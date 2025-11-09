42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος: Πρώτος στο Καλλιμάρμαρο ο Παναγιώτης Καραΐσκος - Η Ματίνα Νούλα στις γυναίκες
11:46 - 09 Νοε 2025

42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος: Πρώτος στο Καλλιμάρμαρο ο Παναγιώτης Καραΐσκος - Η Ματίνα Νούλα στις γυναίκες

Ο Παναγιώτης Καραΐσκος ανέβηκε ξανά στην κορυφή του Καλλιμάρμαρου, κατακτώντας την πρώτη θέση στον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας, καλύπτοντας την απόσταση των 42,195 χιλιομέτρων σε 2:20.08. 

Ο 37χρονος δρομέας του Γ.Σ. Ηρακλής βελτίωσε τον χρόνο που είχε σημειώσει πέρυσι, όταν είχε τερματίσει πρώτος σε 2:22.37, ενώ το 2023 είχε καταλάβει τη δεύτερη θέση.

Ο Καραΐσκος ανέβασε ρυθμό από το 10ο χιλιόμετρο, παίρνοντας την πρωτοπορία και κρατώντας τη μέχρι τον τερματισμό, τρέχοντας ουσιαστικά μόνος του στη δεύτερη μισή διαδρομή.

Στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο Κώστας Σταμούλης του ΓΑΣ Αγρινίου, με χρόνο 2:23.23, σημειώνοντας νέο προσωπικό ρεκόρ.

Ο Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας αποτελεί έναν από τους πιο ιστορικούς αγώνες παγκοσμίως, τιμώντας την παράδοση της διαδρομής από τον Μαραθώνα μέχρι το Καλλιμάρμαρο Στάδιο, όπου οι δρομείς ολοκληρώνουν τον αγώνα σε μια ατμόσφαιρα γεμάτη ενθουσιασμό και συγκίνηση.

Η Ματίνα Νούλα πρώτη στις γυναίκες - Καλύτερη επίδοση των τελευταίων 28 ετών

Η Ματίνα Νούλα είναι η φετινή νικήτρια του 42ου Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας στις γυναίκες, τερματίζοντας στο Καλλιμάρμαρο σε χρόνο 02:39:27.

Η αθλήτρια μάλιστα έσπασε τον περσινό της χρόνο και πέτυχε την πρώτη καλύτερη επίδοση των τελευταίων 28 ετών! «Ήταν στόχος μου να κάνω το ρεκόρ. Ήξερα ότι θα το κάνω αλλά δυσκολεύτηκα από τις συνθήκες», ανέφερε στις πρώτες της δηλώσεις.

Τελευταία τροποποίηση στις 09/11/2025 - 14:15
