραγματικότητα εθίζουν τα παιδιά στη νικοτίνη νωρίτερα και κινδυνεύουν να υπονομεύσουν δεκαετίες προόδου».

Οι κυβερνήσεις και οι υγειονομικές αρχές αναζητούν τρόπους να εξισορροπήσουν τα πιθανά οφέλη και τους κινδύνους των ηλεκτρονικών τσιγάρων, ιδίως όσον αφορά στην προσέλκυση νέων χρηστών νικοτίνης.

Ορισμένες μελέτες υποστηρίζουν ότι τα ηλεκτρονικά τσιγάρα βοηθούν τους καπνιστές να κόψουν το κάπνισμα. Μια ανασκόπηση του 2024 από το Cochrane έδειξε ότι οι καπνιστές έχουν περισσότερες πιθανότητες να σταματήσουν με τη χρήση ηλεκτρονικών τσιγάρων σε σύγκριση με παραδοσιακές μεθόδους, όπως επιθέματα ή τσίχλες, αν και προειδοποίησε ότι χρειάζονται περισσότερα δεδομένα για τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις.

Η μείωση της χρήσης παραδοσιακού καπνού ποικίλει ανά περιοχή. Στη Νοτιοανατολική Ασία, το κάπνισμα στους άνδρες μειώθηκε σχεδόν στο μισό, από 70% το 2000 σε 37% το 2024, συνεισφέροντας πάνω από το ήμισυ της παγκόσμιας μείωσης. Η Ευρώπη παρουσιάζει τη μεγαλύτερη επικράτηση καπνίσματος παγκοσμίως (24,1%), ενώ οι γυναίκες της έχουν το υψηλότερο ποσοστό (17,4%).

Ο ΠΟΥ επισημαίνει ότι σχεδόν ένας στους πέντε ενήλικες παγκοσμίως εξακολουθεί να χρησιμοποιεί προϊόντα καπνού και καλεί σε αυστηρότερη εφαρμογή μέτρων ελέγχου και στη ρύθμιση νέων προϊόντων νικοτίνης, όπως τα ηλεκτρονικά τσιγάρα.

Τελευταία τροποποίηση στις 06/10/2025 - 18:19
