Απεργία: Χωρίς ταξί η Αθήνα σήμερα (5/11) και αύριο (6/11)
08:11 - 05 Νοε 2025

Απεργία: Χωρίς ταξί η Αθήνα σήμερα (5/11) και αύριο (6/11)

Reporter.gr Newsroom
Ακινητοποιημένη βρίσκονται σήμερα Τετάρτη και αύριο Πέμπτη 5 και 6 Νοεμβρίου τα ταξί στην Αθήνα, έπειτα από σχετική απόφαση που έλαβε το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ).

Ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ Θύμιος Λυμπερόπουλος μιλώντας στο ΕΡΤnews ανέφερε πώς «τα τελευταία έξι χρόνια η κυβέρνηση νομοθετεί χωρίς διάλογο μαζί μας», αναφέροντας ότι την Τετάρτη στις 10 το πρωί θα πραγματοποιηθεί πομπή των ταξί ξεκινώντας από την Σπ. Πάτση.

Τα βασικά αιτήματα του ΣΑΤΑ είναι:

- Παράταση στην υποχρεωτική ταξινόμηση αμιγώς ηλεκτρικών ταξί από την 1η Ιανουαρίου 2026

- Αφορολόγητο όριο στα 12.000 ευρώ για τους αυτοκινητιστές

- Απόσυρση της πρόσφατης Κοινής Υπουργικής Απόφασης που αφορά τον κλάδο

- Ελεύθερη διέλευση των ταξί στις λεωφορειολωρίδες χωρίς διαχωρισμούς.

«Η κυβέρνηση του Κ. Μητσοτάκη, υπό την πολιτική ευθύνη του υπουργού Μεταφορών κ. Κυρανάκη και της υπουργού Τουρισμού κας Κεφαλογιάννη, εφαρμόζει πολιτικές οι οποίες πλήττουν βαρύτατα τον κλάδο των ταξί, βασικό πυλώνα της αστικής και τουριστικής μετακίνησης στη χώρα μας» σημειώνει σε σχετική ανακοίνωση το ΣΑΤΑ.

«Οι εν λόγω πολιτικές όχι μόνο αγνοούν τις επαγγελματικές ανάγκες και τα δίκαια αιτήματα των ιδιοκτητών και οδηγών ταξί, αλλά εξυπηρετούν λογικές που οδηγούν σε αποδιοργάνωση της αγοράς, υπονόμευση της βιωσιμότητας των επαγγελματιών και υποβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών προς τους πολίτες και τους επισκέπτες. Η υποτιθέμενη ανάπτυξη του τουριστικού τομέα δεν μπορεί να στηριχθεί σε μέτρα που περιθωριοποιούν και αποδυναμώνουν τον κλάδο των ταξί», αναφέρουν ακόμα.

Το ΣΑΤΑ καλεί «τους συναδέλφους σε γενικό ξεσηκωμό, με τη 48ωρη απεργία ως πρώτο σταθμό αγώνα σε όλη την Ελλάδα. Η διεκδίκηση των δικαιωμάτων μας δεν περιμένει. Ενωμένοι, δυνατοί και αποφασισμένοι, θα ανατρέψουμε τα σχέδια που μας θέλουν υποταγμένους και σιωπηλούς. Αυτή είναι η ώρα μας. Ή μαζί σηκωνόμαστε ή όλοι μαζί θα πέσουμε».

«Ομοσπονδία και κυβέρνηση έχουν επιλέξει να παριστάνουν τους νεκροζώντανους, υιοθετώντας μια σιωπή που προδίδει κάθε έννοια δικαίου και αγώνα για τον κλάδο μας» αναφέρει ακόμα το συνδικάτο προσθέτοντας ότι «εξακολουθούμε να ζητούμε τον ουσιαστικό διάλογο με την κυβέρνηση και την υιοθέτηση μέτρων που θα εξασφαλίζουν αξιοπρέπεια, βιωσιμότητα και ανάπτυξη για τους οδηγούς ταξί. Η συνέχιση της αδιάφορης πολιτικής όμως, δεν είναι αποδεκτή και θα συναντήσει την οργανωμένη απάντηση του κλάδου».

Λευκός Τειρεσίας: Μητρώο επιβράβευσης για τους συνεπείς φορολογούμενους - Πώς θα λειτουργεί
