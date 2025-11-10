Νέο νομοσχέδιο για εκσυγχρονισμό της ΕΡΤ - Διαφάνεια και ενίσχυση του ρόλου των ΜΜΕ
22:40 - 10 Νοε 2025

Νέο νομοσχέδιο για εκσυγχρονισμό της ΕΡΤ - Διαφάνεια και ενίσχυση του ρόλου των ΜΜΕ

Reporter.gr Newsroom
Στη Βουλή κατατέθηκε από τη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης το νέο σχέδιο νόμου για τον εκσυγχρονισμό της ΕΡΤ Α.Ε. και την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την Ελευθερία των Μέσων Ενημέρωσης (European Media Freedom Act – EMFA).

Το νομοσχέδιο στοχεύει στην αναβάθμιση του δημόσιου χαρακτήρα της ΕΡΤ, τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και διαφάνειας στη λειτουργία της, καθώς και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της στην αγορά των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.

Μεταξύ των βασικών παρεμβάσεων περιλαμβάνονται ρυθμίσεις για την εταιρική κοινωνική ευθύνη, την εκπαιδευτική τηλεόραση, τη διαχείριση του ανταποδοτικού τέλους, καθώς και πριμ αποδοτικότητας για το προσωπικό της ΕΡΤ.

Η ΕΡΤ αποκτά πλέον θεσμοθετημένο ρόλο κοινωνικής προσφοράς και περιφερειακής ανάπτυξης, με δυνατότητα συνεργασίας με Επιμελητήρια και Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Οι συνέργειες αυτές θα επικεντρωθούν σε δράσεις κοινωνικού, πολιτιστικού και ενημερωτικού χαρακτήρα, αναδεικνύοντας τον δημόσιο ρόλο της εταιρείας.

Εκπαιδευτική τηλεόραση και αξιοποίηση του αρχείου της ΕΡΤ

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην εκπαιδευτική διάσταση του περιεχομένου της ΕΡΤ.

Σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, η δημόσια ραδιοτηλεόραση θα διαθέτει το οπτικοακουστικό της αρχείο για την υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε όλες τις βαθμίδες εντός και εκτός Ελλάδας, συμβάλλοντας παράλληλα στη διά βίου μάθηση.

Το ανταποδοτικό τέλος στους λογαριασμούς ενέργειας παραμένει η βασική πηγή εσόδων της ΕΡΤ.

Από την επαναλειτουργία της το 2014, περίπου 900.000 ΑΦΜ (ιδιωτών και νομικών προσώπων) χρωστούσαν μικροποσά 3 έως 50 ευρώ. Χάρη στις παρεμβάσεις των τελευταίων ετών, η εισπραξιμότητα έχει φτάσει στο 99%, ενώ έχουν κινηθεί νομικές διαδικασίες έναντι παρόχων ενέργειας για ανείσπρακτα ποσά προηγούμενων ετών.

Το νέο πλαίσιο κατοχυρώνει περαιτέρω τη διαδικασία είσπραξης, επιβάλλοντας κυρώσεις για μη συμμόρφωση και προβλέποντας ρύθμιση των παλαιών οφειλών.

Κίνητρα απόδοσης για το προσωπικό της ΕΡΤ

Για πρώτη φορά μετά από δέκα χρόνια, προβλέπεται πρόσθετη αμοιβή αποδοτικότητας (bonus) για τους εργαζόμενους, εφόσον η ΕΡΤ εμφανίζει πλεονασματικό ισολογισμό.

Το συνολικό ποσό μπορεί να φτάσει έως τα 6,5 εκατ. ευρώ ετησίως, ως επιβράβευση για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων της εταιρείας.

Η ΕΡΤ τα τελευταία πέντε χρόνια παραμένει πλεονασματική, αποτέλεσμα του εξορθολογισμού των δαπανών και της αύξησης των εσόδων της.

Διαφάνεια, συντακτική ανεξαρτησία και λογοδοσία στα ΜΜΕ

Το νομοσχέδιο θεσπίζει πλαίσιο προστασίας της συντακτικής ανεξαρτησίας των δημοσιογράφων και των μέσων, καθώς και διαφανείς κανόνες για την κατανομή κρατικής διαφήμισης.

Για πρώτη φορά, οι φορείς του δημόσιου τομέα θα υποχρεούνται να δημοσιοποιούν εκ των προτέρων τις δαπάνες που προτίθενται να διαθέσουν σε κρατική διαφήμιση, καθώς και να αναρτούν τις τελικές πληρωμές ανά μέσο ή πλατφόρμα τόσο στις ιστοσελίδες τους όσο και στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Γ.Γ.Ε.Ε.

Παράλληλα, οι πάροχοι ΜΜΕ υποχρεούνται να δημοσιοποιούν τα στοιχεία ιδιοκτησίας τους και τα έσοδά τους από δημόσιους πόρους, ενώ το ΕΣΡ θα εκδίδει ετήσια έκθεση για την κατανομή της κρατικής διαφήμισης.

Ίδρυση Ελληνικού Συμβουλίου ΜΜΕ και Εθνική Στρατηγική για την Παιδεία στα Μέσα

Εισάγεται για πρώτη φορά η δυνατότητα ίδρυσης ενός ανεξάρτητου μηχανισμού αυτορρύθμισης, του Ελληνικού Συμβουλίου Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, από ενώσεις ιδιοκτητών και εργαζομένων ΜΜΕ.

Το Συμβούλιο θα λειτουργεί ως θεσμικός συνομιλητής της Πολιτείας, ενισχύοντας τη συζήτηση για την ελευθερία του Τύπου, τη πολυφωνία και τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας των ΜΜΕ.

Επιπλέον, θεσπίζεται Εθνική Στρατηγική για την Παιδεία στα Μέσα, με στόχο την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης, την ενίσχυση της δημοκρατίας και την αύξηση της εμπιστοσύνης των πολιτών στην ενημέρωση.

Μετά τη διαβούλευση: Αναπροσαρμογές και επόμενα βήματα

Κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης, αποφασίστηκε ότι οι ρυθμίσεις που αφορούν τη βάση δεδομένων ιδιοκτησίας των ΜΜΕ και την αξιολόγηση συγκεντρώσεων θα μετατεθούν στο επόμενο νομοσχέδιο για την αδειοδότηση περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών.

Η απόφαση αυτή βασίστηκε σε παρατηρήσεις του ΕΣΡ, της Επιτροπής Ανταγωνισμού και των ενώσεων ΜΜΕ, καθώς διαπιστώθηκε επικάλυψη με την υφιστάμενη νομοθεσία και πιθανό περιττό διοικητικό βάρος για τους παρόχους.

Με το νέο πλαίσιο, η κυβέρνηση επιδιώκει να εκσυγχρονίσει την ΕΡΤ, να διασφαλίσει τη διαφάνεια και την ανεξαρτησία των ΜΜΕ, και να εναρμονίσει το εθνικό πλαίσιο με το ευρωπαϊκό πρότυπο ελευθερίας και πολυφωνίας.

Τελευταία τροποποίηση στις 10/11/2025 - 23:39
