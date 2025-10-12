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Διάγγελμα Νετανιάχου πριν από την απελευθέρωση των ομήρων: Η μάχη δεν έχει τελειώσει
Ειδήσεις
21:10 - 12 Οκτ 2025

Διάγγελμα Νετανιάχου πριν από την απελευθέρωση των ομήρων: Η μάχη δεν έχει τελειώσει

Reporter.gr Newsroom
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Λίγες ώρες πριν από την ιστορική απελευθέρωση των ομήρων, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, απηύθυνε διάγγελμα προς τον ισραηλινό λαό και τη διεθνή κοινότητα μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος.

Ο Νετανιάχου ξεκίνησε την ομιλία του επισημαίνοντας πως η επικείμενη απελευθέρωση αποτελεί «ιστορικό γεγονός που ορισμένοι δεν πίστευαν ότι θα συμβεί».

Αναγνωρίζοντας τις εσωτερικές αντιπαραθέσεις, σημείωσε ότι, αν και υπάρχουν «τόσες πολλές διαφωνίες μεταξύ μας», ελπίζει ο ισραηλινός λαός να μπορέσει «να αφήσει αυτές τις διαφορές στην άκρη» στο μέλλον. Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι «όπου πολεμήσαμε, νικήσαμε», τονίζοντας ωστόσο πως η εκστρατεία δεν έχει ολοκληρωθεί και ότι παραμένουν μπροστά μας σημαντικές προκλήσεις ασφαλείας.

«Αυτές οι συναντήσεις με συνόδευαν σε κάθε απόφαση που παίρναμε», ανέφερε, κάνοντας αναφορά στις συνεχείς διαβουλεύσεις με επιτελείς και συμβούλους του. Απευθυνόμενος στις οικογένειες των ομήρων, διαβεβαίωσε: «Θα φέρουμε πίσω τους αγαπημένους σας».

Ο Νετανιάχου ολοκλήρωσε το σύντομο μήνυμά του ευχαριστώντας τους πολίτες του Ισραήλ για τη δύναμη και την αντοχή που επέδειξαν καθ’ όλη τη διάρκεια της κρίσης: «Αύριο είναι η αρχή ενός νέου μονοπατιού», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας: «Μαζί θα συνεχίσουμε να κερδίζουμε και, με τη βοήθεια του Θεού, μαζί θα εγγυηθούμε την αιωνιότητα της χώρας και της γης του Ισραήλ».

Τελευταία τροποποίηση στις 12/10/2025 - 21:10
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