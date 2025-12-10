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Επιστροφή Τσίπρα: Κακά μαντάτα από την Prorata
Ανεμοδείκτης
08:31 - 10 Δεκ 2025

Επιστροφή Τσίπρα: Κακά μαντάτα από την Prorata

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
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Προβληματισμό προκαλεί στον Αλέξη Τσίπρα και το επιτελείο του η δημοσκόπηση της Prorata σχετικά με την υποδοχή των πολιτών στο come back που σχεδιάζει.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, το 29% «θυμώνει» στη σκέψη εκ νέου πολιτικής ενεργοποίησης του πρώην ηγέτη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, το 21% «αδιαφορεί» και μόλις το 13% αισθάνεται «ελπίδα».

Ακόμα χειρότερα το 65% δηλώνει με υψηλή ή απόλυτη βεβαιότητα πως ο πρώην πρωθυπουργός «δεν θα μπορέσει να καλύψει το αντιπολιτευτικό κενό».

Το 77% εκτιμάει πως ο πρώην πρωθυπουργός δεν θα μπορούσε να μεταβάλλει σημαντικά - τα πολιτικά πράγματα και το 29% ότι θα μπορούσε.

Μόλις το 9% δηλώνει πως είναι βέβαιο ότι θα τον ψήφιζε, το 13% ότι είναι σχετικά πιθανό να τον ψήφιζε, ενώ το 75% ότι είτε αποκλείεται, είτε ότι είναι σχετικά απίθανο να το πράξει.

Όλα τα παραπάνω εξηγούνται από το γεγονός ότι το 43% θεωρεί ασυνεπή τον Αλέξη Τσίπρα απέναντι σε όσα λέει και κάνει. Ένα επιπλέον 30% δηλώνει πως η ειλικρίνεια δεν είναι το φόρτε του...

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