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Μαγνησία: Κοινό μέτωπο αγροτών και αλιέων – Επίκειται κινητοποίηση στο λιμάνι Βόλου
Ειδήσεις
18:52 - 09 Δεκ 2025

Μαγνησία: Κοινό μέτωπο αγροτών και αλιέων – Επίκειται κινητοποίηση στο λιμάνι Βόλου

Reporter.gr Newsroom
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Στις Μικροθήβες βρίσκεται αυτή τη στιγμή το αγροτικό μπλόκο της Μαγνησίας, με αγρότες από τον Βόλο και όλη τη Θεσσαλία να πραγματοποιούν σύσκεψη για να καθορίσουν τα επόμενα βήματα της κινητοποίησής τους, μετά την πρόσφατη απόφαση του Αρείου Πάγου.

Για αύριο, Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου, έχει προγραμματιστεί ο αποκλεισμός του λιμανιού του Βόλου. Στη διαμαρτυρία θα συμμετάσχουν και οι αλιείς της περιοχής, που εκφράζουν τη στήριξή τους στους αγρότες.

Οι τελευταίοι σκοπεύουν να αποκλείσουν τον εμπορευματικό σταθμό του λιμανιού, καθώς και να μπλοκάρουν τη λειτουργία του Τελωνείου. «Δεν είναι η πρώτη φορά που η κυβέρνηση καταφεύγει σε αγροτοδικεία… Ας έρθουν να μας συλλάβουν», δηλώνουν με αποφασιστικότητα οι συγκεντρωμένοι.

Σημειώνεται πως - όπως μετέδωσε η ΕΡΤ - τα τρακτέρ παραμένουν παρατεταγμένα στις άκρες του δρόμου, χωρίς να εμποδίζουν τη ροή της κυκλοφορίας στις Μικροθήβες. Όπως τονίζουν οι αγρότες, δεν σκοπεύουν να παρεμποδίσουν την κίνηση των επιβατών στο λιμάνι, αλλά επιδιώκουν να ενημερώσουν την τοπική κοινωνία για τα αιτήματά τους και τους λόγους πίσω από την κινητοποίηση.

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