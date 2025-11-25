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«Ιθάκη»: Ξεπέρασε τις 33.000 πωλήσεις σε μια ημέρα – Ξεκίνησε η ανατύπωση
Ειδήσεις
11:45 - 25 Νοε 2025

«Ιθάκη»: Ξεπέρασε τις 33.000 πωλήσεις σε μια ημέρα – Ξεκίνησε η ανατύπωση

Reporter.gr Newsroom
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Ανακοίνωση με την οποία γνωστοποιεί ότι εξαντλήθηκαν και τα 33.000 διαθέσιμα αντίτυπα του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα, «Ιθάκη» εξέδωσε ο εκδοτικός οίκος Gutenberg.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση «η ανατύπωση έχει ήδη ξεκινήσει και καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια ώστε τις επόμενες ημέρες να μην υπάρξει κάποιο κενό παρουσίας του βιβλίου στις προθήκες των βιβλιοπωλείων όλης της χώρας».

«Αν, παρά ταύτα, λόγω της πρωτοφανούς ζήτησης παρουσιαστεί κατά τόπους μικρή καθυστέρηση 1-2 ημερών στη διαθεσιμότητα, ζητούμε εκ των προτέρων την υπομονή και την κατανόησή σας» καταλήγει η ανακοίνωση του εκδοτικού οίκου.

Η ανακοίνωση του εκδοτικού οίκου για το βιβλίο Τσίπρα

Η Ιθάκη του Αλέξη Τσίπρα εξαντλήθηκε μέσα σε λίγες ώρες!
Με μεγάλη χαρά ανακοινώνουμε ότι τα 33.000 διαθέσιμα αντίτυπα του βιβλίου εξαντλήθηκαν από τις πρώτες κιόλας ώρες της κυκλοφορίας.

Ευχαριστούμε θερμά το αναγνωστικό κοινό για την εντυπωσιακή ανταπόκριση και τη στήριξή του!

Η ανατύπωση έχει ήδη ξεκινήσει και καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια ώστε τις επόμενες ημέρες να μην υπάρξει κάποιο κενό παρουσίας του βιβλίου στις προθήκες των βιβλιοπωλείων όλης της χώρας.

Αν, παρά ταύτα, λόγω της πρωτοφανούς ζήτησης παρουσιαστεί κατά τόπους μικρή καθυστέρηση 1-2 ημερών στη διαθεσιμότητα, ζητούμε εκ των προτέρων την υπομονή και την κατανόησή σας.

Σας ευχαριστούμε από καρδιάς για την εμπιστοσύνη»!

{https://exchange.glomex.com/video/v-dehkqwho947d?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

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