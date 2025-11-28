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Μια λαμπερή βραδιά και ένας γιορτινός μήνας στη Μαρίνα Φλοίσβου
Ειδήσεις
15:08 - 28 Νοε 2025

Μια λαμπερή βραδιά και ένας γιορτινός μήνας στη Μαρίνα Φλοίσβου

Reporter.gr Newsroom
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Η Μαρίνα Φλοίσβου υποδέχεται τα φετινά Χριστούγεννα με ένα λαμπερό πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια και σας προσκαλεί να ζήσετε από κοντά τη μαγεία των γιορτών!

Μεταμορφώνεται σε έναν χριστουγεννιάτικο προορισμό με πλήθος εορταστικών δράσεων καθ’ όλη τη διάρκεια του Δεκεμβρίου.

Επίκεντρο είναι η μεγάλη γιορτή Φωταγώγησης του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου και επίσημη έναρξη του Christmas Tale, το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου στις 17:00, με παρουσιάστρια την Ελένη Βαΐτσου.

Αμέσως μετά, ο αγαπημένος καλλιτέχνης, Γιώργος Λιβάνης, θα χαρίσει στο κοινό μια μοναδική live συναυλία, γεμάτη ρυθμό, συναίσθημα και γιορτινή ατμόσφαιρα.

Με μουσική, φως, χαμόγελα και δεκάδες χριστουγεννιάτικες εμπειρίες, ο όμορφος χώρος της παραλιακής ζώνης γίνεται ένας γιορτινός προορισμός, όπου μικροί και μεγάλοι θα δημιουργήσουν αξέχαστες στιγμές.

Σας προσκαλούμε να γιορτάσουμε παρέα και να κάνουμε αυτά τα Χριστούγεννα τα πιο λαμπερά.

Φιλανθρωπικές & Περιβαλλοντικές δράσεις ΑΛΜΑ

  • Χριστουγεννιάτικο Bazaar ΑΛΜΑ- 06/12

Χειροποίητες δημιουργίες και δώρα με σκοπό την ενίσχυση του έργου του Άλμα

  • Περιβαλλοντική δράση «Λιώνω Για Σένα»

Ανακύκλωση παλιών ή μισοτελειωμένων κηρομπογιών και δημιουργία νέων χρηστικών αντικειμένων. Ημερομηνίες: 06/12 & 13–14/12

Christmas Tale – μια γιορτινή εμπειρία για όλους

Ένας πολύχρωμος κόσμος με δημιουργικά εργαστήρια, παιχνίδι και πολλές εκπλήξεις περιμένει μικρούς και μεγάλους.

  • Face Painting
    06/12, 13–14/12, 20–21/12, 23–24/12, 27–28/12, 30–31/12
  • Photobooth & Wishing Phone
    06/12, 20/12, 23–24/12, 27–28/12, 30–31/12
  • Το Εργαστήρι του Άγιου Βασίλη & Letters to Santa
    06/12, 13–14/12, 20–21/12, 23–24/12, 27–28/12, 30–31/12
  • Meet Santa
    13–14/12, 20–21/12, 23–24/12, 27–28/12, 30–31/12
  • Fivos Mascot
    06/12, 20–21/12, 23–24/12, 27–28/12, 30–31/12
Τελευταία τροποποίηση στις 28/11/2025 - 17:28
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