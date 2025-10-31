Αστυνομία: Απαγόρευση συγκεντρώσεων το Σάββατο (1/11) στο κέντρο της Αθήνας λόγω εκδήλωσης για την Γκιλφόιλ
Ειδήσεις
19:24 - 31 Οκτ 2025

Αστυνομία: Απαγόρευση συγκεντρώσεων το Σάββατο (1/11) στο κέντρο της Αθήνας λόγω εκδήλωσης για την Γκιλφόιλ

Reporter.gr Newsroom
Η Αστυνομία απαγόρευσε τη συγκέντρωση που είχε προγραμματιστεί αύριο στο Μέγαρο Μουσικής από μέλη της «Συνέλευσης Αλληλεγγύης με την Παλαιστινιακή Αντίσταση», ενόψει της εκδήλωσης για τη νέα πρέσβη των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκιλφόιλ. 

Η απαγόρευση για οποιασδήποτε μορφής συγκέντρωση, όπως αναφέρει η ανακοίνωση της ΓΑΔΑ, ισχύει από τις 06:00 της 1ης Νοεμβρίου έως τις 06:00 της 2ας Νοεμβρίου και καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος του κέντρου της Αθήνας. Η απόφαση αιτιολογείται από τον σοβαρό κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια και τη διατάραξη της κοινωνικοοικονομικής ζωής.

Ειδικότερα, σε ανακοίνωση που εξέδωσε η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, αναφέρει:

«Ανακοινώνεται ότι με απόφαση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών, απαγορεύεται η πραγματοποίηση δημόσιας υπαίθριας συνάθροισης το Σάββατο 1-11-2025 και ώρα 16:30' στο Μέγαρο Μουσικής (Πάρκο Ελευθερίας) από μέλη της "Συνέλευσης Αλληλεγγύης με την Παλαιστινιακή Αντίσταση" με σύνθημα "Ενάντια στην Υποδοχή της Σιωνίστριας Αμερικανίδας Πρέσβη" και από την 06:00' ώρα της 1-11-2025 έως και την 06:00' ώρα της 2-11-2025 κάθε δημόσιας υπαίθριας συνάθροισης σχετικής με την ανωτέρω, στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς:

Λεωφ. Αλεξάνδρας - Ζαχάρωφ - Λεωφ. Μεσογείων - Φειδιππίδου - Μιχαλακοπούλου - Σπ. Μερκούρη - Βρυάξιδος - Υμηττού - Ηλία Ηλιού - Μάχης Αναλάτου - Λεωφ. Ελευθερίου Βενιζέλου - Εφέσου - Λεωφ. Συγγρού - Λαγουμιτζή - Παναγή Τσαλδάρη - Πειραιώς - Ιερά οδός - Λεωφ. Κωνσταντινουπόλεως - Αχιλλέως - Πλ. Καραϊσκάκη - Καρόλου - Μάρνη - 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) - Λεωφ. Αλεξάνδρας.

Η ανωτέρω απαγόρευση επιβάλλεται καθώς από τη διεξαγωγή τους, επαπειλείται σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια λόγω πιθανής διάπραξης σοβαρών εγκλημάτων, ιδίως κατά της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας και της ιδιοκτησίας και απειλείται σοβαρά η διατάραξη της κοινωνικοοικονομικής ζωής στην περιοχή».

Τελευταία τροποποίηση στις 31/10/2025 - 19:35
