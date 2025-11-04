Βορίζια: Παραδόθηκαν τα τρία αδέλφια που καταζητούνταν

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση με το μακελειό στα Βορίζια Κρήτης, αφού το απόγευμα της Τρίτης (4/11) τα τρία αδέλφια που καταζητούνται παραδόθηκαν στις Αρχές.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, τα τρία αδέρφια βρίσκονταν στο νομό Ηρακλείου – σε κοντινό χωριό – και η δικηγόρος τους επικοινώνησε με την αστυνομία, λέγοντας πως έχουν την πρόθεση να παραδοθούν, ενώ ήδη είχαν εκδοθεί εντάλματα σύλληψης εις βάρος τους. Έτσι, μετά την παράδοσή τους, συνελήφθησαν.

Εν τω μεταξύ το χωριό των 500 κατοίκων όπου έγινε το μακελειό φρουρούν 300-400 πάνοπλοι αστυνομικοί, με κλιμάκια να έχουν μεταφερθεί ακόμη και από την Αθήνα, ενώ οι δυνάμεις της ΕΛΑΣ συνεχίζουν τις έρευνες.

Μαρτυρίες ανέφεραν ότι τα τρία αδέλφια είχαν φύγει οπλισμένα από το χωριό και για τον λόγο αυτό η αστυνομία αναζητά και τον οπλισμό προκειμένου να εξακριβωθεί πόσοι ήταν οι εμπλεκόμενοι στην ανταλλαγή των πυροβολισμών.

Σημειώνεται ότι τα τρία αδέρφια είναι ηλικίας 29, 27 και 19 ετών. Στο σπίτι του 27χρονου ήταν που έγινε και η έκρηξη της βόμβας, ενώ ο μικρότερος αδελφός είναι φαντάρος.

Το «παζλ» των κατηγορουμένων συμπληρώνουν δύο ακόμη άτομα: ο τέταρτος αδερφός που νοσηλεύεται φρουρούμενος και ένας ξάδερφός τους.