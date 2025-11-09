Η Αθήνα τρέχει στους ρυθμούς του 42ου Αυθεντικού Μαραθωνίου: Ρεκόρ συμμετοχών και παγκόσμια λάμψη

Η καρδιά του παγκόσμιου δρομικού κινήματος χτυπά σήμερα στην Αθήνα, εκεί όπου γεννήθηκε ο Μαραθώνιος. Ο 42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος συγκεντρώνει φέτος αριθμό-ρεκόρ συμμετοχών, με περισσότερους από 24.000 δρομείς από 126 χώρες να δοκιμάζουν τις δυνάμεις τους στη διαδρομή των 42,195 χιλιομέτρων από τον ιστορικό Μαραθώνα ως το Παναθηναϊκό Στάδιο.

Ο Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας δεν είναι απλώς ένας αγώνας, είναι μια παγκόσμια γιορτή ειρήνης, προσπάθειας και αντοχής. Από τον πρώτο θρυλικό αγγελιοφόρο του Μαραθώνα ως τους σημερινούς δρομείς, το μήνυμα παραμένει το ίδιο: το ανθρώπινο σώμα και πνεύμα δεν γνωρίζουν όρια.

Παράλληλα, περίπου 50.000 αθλητές λαμβάνουν μέρος στα αγωνίσματα των 10 χλμ και 5 χλμ, μετατρέποντας την πρωτεύουσα σε ένα τεράστιο αθλητικό πάρκο. Οι δρόμοι της Αθήνας πλημμυρίζουν από ενέργεια, χρώμα και ρυθμό, καθώς επαγγελματίες, ερασιτέχνες και δρομείς κάθε ηλικίας τρέχουν κάτω από τον φθινοπωρινό ήλιο με φόντο τα μνημεία της πόλης.

Η διαδρομή του θρύλου

Η εκκίνηση δόθηκε νωρίς το πρωί στον Μαραθώνα, με χιλιάδες δρομείς να ξεκινούν τη διαδρομή που συνδέει την ιστορία με το παρόν. Ανάβαση στο Πικέρμι, ανηφόρες στην Παλλήνη, δύσκολο πέρασμα από τον Σταυρό και τελικά η θριαμβευτική κάθοδος της Μεσογείων προς το κέντρο.

Ο τερματισμός, όπως κάθε χρόνο, στο Παναθηναϊκό Στάδιο, τον πιο εμβληματικό προορισμό κάθε δρομέα. Εκεί όπου το κοινό υποδέχεται τους συμμετέχοντες με χειροκροτήματα, σημαίες και συγκίνηση.

Η μάχη των Ελλήνων πρωταγωνιστών

Η φετινή διοργάνωση θεωρείται από τις πιο αμφίρροπες των τελευταίων ετών, με έξι Έλληνες δρομείς να κινούνται στα όρια του 2:20:00.

Στους άνδρες, ο περσινός νικητής Μπάμπης Πιτσώλης (ΓΑΣ Ιλισσός, 2:18:56) επιστρέφει για να υπερασπιστεί τον τίτλο του απέναντι στον Παναγιώτη Καραΐσκο (ΝΓΣ Ηρακλής), που έχει το καλύτερο φετινό ρεκόρ (2:16:28), και τον Γιώργο Μενή (ΑΟΠΦ). Δυναμική παρουσία αναμένεται και από τους Γιώργο και Κώστα Σταμούλη, καθώς και τον Δημήτρη Τσάκαλο.

Στις γυναίκες, η Ματίνα Νούλα (ΝΓΣ Ηρακλής 1908) κυνηγά τη διατήρηση του τίτλου της και τη βελτίωση του περσινού ρεκόρ (2:40:19), ενώ η Κατερίνα Κουτλή (ΑΕΚ) δείχνει έτοιμη για μεγάλη ανατροπή. Δυνατές παρουσίες επίσης οι Βασιλική Κωνσταντινοπούλου και Γιώτα Βλαχάκη.

Στον αγώνα των 10 χιλιομέτρων, που προηγήθηκε, οι περσινοί πρωταθλητές Παναγιώτης Πετρουλάκης και Αναστασία Μαρινάκου επανήλθαν για να υπερασπιστούν τους τίτλους τους, με τη Μαρινάκου να στοχεύει στην πέμπτη συνεχόμενη νίκη της.

Η ατμόσφαιρα στην πόλη είναι γιορτινή: μουσικά σχήματα, εθελοντές, σχολεία και κάτοικοι χειροκροτούν τους δρομείς σε κάθε χιλιόμετρο, δημιουργώντας ένα σκηνικό μοναδικό στον κόσμο.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και μέτρα ασφαλείας

Για την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα εφαρμόζονται εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο λεκανοπέδιο, ενώ εθελοντές, τροχονόμοι και διασώστες βρίσκονται σε κάθε σημείο της διαδρομής για την ασφάλεια των συμμετεχόντων.

Το χρονικό όριο για την ολοκλήρωση του Μαραθωνίου έχει οριστεί στις 8 ώρες, με τον τελευταίο δρομέα να αναμένεται να περάσει τη γραμμή του Παναθηναϊκού Σταδίου λίγο πριν τις 18:20.