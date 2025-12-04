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Κωνσταντοπούλου: Στην ειδική ανακρίτρια για δήλωση παράστασης οικογενειών θυμάτων των Τεμπών
Ειδήσεις
12:36 - 04 Δεκ 2025

Κωνσταντοπούλου: Στην ειδική ανακρίτρια για δήλωση παράστασης οικογενειών θυμάτων των Τεμπών

Reporter.gr Newsroom
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Στην Ειδική Ανακρίτρια του Αρείου Πάγου θα μεταβεί σήμερα, Πέμπτη (4/12), στη 1 το μεσημέρι η Ζωή Κωνσταντοπούλου μαζί με οικογένειες των θυμάτων του δυστυχήματος των Τεμπών.  

Η κα Κωνσταντοπούλου μαζί με τους συγγενείς των θυμάτων θα δηλώσουν παράσταση για την υποστήριξη της κατηγορίας εναντίον του πρώην Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ και βουλευτή της ΝΔ, Χρήστου Τριαντόπουλου.

Ειδικότερα, η Ζωή Κωνσταντοπούλου, ως συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας, μαζί με τους γονείς του αδικοχαμένου Ντένις Ρούτσι, Πάνο και Μιρέλα Ρούτσι, και του γονείς της Αναστασίας Παπαγγελή, Ηλία Παπαγγελή και Μαρία Ντόλκα, θα θα εμφανισθούν ενώπιον της Ειδικής Ανακρίτριας του Δικαστικού Συμβουλίου προκειμένου να δηλώσουν ότι παρίστανται για την υποστήριξη της κατηγορίας εναντίον του Χρήστου Τριαντόπουλου, ο οποίος όπως έγινε γνωστό πρόκειται να απολογηθεί το δεύτερο 10ήμερο του Δεκεμβρίου.

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