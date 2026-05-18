Τραγωδία στα Πατήσια: Νεκρός εργαζόμενος του ΔΕΔΔΗΕ από έκρηξη σε υποσταθμό
Ειδήσεις
15:34 - 18 Μάι 2026

Τραγωδία στα Πατήσια: Νεκρός εργαζόμενος του ΔΕΔΔΗΕ από έκρηξη σε υποσταθμό

Reporter.gr Newsroom
Εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (18/5) σε υποσταθμό της ΔΕΗ στα Πατήσια, με θύμα έναν 52χρονο εργαζόμενο του ΔΕΔΔΗΕ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας εκτελούσε εργασίες στην οδό Ηλία Ζερβού, όταν σημειώθηκε έκρηξη στον υποσταθμό, με αποτέλεσμα να υποστεί ηλεκτροπληξία.

Ο 52χρονος έχασε τη ζωή του ακαριαία, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι η σορός του βρέθηκε απανθρακωμένη.

Οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες και τα αίτια του δυστυχήματος.

Ακολουθεί η σχετική ανακοίνωση του ΔΕΔΔΗΕ

«Ο ΔΕΔΔΗΕ εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη του για το θανατηφόρο εργατικό δυστύχημα που σημειώθηκε σήμερα, Δευτέρα 18 Μαΐου 2026, στην περιοχή των Κάτω Πατησίων στην Αθήνα, με θύμα εργαζόμενο της εταιρείας.

Το περιστατικό έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια εκτέλεσης προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης σε Υποσταθμό. Η διερεύνηση των ακριβών αιτιών του συμβάντος βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.

Η Διοίκηση και τα στελέχη του ΔΕΔΔΗΕ εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια και την αμέριστη συμπαράστασή τους προς την οικογένεια του εκλιπόντος».

Τελευταία τροποποίηση στις 18/05/2026 - 16:15
