Ευρωπαϊκή επιχείρηση «JAD Mobile 8»: 84 συλλήψεις, 231 κλεμμένα οχήματα και κατασχέσεις ναρκωτικών
12:33 - 19 Νοε 2025

Ευρωπαϊκή επιχείρηση «JAD Mobile 8»: 84 συλλήψεις, 231 κλεμμένα οχήματα και κατασχέσεις ναρκωτικών

Ευρεία ευρωπαϊκή επιχείρηση για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος κατά της ιδιοκτησίας πραγματοποιήθηκε από 20 έως 31 Οκτωβρίου 2025, με την Ελληνική Αστυνομία να συμμετέχει ενεργά στο πλαίσιο της δράσης “Joint Action Day (JAD) Mobile 8” υπό την ομπρέλα του προγράμματος “Empact”.

Η επιχείρηση διεξήχθη με τον συντονισμό της FRONTEX και τη συνεργασία των ελληνικών αρχών με υπηρεσίες της Γερμανίας, Ισπανίας και Πολωνίας. Συμμετείχαν ακόμη πολυάριθμα κράτη-μέλη της Ε.Ε. -μεταξύ των οποίων η Αυστρία, η Βουλγαρία, η Κροατία, η Τσεχία, η Γαλλία, η Ολλανδία, η Ιταλία, η Λετονία, η Λιθουανία, η Πορτογαλία, η Ρουμανία, η Σουηδία- καθώς και τρίτες χώρες όπως η Αλβανία, το Κόσοβο, η Μολδαβία, το Μαυροβούνιο, η Βόρεια Μακεδονία, η Σερβία και η Ελβετία. Το επιχειρησιακό σχήμα ενισχύθηκε από την EUROPOL και την INTERPOL.

Ελληνική συμμετοχή με εκτεταμένους ελέγχους στα σύνορα και το εσωτερικό

Από ελληνικής πλευράς, την επιχείρηση υλοποίησαν η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, με την ειδική εμπλοκή του Τμήματος Εγκλημάτων κατά της Ιδιοκτησίας, και τη συνδρομή της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Αττικής.

Οι ελληνικές αρχές πραγματοποίησαν στοχευμένους ελέγχους οχημάτων και ατόμων τόσο στα εξωτερικά σύνορα όσο και στο εσωτερικό της χώρας. Οι επιχειρήσεις έλαβαν χώρα:

  • στην Αττική, τη Θεσσαλονίκη, το Κιλκίς, τη Φθιώτιδα, τη Θράκη και τις Σέρρες,
  • καθώς και στα συνοριακά περάσματα Μέρτζανη, Κρυσταλλοπηγή και Κακαβιά.

Στόχος των ελέγχων ήταν ο εντοπισμός κλεμμένων ή παραποιημένων (πλαστογραφημένων) οχημάτων, τα οποία συνδέονται με δίκτυα οργανωμένου εγκλήματος.

Αποτελέσματα σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο

Συνολικά στην Ευρώπη, η επιχείρηση κατέγραψε σημαντική επιτυχία:

  • 462 κλεμμένα και πλαστογραφημένα οχήματα εντοπίστηκαν, αριθμός αυξημένος κατά 232 οχήματα σε σχέση με την αντίστοιχη δράση του προηγούμενου έτους.

Η ελληνική συμμετοχή απέδωσε ιδιαίτερα υψηλά αποτελέσματα:

  • 6.548 οχήματα ελέγχθηκαν, 1.263 περισσότερα συγκριτικά με πέρυσι.
  • 231 κλεμμένα ή παραποιημένα οχήματα εντοπίστηκαν (αύξηση 57 σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά).
  • 84 παράτυποι μετανάστες διαφόρων εθνικοτήτων συνελήφθησαν.
  • 21 διακινητές εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν.
  • Κατασχέθηκαν ναρκωτικές ουσίες συνολικού βάρους 199,56 γραμμαρίων.

Ενίσχυση της συνεργασίας και της ευρωπαϊκής ασφάλειας

Η “JAD Mobile 8” αποτελεί μία από τις σημαντικότερες επιχειρήσεις στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού μηχανισμού Empact, ο οποίος στοχεύει στην καταπολέμηση κρίσιμων μορφών οργανωμένου εγκλήματος. Η ενεργός συμμετοχή της Ελλάδας, όπως επισημαίνει η ΕΛ.ΑΣ., ενισχύει τη διεθνή συνεργασία και ταυτόχρονα συμβάλλει στη διασφάλιση της εσωτερικής ασφάλειας, ιδιαίτερα απέναντι σε εγκληματικά δίκτυα που αξιοποιούν κλεμμένα οχήματα για λαθρεμπόριο, διακίνηση μεταναστών και άλλες παράνομες δραστηριότητες.

