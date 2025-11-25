Μαρινάκης: Αιχμές για τις γεωγραφικές γνώσεις του Τσίπρα, διαβεβαιώσεις για αγρότες και στόχο την αυτοδυναμία

Ο Παύλος Μαρινάκης σχολίασε ότι η κυκλοφορία του βιβλίου «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα αποτελεί «τις 48-72 ώρες δημοσιότητας», αναφερόμενος τόσο στο πολιτικό όσο και στο προσωπικό αποτύπωμα του πρώην πρωθυπουργού.

Σε συνέντευξή του στο OPEN την Τρίτη (25/11) κυβερνητικός εκπρόσωπος απέκλεισε το ενδεχόμενο συνεργασιών σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας και έδωσε συγκεκριμένο χρόνο για την ολοκλήρωση των πληρωμών προς τους αγρότες.

Μιλώντας για το περιεχόμενο της «Ιθάκης», ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι αρχικά είχε θεωρήσει πως «μπορεί να υπάρχει και ένας σκιώδης συγγραφέας, ότι δεν το ’χει γράψει ο ίδιος». Ωστόσο πρόσθεσε πως οφείλει «ένα συγγνώμη» στον κ. Τσίπρα, σημειώνοντας:

«Βλέποντας τη σελίδα 212 και την αναφορά τη Ρίγα της Εσθονίας, που δεν υπάρχει, είναι η Λέσβος και η Μυτιλήνη εξωτερικού, κατάλαβα από τις γνώσεις γεωγραφίας πως ο πραγματικός συγγραφέας είναι ο κ. Τσίπρας».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος άσκησε επίσης κριτική στον τρόπο που παρουσιάζεται ο πρώην πρωθυπουργός στο βιβλίο, υπενθυμίζοντας ότι «ο κ. Τσίπρας ως πολιτικός εκρίθη από τους πολίτες και το ’19 ως πρωθυπουργός και το ’23 με ακόμα πιο αρνητικά, ως αρχηγός της αντιπολίτευσης». Σχολίασε ότι «με αυτά που διαβάζουμε βλέπουμε και τον χαρακτήρα», επισημαίνοντας πως ηγετική στάση σημαίνει ανάληψη ευθύνης και παραδοχή λαθών.

«Δεν νομίζω ότι είναι δείγμα ηγέτη, ανθρώπου που έχει ηγηθεί του τόπου, να αδειάζει τους συνεργάτες του, να θεωρεί πως ήταν κακές επιλογές», τόνισε, θέτοντας το ερώτημα γιατί να πειστεί ο κόσμος ότι «ένας άνθρωπος που έκανε μόνο λάθος επιλογές, στη δεύτερή του εκδοχή θα κάνει σωστές;». Συμπλήρωσε ότι στο βιβλίο «δεν βλέπουμε καμία αυτοκριτική», αναφέροντας ακόμη και την υπεράσπιση του δημοψηφίσματος.

Αναφορικά με το προεκλογικό σκηνικό, ο κ. Μαρινάκης ξεκαθάρισε ότι «ο στόχος μας είναι ένας και μοναδικός: η αυτοδυναμία», υποστηρίζοντας ότι η χώρα προοδεύει «με κυβερνήσεις ισχυρές».

Για τις πληρωμές των αγροτών, διαβεβαίωσε ότι το συνολικό πακέτο θα έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος Δεκεμβρίου, ενώ εξήγησε ότι μπλοκάρονται ΑΦΜ που συνδέονται με ποινικές υποθέσεις ώστε «η πλειονότητα του αγροτικού κόσμου να πάρει περισσότερα χρήματα» στη δεύτερη φάση πληρωμών. Κατέληξε λέγοντας πως επί κυβέρνησης Μητσοτάκη «κανένας φορολογικός συντελεστής δεν έχει αυξηθεί» και ότι έχουν μειωθεί «23 έμμεσοι φόροι», επισημαίνοντας: «Καμιά άλλη κυβέρνηση δεν έχει μειώσει τόσους».

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