Επιστροφή Τσίπρα: Κακά μαντάτα από την Prorata

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, το 29% «θυμώνει» στη σκέψη εκ νέου πολιτικής ενεργοποίησης του πρώην ηγέτη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, το 21% «αδιαφορεί» και μόλις το 13% αισθάνεται «ελπίδα».



Ακόμα χειρότερα το 65% δηλώνει με υψηλή ή απόλυτη βεβαιότητα πως ο πρώην πρωθυπουργός «δεν θα μπορέσει να καλύψει το αντιπολιτευτικό κενό».



Το 77% εκτιμάει πως ο πρώην πρωθυπουργός δεν θα μπορούσε να μεταβάλλει σημαντικά - τα πολιτικά πράγματα και το 29% ότι θα μπορούσε.



Μόλις το 9% δηλώνει πως είναι βέβαιο ότι θα τον ψήφιζε, το 13% ότι είναι σχετικά πιθανό να τον ψήφιζε, ενώ το 75% ότι είτε αποκλείεται, είτε ότι είναι σχετικά απίθανο να το πράξει.



Όλα τα παραπάνω εξηγούνται από το γεγονός ότι το 43% θεωρεί ασυνεπή τον Αλέξη Τσίπρα απέναντι σε όσα λέει και κάνει. Ένα επιπλέον 30% δηλώνει πως η ειλικρίνεια δεν είναι το φόρτε του...