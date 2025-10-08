ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Bloomberg: Η Ελλάδα επιστρέφει στις ανεπτυγμένες αγορές - Ο FTSE Russell «σφραγίζει» την αναγέννηση της οικονομίας
Οικονομία
16:07 - 08 Οκτ 2025

Bloomberg: Η Ελλάδα επιστρέφει στις ανεπτυγμένες αγορές - Ο FTSE Russell «σφραγίζει» την αναγέννηση της οικονομίας

Reporter.gr Newsroom
Έπειτα από δέκα χρόνια στην κατηγορία των αναδυόμενων αγορών, η Ελλάδα επιστρέφει και επίσημα στο «κλαμπ» των ανεπτυγμένων οικονομιών, με τον διεθνή πάροχο χρηματιστηριακών δεικτών FTSE Russell να ανακοινώνει την αναβάθμιση των ελληνικών μετοχών, αναγνωρίζοντας τη θεαματική ανάκαμψη της χώρας μετά την κρίση χρέους.

Η αναβάθμιση θα τεθεί σε ισχύ στις 21 Σεπτεμβρίου 2026, σηματοδοτώντας μια ιστορική στιγμή για το Χρηματιστήριο Αθηνών και την ελληνική οικονομία συνολικά.

Η είδηση προκάλεσε ισχυρή άνοδο στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον Γενικό Δείκτη να ενισχύεται έως και 1,4%, ανεβάζοντας τα ετήσια κέρδη στο 42%.

Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει το θετικό κλίμα των τελευταίων μηνών, καθώς οι διεθνείς επενδυτές επιστρέφουν δυναμικά στην ελληνική αγορά, βλέποντας μια οικονομία που έχει περάσει από τη δημοσιονομική καταιγίδα σε μια περίοδο σταθερότητας, ανάπτυξης και εμπιστοσύνης.

«Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί νέες ευκαιρίες για τις εισηγμένες εταιρείες και ενισχύει την ανταγωνιστικότητα και το μέγεθος των ελληνικών επιχειρηματικών δομών», δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, σχολιάζοντας την απόφαση του FTSE Russell.

Τι αλλάζει για τις ελληνικές μετοχές

Με την αναβάθμιση, οι ελληνικές μετοχές θα ενταχθούν εκ νέου σε παγκόσμιους δείκτες που παρακολουθούν μεγάλα θεσμικά κεφάλαια και επενδυτικά funds. Αυτό σημαίνει πολλαπλάσια ροή κεφαλαίων προς την ελληνική αγορά και διεύρυνση της επενδυτικής βάσης.

Αναλυτές εκτιμούν ότι η Ελλάδα θα προσελκύσει σημαντικά παθητικά επενδυτικά κεφάλαια, καθώς μεγάλοι διαχειριστές όπως η BlackRock, η Vanguard και η State Street ακολουθούν υποχρεωτικά τους δείκτες FTSE για τη διαμόρφωση των χαρτοφυλακίων τους.

Όπως επισημαίνει το Bloomberg, η Ελλάδα καταγράφει πλεονάσματα για δεύτερη συνεχή χρονιά, έχει εξοφλήσει πρόωρα τα δάνεια του ΔΝΤ και προχωρά σε αντίστοιχες προπληρωμές προς τα ευρωπαϊκά ταμεία στήριξης.

Η ανάπτυξη κινείται σταθερά πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, ενώ η πιστοληπτική αξιολόγηση της χώρας έχει πλέον επιστρέψει στην επενδυτική βαθμίδα από όλους τους μεγάλους οίκους αξιολόγησης.

Όπως σχολίασε ευρωπαίος αξιωματούχος: «Αν η Ελλάδα του 2010 ήταν ο ασθενής της Ευρώπης, η Ελλάδα του 2025 είναι η απόδειξη ότι η πειθαρχία, οι μεταρρυθμίσεις και η σταθερότητα αποδίδουν».

Η πρόκληση τώρα είναι να διατηρηθεί η δυναμική και να μετατραπεί η νέα εμπιστοσύνη των αγορών σε βιώσιμη ανάπτυξη και επενδύσεις για το μέλλον.

Τελευταία τροποποίηση στις 08/10/2025 - 16:08
