Σύλλογος Εργαζομένων ΕΟΠΑΕ: Εξώδικο προς τον Πρόεδρο Αθανάσιο Θεοχάρη για συκοφαντικές δηλώσεις και καταχρηστική διοίκηση

Ο Σύλλογος Εργαζομένων του ΕΟΠΑΕ (Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Εξαρτήσεων) προχώρησε σε εξώδικο, το οποίο επιδόθηκε χθες, Πέμπτη 20/11, στον πρόεδρο του ΔΣ του Οργανισμού, Αθανάσιο Θεοχάρη, με κοινοποίηση στο Υπουργείο Υγείας.

Σκοπός του εξωδίκου – όπως σημειώνεται – είναι ο Σύλλογος των Εργαζομένων του ΕΟΠΑΕ να δηλώσει την έντονη διαμαρτυρία του για τη συμπεριφορά του προέδρου του Οργανισμού, ο οποίος – σύμφωνα με λτον Σύλλογο – εξαπολύει «διαρκώς ατεκμηρίωτες επιθέσεις εναντίον των εργαζομένων στον ΕΟΠΑΕ».

Πιο αναλυτικά, ο Σύλλογος των Εργαζομένων καταλογίζει στον κ. Θεοχάρη πως ασκεί καταχρηστική διοίκηση στον Οργανισμό, δημιουργεί κλίμα φόβου και δυσφημεί δημοσίως τους εργαζομένους, ενώ παράλληλα αγνοεί τον Σύλλογο και συνολικά το επιστημονικό δυναμικό του ΕΟΠΑΕ. Με το παρόν εξώδικο, ο Σύλλογος καλεί τον κ. Θεοχάρη να προβεί «σε κάθε ενέργεια επανόρθωσης της κατασυκοφάντησης» προς τους εργαζομένους και να ορίσει «άμεσα συνάντηση με τον Σύλλογο εντός επτά (7) ημερών». Ακόμη, καλεί τον αρμόδιο Υπουργό Υγείας να προβεί «σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για τον τερματισμό των ακολουθούμενων πρακτικών και της συνεχιζόμενης κατασυκοφάντησης των εργαζομένων και των θεραπευτικών προγραμμάτων.

Σημειώνεται ότι – παρόλο που, σύμφωνα με τον Σύλλογο των εργαζομένων του ΕΟΠΑΕ υπάρχουν εδώ και μήνες πολλά προβλήματα, τα οποία επιβαρύνουν τους εργαζομένους και τα θεραπαυτικά προγράμματα εν συνόλω, με τα περισσότερα εξ αυτών να οφείλονται, κατά τους ίδιους, στη στάση του προέδρου του Οργανισμού – αφορμή για την κίνηση αυτή του Συλλόγου Εργαζομένων στάθηκε η ανακίνηση του θέματος σχετικά με καταγγελίες σε βάρος του (πρώην) ΚΕΘΕΑ, οι οποίες απασχόλησαν εκ νέου τη δημόσια σφαίρα την προηγούμενη εβδομάδα (12 και 13/11).

Σύμφωνα με τις καταγγελίες αυτές, που βασίζονται στη μαρτυρία του Μάριου Ατζέμη – πρώην θεραπευόμενου του ΚΕΘΕΑ και σήμερα μέλους του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΟΠΑΕ – το ΚΕΘΕΑ ακολουθούσε πιεστικές ή και κακοποιητικές πρακτικές εις βάρος των θεραπευόμενων.

Υπενθυμίζεται ότι το συγκεκριμένο ζήτημα δεν είναι η πρώτη φορά που απασχολεί, καθώς έχουν προηγηθεί παρόμοιες καταγγελίες (βασισμένες και πάλι στη μαρτυρία του κ. Ατζέμη) εκ μέρους του Γρηγόρη Βαλλιανάτου, απέναντι στις οποίες οι εργαζόμενοι είχαν κινηθεί νομικά, υποβάλλοντας μήνυση για συκοφαντική δυσφήμηση. Με απόφαση του δικαστηρίου (καλοκαίρι 2025) επιβλήθηκε πρωτοδίκως ποινή φυλάκισης 52 μηνών στον κ. Βαλλιανάτο, ο οποίος – όπως ο ίδιος έχει δηλώσει – κατέφυγε στο Εφετείο και σκοπεύει να προχωρήσει περαιτέρω.

Μετά την ανακίνηση του θέματος, την περασμένη εβδομάδα, ο κ. Θεοχάρης, δήλωσε σε εκπομπή της τηλεόρασης του ΣΚΑΪ (Πέμπτη, 13/11) ότι έχει λάβει γνώση διαφόρων – επώνυμων και ανώνυμων – καταγγελιών και πως έχει φροντίσει, ως πρόεδρος του ΕΟΠΑΕ, για τη διερεύνησή τους και την απομάκρυνση των εργαζομένων που ακολουθούσαν τέτοιες πρακτικές.

Ο Σύλλογος των Εργαζομένων, από την πλευρά του, υποστηρίζει πως ο κ. Θεοχάρης με τη στάση του και τα λεγόμενά του «κατασυκοφάντησε μεγάλο μέρος του προσωπικού του ΕΟΠΑΕ και δη των προερχόμενων από το ΚΕΘΕΑ, παρουσιάζοντας μια εικόνα γενικευμένων πρακτικών κακοποίησης από το θεραπευτικό προσωπικό».

Ακόμη, τονίζουν πως οι δηλώσεις του πρόεδρου του ΕΟΠΑΕ περί απομάκρυνσης εργαζομένων λόγω άσκησης τέτοιων πρακτικών είναι ψευδείς, υποστηρίζοντας πως «δεν υπάρχει καμία απολύτως περίπτωση εργαζόμενου που να ελέγχθηκε» είτε από τον ίδιο, είτε από κάποιο άλλο όργανο του ΕΟΠΑΕ «για οποιοδήποτε θέμα παραβίασης του θεραπευτικού πλαισίου των Θεραπευτικών Κοινοτήτων και να κατέληξε σε οποιοδήποτε πόρισμα και συγκεκριμένα διοικητικά μέτρα».

Εν κατακλείδι, του προσάπτουν πως – υπό την ιδιότητά του ως προέδρου του ΕΟΠΑΕ – «επιβεβαίωσε μια εντελώς ψευδή εικόνα ειδικά για τα Θεραπευτικά Προγράμματα ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ και ΣΤΡΟΦΗ», μέσα από αναφορές του πως τα προγράμματα αυτά λειτουργούσαν χωρίς ειδικούς ψυχικής υγείας ή ιατρούς γενικά και αφήνοντας να πλανάται, δίχως να το διαψεύσει, ότι οι θεραπευόμενοι ήταν «φυλακισμένοι».

Στο σχετικό εξώδικο, ο Σύλλογος των Εργαζομένων προχωρά σε μία σειρά από επισημάνσεις σχετικά με τον τρόπο λειτουργία των θεραπευτικών προγραμμάτων του ΚΕΘΕΑ, το πλαίσιο δεοντολογίας που ακολουθούσαν, την επιστημονική κατάρτιση των εργαζομένων, αλλά και τον αριθμό των επαγγελματικών ψυχικής υγείας που εργάζονταν στο ΚΕΘΕΑ, οι οποίοι εντάχθηκαν στον ΕΟΠΑΕ, με την ίδρυσή του.

Ακόμη, καταγγέλλει τον πρόεδρο του ΕΟΠΑΕ για πρακτικές εκφοβισμού, συστηματική παραβίαση της σχετικής με την ελεύθερη συνδικαλιστική δράση νομοθεσίας, αυθαίρετες και «εκδικητικές», όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, μεταθέσεις και τοποθετήσεις χωρίς διαδικασίες και σχετική αιτιολόγηση και ανεξαρτήτως των προσόντων των μετακινούμενων.

Αναφέρουν, δε, πως ο κ. Θεοχάρης δεν έχει ανταποκριθεί σε πρόκληση του Συλλόγου Εργαζομένων για συνάντηση, την οποία του είχαν απευθύνει με επιστολή τους στις 16 Μαΐου (2025) και επανέλαβαν προφορικά σχεδόν έναν μήνα μετά, στις 12 Ιουνίου, στο πλαίσιο συγκέντρωσης διαμαρτυρίας.

Ακολουθεί το εξώδικο του Συλλόγου Εργαζομένων του ΕΟΠΑΕ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Της πρωτοβάθμιας Συνδικαλιστικής Οργάνωσης με την επωνυμία «Σύλλογος Εργαζομένων στον ΕΟΠΑΕ», με έδρα στην Αθήνα, οδός Σορβόλου αρ. 24 και ΑΦΜ 997021100, νομίμως εκπροσωπούμενης.

ΠΡΟΣ

Τον Αθανάσιο Θεοχάρη, Διοικητή του Εθνικού Οργανισμού Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Εξαρτήσεων.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣ:

Τον Υπουργό Υγείας ο οποίος κατοικοεδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Αριστοτέλους αρ. 17.

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Ο Σύλλογος Εργαζομένων ΕΟΠΑΕ δηλώνει την έντονη διαμαρτυρία του για την συμπεριφορά σας να εξαπολύετε διαρκώς ατεκμηρίωτες επιθέσεις εναντίον των εργαζομένων στον ΕΟΠΑΕ και σας καλεί να τερματίσετε αμέσως την έως τώρα ακολουθούμενη τακτική σας να ασκείτε διοίκηση με τρόπο καταχρηστικό, να επιβάλετε κλίμα φόβου εσωτερικά και να δυσφημείτε δημόσια τους εργαζόμενους στον οργανισμό, να αγνοείτε τον Σύλλογο Εργαζομένων και συνολικά το εργαζόμενο και επιστημονικό δυναμικό του ΕΟΠΑΕ. Πιο συγκεκριμένα:

1. Στις 13.11.2025 εμφανιστήκατε στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΙ και προχωρήσατε σε συκοφαντική, ψευδή, ατεκμηρίωτη και στοχευμένη επίθεση σε βάρος εργαζομένων του π. ΚΕΘΕΑ και σε βάρος των θεραπευτικών του προγραμμάτων, υπό την ιδιότητα του προσωρινού Διοικητή του ΕΟΠΑΕ, θέση που αναλάβατε προ ολίγων μόλις μηνών. Υιοθετήσατε επί λέξει τις γενικόλογες «καταγγελίες» περί δήθεν κακομεταχείρισης προ 15ετίας του Μάριου Ατζέμη, αποκρύπτοντας ότι είναι επίσης μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΟΠΑΕ. Με πρόθεση αποσιωπήσατε το γεγονός ότι ο τελευταίος ήταν ο μοναδικός μάρτυρας υπεράσπισης κατηγορούμενου για το αδίκημα της συκοφαντικής δυσφήμησης για παρόμοιους ισχυρισμούς και σε βάρος εργαζομένων του π. ΚΕΘΕΑ, αδίκημα για το οποίο στον εν λόγω κατηγορούμενο επιβλήθηκε πρωτοδίκως ποινή φυλάκισης 52 μηνών.

Με τις δηλώσεις σας στον τηλεοπτικό σταθμό:

α) Κατασυκοφαντήσατε μεγάλο μέρος του προσωπικού του ΕΟΠΑΕ, και δη των προερχόμενων από το ΚΕΘΕΑ, παρουσιάζοντας μια εικόνα γενικευμένων πρακτικών κακοποίησης από το θεραπευτικό προσωπικό.

β) Δηλώσατε ψευδώς ότι έχετε απομακρύνει από τις θέσεις τους εργαζόμενους του ΕΟΠΑΕ λόγω άσκησης τέτοιων πρακτικών, ενώ γνωρίζετε καλά ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως περίπτωση εργαζόμενου που να ελέγχθηκε από εσάς ή άλλο όργανο του ΕΟΠΑΕ για οποιοδήποτε θέμα παραβίασης του θεραπευτικού πλαισίου των Θεραπευτικών Κοινοτήτων και να κατέληξε σε οποιοδήποτε πόρισμα και συγκεκριμένα διοικητικά μέτρα.

γ) Υπό την ανωτέρω ιδιότητά σας επιβεβαιώσατε μια εντελώς ψευδή εικόνα ειδικά για τα Θεραπευτικά Προγράμματα ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ και ΣΤΡΟΦΗ, και συγκεκριμένα για το δεύτερο δηλώσατε ψευδώς ότι τα μέλη του δεν είχαν πρόσβαση σε «γιατρό και ψυχολόγο» και δεν αντικρούσατε καν την παρατήρηση δημοσιογράφου ότι δήθεν ήταν επί της ουσίας «φυλακισμένα». Όλα αυτά ενώ γνωρίζετε ότι:

– Η συμμετοχή στα προγράμματα του ΚΕΘΕΑ ήταν εθελοντική, χωρίς εκβιαστικές λίστες αναμονής και με θεραπευτικό συμβόλαιο που αποτελεί στοιχείο πρωτοκόλλου θεραπείας, καθώς και ότι η εθελοντική ένταξη σε θεραπεία, συνδέεται με αυτόβουλη αποχώρηση από το Πρόγραμμα οποιαδήποτε στιγμή ο εξυπηρετούμενος θελήσει, ανεξάρτητα από το θεραπευτικό σχέδιο.

– Ότι όλα τα μέλη των Θεραπευτικών Προγραμμάτων, όχι μόνο είχαν πρόσβαση σε ιατρικές υπηρεσίες, μέσω της Μονάδας Σωματικής Υγείας και της Μονάδας Ψυχικής Υγείας του ΚΕΘΕΑ, τόσο για γενικά θέματα υγείας (οδοντιατρικά, παθολογικά κ.λπ.) όσο και για ψυχιατρική εκτίμηση για την περίπτωση συνύπαρξης ψυχικής νόσου, με αντίστοιχες παραπομπές αναλόγως με τις επιστημονικές εκτιμήσεις, αλλά και ότι η φροντίδα της -παραμελημένης συνήθως κατά τη διάρκεια της χρήσης- υγείας των ανθρώπων αποτελούσε από τις πρώτες προτεραιότητες κατά τη διάρκεια της διαδικασίας απεξάρτησης.

– Ότι κατά την ίδρυση του ΕΟΠΑΕ, στην ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ εργάζονταν 10 ψυχολόγοι, 5 κοινωνικοί λειτουργοί και 2 ειδικοί θεραπευτές, και στην ΣΤΡΟΦΗ 2 ψυχολόγοι, 2 κοινωνικοί λειτουργοί, 2 κοινωνικοί επιστήμονες και 1 νομικός.

δ) Παρουσιάσατε μια εντελώς παραπλανητική εικόνα σύμφωνα με την οποία στο ΚΕΘΕΑ εργάζονταν υπό τον μανδύα του θεραπευτικού προσωπικού άτομα χωρίς την κατάλληλη ειδίκευση, με μόνο ολιγόμηνη εκπαίδευση ενώ γνωρίζετε καλά:

– Ότι κατά την έναρξη λειτουργίας του νέου φορέα, από το ΚΕΘΕΑ, πέραν του διοικητικού και οικονομικού προσωπικού, εντάχθηκαν στον ΕΟΠΑΕ 143 επαγγελματίες ψυχικής υγείας (138 κλινικοί ψυχολόγοι, ψυχολόγοι, 5 ψυχίατροι), 11 επαγγελματίες υγείας άλλων ειδικοτήτων (1 παθολόγος, 5 νοσηλευτές, 5 εργοθεραπευτές, καθώς και οδοντίατροι με συμβάσεις παροχής έργου), 88 κοινωνικοί λειτουργοί, 81 κοινωνιολόγοι και κοινωνικοί επιστήμονες άλλων ειδικοτήτων (κοινωνικοί ανθρωπολόγοι, κοινωνικής πολιτικής, πολιτικής επιστήμης, εγκληματολόγοι) και 61 ειδικοί θεραπευτές.

– Ότι αυτό το προσωπικό αποτελείται από επαγγελματίες με υψηλότατο βαθμό εκπαίδευσης και επιστημονικής κατάρτισης, με εκπαίδευση στην ψυχοθεραπεία, με συστηματική κλινική εποπτεία και διαρκή επιμόρφωση, χάρη στις οποίες η επιστημονική πληρότητα, η θεμελιωμένη θεραπευτική πρακτική και η αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών αναγνωρίζεται από διεθνείς οργανισμούς, διεθνή ερευνητικά κέντρα και Πανεπιστήμια (ΑΚΜΑ, ΕΨΥΠΕ, Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ, Texas Christian University, Triangle Institute, Institute of Behavior Research, University of California, San Diego, Tavistock Clinic, ΠΑΔΑ, ΑΠΘ, ΕΚΠΑ, ΕΚΚΕ κ.λπ.) και είχε καταστήσει από το 2001 το ΚΕΘΕΑ ειδικό σύμβουλο οργανισμό σε θέματα ναρκωτικών του Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου (ECOSOC) των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και διακεκριμένο μέλος διεθνών ενώσεων, όπως η Ευρωπαϊκή και η Παγκόσμια Ομοσπονδία Θεραπευτικών Κοινοτήτων.

– Ότι ειδικά στα εκπαιδευτικά προγράμματα διέτους διάρκειας του ΚΕΘΕΑ σε συνεργασία με το University of California San Diego για τη «Συμβουλευτική στον τομέα της τοξικοεξάρτησης», εκπαιδεύονταν όχι μόνο οι εργαζόμενοι στο ΚΕΘΕΑ, αλλά και ένας μεγάλος αριθμός επαγγελματιών από τον ΟΚΑΝΑ, το 18 ΑΝΩ, τα Κέντρα Πρόληψης και άλλους φορείς.

– Ότι το ΚΕΘΕΑ ήταν Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και για να κάνει προσλήψεις χρειαζόταν έγκριση των προσλαμβανόμενων ειδικοτήτων από το Υπουργείο Υγείας και Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου.

ε) Αποκρύψατε επιμελώς και συνειδητά τις εσωτερικές εγγυήσεις στη λειτουργία του ΚΕΘΕΑ και την εξωτερική συνολική εποπτεία από εθνικούς και διεθνείς φορείς, όπως αποκρύψατε την ύπαρξη Κώδικα Δεοντολογίας συμπεριφοράς του προσωπικού, Κώδικα λειτουργίας των Θεραπευτικών Κοινοτήτων, Επιτροπής Δεοντολογίας, Γνωμοδοτικής Επιτροπής Υπηρεσιακών Θεμάτων, Κανονισμού Εργασίας, Διαρκών Επιτροπών αξιολόγησης της λειτουργίας των Προγραμμάτων και των Μονάδων και Διεθνούς Επιτροπής Αξιολόγησης του Οργανισμού. Με τον τρόπο αυτόν, παρουσιάσατε παραπλανητικά τους εργαζόμενους του ΚΕΘΕΑ, που αποτελούν σημαντικό τμήμα των σημερινών εργαζόμενων του φορέα τον οποίο διοικείτε, σαν άτομα που σε γενικές γραμμές εργάζονταν χωρίς πλαίσιο δεοντολογίας, έλεγχο, δέσμευση, αξιοπιστία και επαγγελματική και επιστημονική εποπτεία.

2. Διατηρείτε σε ισχύ και δεν αποσύρετε, όπως σας έχει ζητηθεί τόσο από τον σύλλογό μας όσο και από πλήθος κοινωνικών, πολιτικών και συνδικαλιστικών φορέων, οργανώσεων ληπτών υπηρεσιών, Δημοτικών και Περιφερειακών Συμβουλίων κ.λπ., τις αποφάσεις με τις οποίες προβήκατε σε μεγάλης κλίμακας ανακατατάξεις τόσο στον διοικητικό όσο και στον θεραπευτικό τομέα του Οργανισμού και με τις οποίες προχωρήσατε σε βλαπτικές μεταβολές, εκδικητικές μεταβολές, ακόμα και συνδικαλιστικές διώξεις, αλλά και καταργήσατε χωρίς να είναι καν στις αρμοδιότητές σας τα Θεραπευτικά Προγράμματα και τα ιστορικά ονόματα των Θεραπευτικών Κοινοτήτων. Δεν απαντήσατε καν σε ενστάσεις εργαζομένων που μετακινήθηκαν, ενώ και σε αυτούς που απαντήσατε δεν δώσατε καμιά απολύτως εξήγηση για τις μετακινήσεις αυτές, παρά μόνο παραπέμψατε σε αποφάσεις του Δ.Σ. του ΕΟΠΑΕ τις οποίες δεν τους κοινοποιήσατε καν και οι οποίες δεν εξέτασαν καν, όπως είναι φανερό, τα τυπικά προσόντα, την εκπαίδευση ή την προϋπηρεσία αυτών των εργαζόμενων. Γνωρίζετε επίσης ότι έχουν ήδη κινηθεί νομικές διαδικασίες για τις ενέργειές σας αυτές. Γνωρίζετε ακόμα ότι ήδη υπάρχουν δικαστικές αποφάσεις που έχουν κρίνει ότι η διοίκησή σας έχει προχωρήσει σε εκδικητικές και βλαπτικές μεταβολές. Γνωρίζετε τέλος ότι αυτές οι αποφάσεις απορρίπτουν το καταφανώς αστήρικτο επιχείρημά σας ότι δήθεν δεν κάνατε «μετακινήσεις» αλλά «τοποθετήσεις» και ότι επειδή ιδρύθηκε ένας νέος οργανισμός, εσείς μπορούσατε δήθεν να τοποθετήσετε όποιον εργαζόμενο θέλετε όπου θέλετε, χωρίς διαδικασίες και αιτιολόγηση, και ανεξαρτήτως από την προηγούμενη θέση και τα προσόντα του.

3. Επανειλημμένως ο Σύλλογός μας έχει γίνει δέκτης καταγγελιών για συμπεριφορές εκφοβισμού από τη μεριά σας προς εργαζόμενους του ΕΟΠΑΕ, προερχόμενους από όλους τους συγχωνευμένους φορείς (ΟΚΑΝΑ, ΚΕΘΕΑ, 18 ΑΝΩ, ΑΡΓΩ κ.λπ.). Κατά τη διάρκεια συναντήσεων με το επιστημονικό προσωπικό και συγκεκριμένα με Υπεύθυνους Τμημάτων και Μονάδων, παρουσία μάλιστα των Διευθυντών και Υποδιευθυντών του Τομέα Θεραπείας, οι οποίοι υποθέτουμε ότι θα μπορούν να το επιβεβαιώσουν χωρίς συνέπειες και τιμώντας την επιστημονική τους ιδιότητα, έχετε μιλήσει με ύφος απαξιωτικό και εκφοβιστικό, φωνάζοντας και απειλώντας με πειθαρχικά μέτρα εργαζόμενους που απλώς διατύπωναν τη γνώμη τους ή κατέθεταν την εμπειρία τους. Γίνεται αντιληπτό ότι τέτοιες πρακτικές είναι παντελώς αποτρεπτικές για τη διαμόρφωση ενός ασφαλούς και ομαλού εργασιακού περιβάλλοντος, καθώς και για τη διεξαγωγή ελεύθερου επιστημονικού διαλόγου, με ανυπολόγιστες συνέπειες στην ίδια τη θεραπευτική διαδικασία και λειτουργία του Οργανισμού.

4. Στις 7/11/2025 κλήθηκε σε απολογία εργαζόμενος και μέλος του Συλλόγου μας γιατί, ενεργώντας με επαγγελματική ευσυνειδησία, δεν δέχθηκε να λειτουργήσει κατά παράβαση των καθηκόντων του και θέτοντας σε κίνδυνο τη σωματική του ακεραιότητα. Συγκεκριμένα, δεν δέχτηκε να εφαρμόσει εντολές σύμφωνα με τις οποίες έπρεπε να απομακρύνει τους χρήστες που συναθροίζονται έξω από τον Χώρο Εποπτευόμενης Χρήσης του ΕΟΠΑΕ στην Αθήνα όπου εργάζεται, και μάλιστα και από όλη τη γύρω περιοχή μέχρι τις γωνίες του οικοδομικού τετραγώνου. Όλα αυτά ενώ είναι γνωστό ότι πρόκειται για μια άκρως επικίνδυνη «πιάτσα» και ότι έχουν στο πρόσφατο παρελθόν σημειωθεί πολύ σοβαρά περιστατικά βίας, τα οποία δεν έχουν αντιμετωπιστεί με τον δέοντα τρόπο.

5. Εξακολουθείτε να αγνοείτε την από 12/5/2025 διαιτητική απόφαση του ΟΜΕΔ σύμφωνα με την οποία ο ΕΟΠΑΕ «μέχρι τη σύναψη νέου κανονισμού εργασίας, δεσμεύεται από τις διατάξεις του εργατικού δικαίου να εφαρμόζει στους εργαζόμενους του πρώην ΚΕΘΕΑ και νυν ΕΟΠΑΕ, κατ’ αναλογία τις ρυθμίσεις του κανονισμού εργασίας, όπως είχαν αποτυπωθεί στη Συλλογική Σύμβαση του 2013 και 2016» και «οι εργαζόμενοι προστατεύονται μέχρι τώρα όπως θα προστατεύονταν αν δεν είχε υπάρξει η μεταβίβαση και αλλαγή εργοδότη (άρθρο 535 του ΠΔ 80/2022)». Δεν έχετε προσέλθει σε καμιά διαδικασία διαλόγου σχετικά με την εφαρμογή της απόφασης, με την αποσαφήνιση της κατ’ αναλογία εφαρμογής, ούτε έχετε εκδώσει οποιαδήποτε σχετική απόφαση ή εγκύκλιο, ούτε εφαρμόζετε με κανέναν απολύτως τρόπο τις ρυθμίσεις στις οποίες ο ΟΜΕΔ αναφέρεται με την ως άνω απόφασή του.

6. Σας έχουμε ήδη με επιστολή μας από τις 16/5/2025 απευθύνει πρόσκληση για την πραγματοποίηση συνάντησης με τον Σύλλογό μας, προκειμένου να συζητηθούν τα πολυάριθμα ανοιχτά ζητήματα στον οργανισμό. Στην πρόσκλησή μας αυτή ουδέποτε απαντήσατε με οποιονδήποτε τρόπο. Η πρόσκλησή μας για διάλογο επαναλήφθηκε προφορικά στις 12/6/2025 κατά τη διάρκεια συγκέντρωσής μας στο πλαίσιο στάσης εργασίας, οπότε και δεσμευτήκατε ρητώς μπροστά σε εκπροσώπους του Συλλόγου Εργαζομένων ΕΟΠΑΕ αλλά και Συλλόγων Οικογενειών και του Συλλόγου Αποφοίτων του ΚΕΘΕΑ, ότι θα ανταποκριθείτε άμεσα και ότι συγκεκριμένα μέσα σε διάστημα 20ημερών το αργότερο θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση, δέσμευση που ουδέποτε τηρήσατε. Επίσης δεν προσήλθατε σε καμιά περίπτωση που κληθήκατε από τον ΟΜΕΔ για συναντήσεις με τον Σύλλογό μας, τόσο ενόψει της στάσης εργασίας που πραγματοποιήσαμε στις 12/6/2025 όσο και απεργίας που πραγματοποιήσαμε την 1η/7/2025. Σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με τον Ν. 1264/1982 (άρθρο 16, παρ. 4) «ο εργοδότης ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του έχει την υποχρέωση να συναντάται με τους εκπροσώπους των συνδικαλιστικών οργανώσεων μετά από αίτησή τους τουλάχιστον μία φορά το μήνα και να μεριμνά για την επίλυση των θεμάτων που απασχολούν τους εργαζόμενους ή την οργάνωσή τους». Σας υπενθυμίζουμε ακόμα ότι, παρά το γεγονός ότι σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία απαγορεύεται στους εργοδότες «να υποστηρίζουν ορισμένη συνδικαλιστική οργάνωση ή με οικονομικά ή με άλλα μέσα, να επεμβαίνουν με οποιοδήποτε τρόπο στη διοίκηση, στη λειτουργία και στη δράση των συνδικαλιστικών οργανώσεων, να μεταχειρίζονται με ευμένεια ή δυσμένεια τους εργαζομένους, ανάλογα με τη συμμετοχή τους σε ορισμένη συνδικαλιστική οργάνωση», εσείς αυτό το διάστημα πραγματοποιείτε κανονικά συναντήσεις με τον Σύλλογο Εργαζομένων ΟΚΑΝΑ. Το γεγονός μάλιστα ότι ο εν λόγω Σύλλογος σε καμία από τις ανακοινώσεις του δεν ασκεί ευθεία κριτική στη διοίκησή σας, ενώ συχνά εκθειάζει τα πεπραγμένα σας και τα αποτελέσματα των μεταξύ σας συναντήσεων, καταδεικνύει εμφανώς τα κίνητρα της επιλεκτικής και μεροληπτικής τακτικής σας.

7. Πλέον όσων αναφέρονται στο προηγούμενο σημείο, παραβιάζετε συστηματικά τη νομοθεσία που προβλέπει την ελευθερία συνδικαλιστικής δράσης, ακόμα και το άρθρο 23 του Συντάγματος σύμφωνα με το οποίο «το Κράτος λαμβάνει τα προσήκοντα μέτρα για τη διασφάλιση της συνδικαλιστικής ελευθερίας και την ανεμπόδιστη άσκηση των συναφών μ’ αυτή δικαιωμάτων εναντίον κάθε προσβολής τους, μέσα στα όρια του νόμου» αφού, μεταξύ άλλων, ενδεικτικά:

α) Κατά παράβαση του άρθρου 14 του Ν. 1264/1982 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 88 του Ν. 4808/2021, μετακινήσατε στις 17/6/2025 με την απόφασή σας με αρ. πρωτ. 3643/17-6-25 τα περισσότερα από τα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου μας (και μάλιστα όλα τα μέλη του Προεδρείου του Δ.Σ.) από τις θέσεις εργασίας που κατείχαν ως τότε σε άλλες θέσεις χωρίς την συναίνεσή τους και υποβαθμίσατε σε απλό προσωπικό όλα ανεξαιρέτως τα μέλη του Δ.Σ. που είχαν θέση Υπεύθυνου Τμήματος/Μονάδας.

β) Απαγορεύσατε στις 12/09/2025 στον τότε Πρόεδρο και σε μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζομένων ΕΟΠΑΕ να εισέλθουν στα κεντρικά γραφεία του Οργανισμού επί της οδού Αβέρωφ 21 στην Αθήνα, προκειμένου να επισκεφθούν τους χώρους των γραφείων και να συνομιλήσουν τόσο με εκπροσώπους της Διοίκησης όσο και με μέλη του Συλλόγου και άλλους εργαζόμενους, και μάλιστα μετά από αδυναμία οποιασδήποτε άλλης συνεννόησης, η αντιπροσωπεία του Συλλόγου μας μπήκε στο κτίριο μόνο κατόπιν κλήσης και παρέμβασης της αστυνομίας.

γ) Σε συνάντηση Υπεύθυνων Τμημάτων/Μονάδων και μελών των Διευθύνσεων του Τομέα Θεραπείας στις 9/10/2025, στην οποία ήσασταν παρών και την οποία εσείς συντονίζατε και επιβλέπατε, και χωρίς να εκφράσετε καμιά απολύτως αντίρρηση επ’ αυτού και να δώσετε οποιαδήποτε διαφορετική οδηγία, Διευθυντής που εσείς έχετε διορίσει απείλησε με διοικητικές κυρώσεις όσους προϊστάμενους δομών επιτρέπουν σε μέλη του Συλλόγου μας να επισκέπτονται τους χώρους εργασίας προκειμένου να συναντούν και να ενημερώνουν τους εργαζόμενους.

Όλα τα ανωτέρω δεν συνάδουν με τον ρόλο σας ως προσωρινού διοικητή ενός δημόσιου οργανισμού, υπερβαίνουν ακόμα και τα μεταβατικά καθήκοντα που ορίζονται από τον νόμο 5129/2024 και κυρίως εκθέτουν σε μεγάλο κίνδυνο, όχι μόνο τις εργασιακές σχέσεις στον ΕΟΠΑΕ αλλά και τις υπηρεσίες πρόληψης και αντιμετώπισης των εξαρτήσεων στη χώρα.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Και με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ ΕΝΤΟΝΩΣ για την προκλητική συμπεριφορά σας να εξαπολύετε διαρκώς ατεκμηρίωτες, ψευδείς και μεθοδευμένες επιθέσεις σε βάρος των εργαζομένων του ΕΟΠΑΕ και σε βάρος των πλέον έγκυρων θεραπευτικών προγραμμάτων στον χώρο της απεξάρτησης στην χώρα.

ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ ΑΜΕΣΑ να προβείτε σε κάθε ενέργεια επανόρθωσης της κατασυκοφάντησης στην οποία έχετε προβεί ως προς όλα τα ανωτέρω.

ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ να ορίσετε άμεσα συνάντηση με τον Σύλλογό μας εντός επτά (7) ημερών για την επίλυση των προβλημάτων που έχει δημιουργήσει η συμπεριφορά σας στον φορέα.

ΚΑΛΟΥΜΕ τον αρμόδιο Υπουργό Υγείας να προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για τον τερματισμό των ακολουθούμενων πρακτικών και της συνεχιζόμενης κατασυκοφάντησης των εργαζομένων και των θεραπευτικών προγραμμάτων του οργανισμού από τον ίδιο τον πρόεδρο που αυτός έχει προσωρινά διορίσει στον ΕΟΠΑΕ.

ΣΑΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΟΥΜΕ ότι σε διαφορετική περίπτωση θα ασκήσουμε κάθε νόμιμο συνδικαλιστικό μας δικαίωμα, θα προβούμε σε ενέργειες δημοσιοποίησης της συμπεριφοράς σας και θα προσφύγουμε στις πάσης φύσεως αρμόδιες αρχές.

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής εντέλλεται να επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς αυτούς στους οποίους απευθύνεται, προς γνώση τους και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντας ολόκληρη την παρούσα στην έκθεση επίδοσης που θα συντάξει.

Αθήνα, 20 Νοεμβρίου 2025

Η Εξωδίκως Δηλούσα Συνδικαλιστική Οργάνωση