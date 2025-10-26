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«Φρένο» της Τροχαίας σε αυτοσχέδιους αγώνες στα Μέγαρα: Βροχή από κλήσεις και συλλήψεις στην Αττική
Ειδήσεις
17:45 - 26 Οκτ 2025

«Φρένο» της Τροχαίας σε αυτοσχέδιους αγώνες στα Μέγαρα: Βροχή από κλήσεις και συλλήψεις στην Αττική

Reporter.gr Newsroom
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Αποφασιστική επιχείρηση της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής απέτρεψε χθες 25/10 το απόγευμα τη διεξαγωγή αυτοσχέδιων αγώνων μοτοσυκλετών στα Μέγαρα, έπειτα από διαδικτυακό κάλεσμα που κυκλοφορούσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, συνελήφθη ο 32χρονος φερόμενος διοργανωτής, ενώ οι αστυνομικοί βεβαίωσαν συνολικά 39 παραβάσεις. Παράλληλα, αφαιρέθηκαν 21 άδειες ικανότητας οδήγησης και 19 άδειες κυκλοφορίας, στο πλαίσιο των αυστηρών ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν στην περιοχή.

«Σαφάρι» ελέγχων σε όλη την Αττική

Την ίδια ώρα, στο πλαίσιο των συντονισμένων εξορμήσεων της Τροχαίας Αττικής από τις 23 έως τις 26 Οκτωβρίου, πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένοι έλεγχοι σε βασικούς οδικούς άξονες του λεκανοπεδίου. Από τους ελέγχους:

Βεβαιώθηκαν 3.207 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας,

Συνελήφθησαν 12 οδηγοί, εκ των οποίων οι 6 για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ,

Ακινητοποιήθηκαν 292 οχήματα, κυρίως για σοβαρές τεχνικές παραβάσεις και τροποποιήσεις που αλλοίωναν τα χαρακτηριστικά τους.

Τα πιο συχνά αδικήματα

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τροχαίας, οι παραβάσεις που κυριάρχησαν ήταν:

192 για υπέρβαση του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου ταχύτητας,

167 για μη χρήση προστατευτικού κράνους,

117 για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Οι στοχευμένες επιχειρήσεις της Τροχαίας συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, με στόχο —όπως αναφέρουν πηγές της ΕΛ.ΑΣ.— την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων, την αποτροπή επικίνδυνων συμπεριφορών και την προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Η ΕΛ.ΑΣ. επισημαίνει ότι τα φαινόμενα των αυτοσχέδιων αγώνων θα αντιμετωπίζονται με μηδενική ανοχή, ενώ οι συντονισμένες δράσεις θα εντατικοποιηθούν σε όλο το λεκανοπέδιο το επόμενο διάστημα.

Τελευταία τροποποίηση στις 26/10/2025 - 17:19
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