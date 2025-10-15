Ενημέρωση μέσω social media για τα μπλόκα της τροχαίας - Συλλήψεις δύο διαχειριστών

Στη σύλληψη δύο ατόμων, ηλικίας 29 και 55 ετών, προχώρησε η Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, καθώς φέρονται να διαχειρίζονταν διαδικτυακές ομάδες που ενημέρωναν σε πραγματικό χρόνο για μπλόκα της Τροχαίας και της ΕΛΑΣ σε Αττική, Κρήτη και Θεσσαλονίκη.

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν την Τρίτη στην Αθήνα, ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων και επικίνδυνες παραβάσεις της οδικής συγκοινωνίας.

Δίκτυο ενημέρωσης με πάνω από 200.000 μέλη

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι συλληφθέντες διαχειρίζονταν τρεις μεγάλες διαδικτυακές κοινότητες, οι οποίες αριθμούσαν πάνω από 201.000 μέλη. Μέσω αυτών, οι χρήστες λάμβαναν άμεσες ειδοποιήσεις για σημεία ελέγχων της τροχαίας, καθώς και για την παρουσία αστυνομικών δυνάμεων, όπως ομάδες ΔΙΑΣ, ΟΠΚΕ και άλλες.

Ο 29χρονος φέρεται να είχε ρόλο υπερδιαχειριστή (Super Admin), με τη δυνατότητα να ελέγχει και να συντονίζει το περιεχόμενο όλων των ομάδων, ενώ ο 55χρονος είχε ρόλο διαχειριστή (Admin) σε ομάδα που αριθμούσε πάνω από 173.000 μέλη.

Παράλληλα, ο νεότερος συλληφθείς διαχειριζόταν δύο ακόμη κοινότητες με περίπου 28.000 μέλη, που παρείχαν αντίστοιχη ενημέρωση για την Κρήτη και τη Θεσσαλονίκη.

Η δράση των ομάδων αυτών, σύμφωνα με την αστυνομία, έθετε σε κίνδυνο τη δημόσια ασφάλεια, καθώς οι οδηγοί μπορούσαν να αποφεύγουν ελέγχους ή να προσαρμόζουν τη συμπεριφορά τους κατά τρόπο που να δυσχεραίνει το έργο των αρχών.

Η υπόθεση τέθηκε υπό παρακολούθηση για αρκετό διάστημα από τη Δίωξη Κυβερνοεγκλήματος, με αποτέλεσμα να ταυτοποιηθούν οι υπεύθυνοι και να προχωρήσει η επιχειρησιακή σύλληψη τους.

Οι δύο άνδρες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ συνεχίζεται η προανάκριση για τυχόν συμμετοχή και άλλων προσώπων στη διαχείριση ή στη συντήρηση των επίμαχων ομάδων.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος συνελήφθησαν πρωινές ώρες χθες, Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025, σε περιοχές της Αθήνας, -2- ημεδαποί, 29 και 55 ετών, οι οποίοι λειτουργούσαν παράνομες κοινότητες σε διαδικτυακή πλατφόρμα ανταλλαγής μηνυμάτων και κλήσεων, μέσω των οποίων τα μέλη τους ενημερώνονταν για τη διενέργεια αστυνομικών ελέγχων.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων και για επικίνδυνες παραβάσεις στην οδική συγκοινωνία, ενώ, παράλληλα, ανεστάλη η λειτουργία συνολικά -3- κοινοτήτων.

Προηγήθηκε ενδελεχής και εμπεριστατωμένη ψηφιακή – διαδικτυακή έρευνα, ύστερα από παραγγελία αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής, σχετικά με τη λειτουργία παράνομης διαδικτυακής κοινότητας, η οποία είχε ως σκοπό τη μαζική ενημέρωση των μελών της, καθ’ όλο το 24ωρο, για τα ακριβή σημεία και το χρόνο διενέργειας αστυνομικών ελέγχων.

Στο πλαίσιο αυτό, αλλά και κατόπιν διερεύνησης σχετικών καταγγελιών από πολίτες καθώς και διαπιστώσεων υπηρεσιών της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, προέκυψε η ύπαρξη -3- κοινοτήτων, στις οποίες συμμετέχουν περισσότερα από -201.000- μέλη, τα οποία, μέσω δημοσιεύσεων, ενημέρωναν τόσο για τη διενέργεια ελέγχων υπηρεσιών της τροχαίας, όσο και για την παρουσία λοιπών υπηρεσιών εμφανούς αστυνόμευσης (Ομάδες Ο.Π.Κ.Ε., ΔΙ.ΑΣ. κλπ).

Όπως διαπιστώθηκε, ο 29χρονος είχε ρόλο υπερδιαχειριστή (Super Admin) και ο 55χρονος ρόλο διαχειριστή (Admin) σε κοινότητα που απαριθμούσε πάνω από -173.000- μέλη, ενώ ο πρώτος διαχειριζόταν ως υπερδιαχειριστής ακόμα -2- κοινότητες, με περίπου -28.000- μέλη, ενημερώνοντας για περιοχές της Κρήτης και της Θεσσαλονίκης.

Οι ανωτέρω κοινότητες αποτελούσαν σημαντική πηγή πληροφόρησης κυρίως για επίδοξους παραβάτες του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας αλλά και για λοιπούς παραβάτες, δημιουργώντας σοβαρή παρεμπόδιση και υπονόμευση στο έργο της Ελληνικής Αστυνομίας στον κρίσιμο τομέα της οδικής ασφάλειας και της πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων, καθώς και γενικότερα στην καταπολέμηση της εγκληματικότητας.

Στο πλαίσιο ερευνών που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, παρουσία δικαστικού λειτουργού, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -4- κινητά, στα οποία λειτουργούσαν τηλεφωνικές συνδέσεις ενεργοποίησης των λογαριασμών διαχείρισης και τα οποία θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακές εξετάσεις.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.