Εντατικοί έλεγχοι και αλκοτέστ στην Αττική - 387 οι παραβάσεις το τελευταίο τετραήμερο

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Η Τροχαία Αττικής πραγματοποίησε ειδική επιχειρησιακή δράση για τον εντοπισμό οδηγών που μετακινούνται υπό την επήρεια αλκοόλ, από την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου έως και το πρωί της Κυριακής 24 Νοεμβρίου, σε διάφορους δρόμους της Αττικής.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Αστυνομία, στο διάστημα αυτό έγιναν 22.800 αλκοτέστ και καταγράφηκαν 387 παραβάσεις για οδήγηση μετά από κατανάλωση αλκοόλ. Επιπλέον, 12 οδηγοί συνελήφθησαν, καθώς η ένδειξη αλκοόλ στον οργανισμό τους ξεπερνούσε τα 0,60 mg/l.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (ΟΕΠΤΑ), καθώς και στελέχη των Τμημάτων Τροχαίας της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής.

Οι έλεγχοι με στόχο την αποτροπή της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ θα συνεχιστούν εντατικά και το επόμενο διάστημα.