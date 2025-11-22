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Θεσσαλονίκη: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για το 8ο Olympic Day Run 2025 και το 1ο City Thessaloniki Marathon
Ειδήσεις
12:25 - 22 Νοε 2025

Θεσσαλονίκη: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για το 8ο Olympic Day Run 2025 και το 1ο City Thessaloniki Marathon

Reporter.gr Newsroom
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Αυτό το Σαββατοκύριακο στη Θεσσαλονίκη θα εφαρμοστούν έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και περιορισμοί στη στάση και τη στάθμευση των οχημάτων, λόγω της διεξαγωγής του 8ου OLYMPIC DAY RUN 2025 και του 1ου CITY THESSALONIKI MARATHON, με αγώνες δρόμου διαδρομών Μαραθωνίου, Ημιμαραθωνίου, 10 χλμ., 5 χλμ. και 1,5 χλμ., αύριο Κυριακή, 23 Νοεμβρίου 2025.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, δεν θα επιτρέπεται η στάθμευση των οχημάτων από τις 22.00 και μέχρι την ολοκλήρωση των αθλητικών δρώμενων του Σαββάτου 22-11-2025 στις οδούς: Λεωφόρο Μ. Αλεξάνδρου, Μαρία Κάλλας, Καθηγητού Ρωσσίδου από την οδό Μαρία Κάλλας έως την οδό Θεμιστοκλή Σοφούλη, Θεμιστοκλή Σοφούλη, Νικολάου Πλαστήρα από την οδό Θεμιστοκλή Σοφούλη έως την οδό Μιαούλη, Κερασούντος από την οδό Θεμιστοκλή Σοφούλη έως την οδό Τάκη Οικονομίδη, Τάκη Οικονομίδη από την οδό Κερασούντος έως την οδό Καθηγητού Ρωσσίδου, 3ης Σεπτεμβρίου από την οδό 30ης Οκτωβρίου έως την οδό Μανώλη Ανδρόνικου, Μανώλη Ανδρόνικου από την οδό 3ης Σεπτεμβρίου έως την οδό Τσιμισκή, Τσιμισκή, Πολυτεχνείου, 26ης Οκτωβρίου από την οδό Καρατάσου έως την οδό Γεωργίου Ανδρέου, Καρατάσου, Ναυάρχου Κουντουριώτου, Λεωφόρο Νίκης, 30ης Οκτωβρίου, Γεωργίου Παπανδρέου από την Λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου έως την οδό Λυσιμάχου, οδός Αγίας Σοφίας από την οδό Τσιμισκή έως την οδό Λεωφόρο Νίκης.

Απαγόρευση στάσης και κυκλοφορίας οχημάτων

Αύριο Κυριακή (23-11-2025) δεν θα επιτρέπεται η στάση και η κυκλοφορία των οχημάτων στις εξής οδούς:

  • Λεωφόρος Μ. Αλεξάνδρου από την οδό Αγίας Τριάδος έως την οδό Γεωργίου Παπανδρέου (06:30 - 14:30)
  • Λεωφόρος Μ. Αλεξάνδρου από την οδό Γ΄ Σεπτεμβρίου έως την οδό Αγίας Τριάδος (03:00 - 14:30)
  • Μαρία Κάλλας (06:30 - 14:30)
  • Καθηγητού Ρωσσίδου από την οδό Μαρία Κάλλας έως την οδό Θεμιστοκλή Σοφούλη (06:30 - 14:30)
  • Θεμιστοκλή Σοφούλη (06:30 - 14:30)
  • Νικολάου Πλαστήρα από την οδό Θεμιστοκλή Σοφούλη έως την οδό Μιαούλη (06:30 - 14:30)
  • Κερασούντος από την οδό Θεμιστοκλή Σοφούλη έως την οδό Τάκη Οικονομίδη (06:30 - 14:30)
  • Τάκη Οικονομίδη από την οδό Κερασούντος έως την οδό Καθηγητού Ρωσσίδου (06:30 - 14:30)
  • 3ης Σεπτεμβρίου από την οδό 30ης Οκτωβρίου έως την οδό Μανώλη Ανδρόνικου (06:30 - 14:30)
  • Μανώλη Ανδρόνικου από την οδό 3ης Σεπτεμβρίου έως την οδό Τσιμισκή (06:30 - 14:00)
  • Τσιμισκή (07:30 - 14:30)
  • Πολυτεχνείου (07:30 - 14:30)
  • 26ης Οκτωβρίου από την οδό Καρατάσου έως την οδό Γεωργίου Ανδρέου (07:30 - 14:30)
  • Καρατάσου (06:30 - 14:30)
  • Ναυάρχου Κουντουριώτου (06:30 - 14:30)
  • Λεωφόρος Νίκης (06:30 - 14:30)
  • 30ης Οκτωβρίου (03:00 - 14:30)
  • Γεωργίου Παπανδρέου από τη Λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου έως την οδό Λυσιμάχου (06:30 - 14:30)
  • Αγίας Σοφίας από την οδό Τσιμισκή έως τη Λεωφόρο Νίκης (07:30 - 14:30)

Η διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης ενημερώνει ότι οι περιορισμοί στην κυκλοφορία και στάση των οχημάτων θα εφαρμόζονται σταδιακά και ανάλογα με το σημείο κίνησης των δρομέων και καλεί τους οδηγούς να απομακρύνουν εγκαίρως τα οχήματά τους από τα δρομολόγια κίνησης των δρομέων, να συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις των τροχονόμων που θα καλύπτουν όλη τη διαδρομή και να επιλέγουν έγκαιρα εναλλακτικές διαδρομές προς αποφυγή δημιουργίας κυκλοφοριακής συμφόρησης.

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